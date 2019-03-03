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DHA YURT - BAYBURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 00:13 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yeri görüntüleri
- Bölgeden görüntüler

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)-

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