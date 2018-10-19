DHA YURT - BERGAMA'DA DUVAR ÇÖKTÜ, 2 ÖLÜ

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle 2 kişinin öldüğü, pamuk balyalarının altında kalan 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Balyaların altından çıkarılan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

