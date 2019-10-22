DHA YURT BĞKTEBŞ * 4 Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bismil, Kayapınar ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer gözaltına alınmalarının ardından, görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valiliği, görevden alınan 3 HDP'li başkanın yerine ilçe kaymakamlarının başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANINA 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE' SUÇLAMASI

Görevden alınmalara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, HDP'li Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

BİSMİL BELEDİYE BAŞKANINA 'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI' SUÇLAMASI

Valilik, gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu ile silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından soruşturmaların olduğunu bildirdi. Açıklamada, bu soruşturmalar kapsamında HDP'li Ayaz'ın İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtti.

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANINA 'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇLAMASI

Gözaltına alınan HDP'li başkanlarından Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturmanın sürdüğünü belirten Diyarbakır Valiliği, Nazlıer'in İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak görevlendirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR HABER: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) ================= Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama ŞANLIURFA’da polis tarafından terör örgütü PKK ile DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 35’i tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada PKK/KCK-PYD/YPG ile DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik savcılık koordinesinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. PKK/KCK ile PYD/YPG silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturan silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçik yapanlara yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si savcılık sorgusunun ardından, 12’si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30’u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamında terör örgütü üyesi olma suçundan haklarında arama kararı bulunarak yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi de polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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- Polis ekiplerinin operasyona çıkışı

- Operasyona katılan zırhlı araçlar ve ekipler

- Özel harekatçıların bir eve baskın düzenlemesi

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: ŞANLIURFA-DHA) =================== Balıkçı çift, 25 yıldır birlikte denize açılıyor Rize'nin Ardeşen ilçesinde Necip (52) ve Yasemin Akmermer (49) çifti, 25 yıldır birlikte açıldıkları denizde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Kayıkta yardımcı kaptan olan Yasemin Akmermer, "Hayalim büyük bir teknede 'vira bismillah' diyerek denize açılmak" dedi.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde yaşayan balıkçı Necip Akmermer, 'Umut 53' adlı kayıkta yardımcı tayfa bulamayınca eşi Yasemin Akmermer'i yanında götürdü. Balıkçılığı öğrettiği eşine kürek çekerek kayık kullanmayı, ağ atıp toplamayı öğreten Necip Akmermer, 25 yıldır eşiyle birlikte 'vira bismillah' diyerek açıldıkları denizde balıkçılık yapıyor. Eşiyle birlikte denizde balık avlayan Yasemin Akmermer, deniz dönüşünde ev işlerini de yapıyor.

İlk yıllarda kayıkta çok görev alamadığını anlatan Yasemin Akmermer, "Eşim bana kürek çekmeyi öğretti. Önceden sadece ağları tutardım. Konu mankenliği yapardım. Eşim bir gün başka işe gitmek zorunda kaldı. Bana 'ağdan kötü balıkları ayır, sadece barbunları al' dedi. Ben de hem kötü balıkları hem iyilerini alıp ağı temizledim. Eşim gördüğünde 'bunu sen mi yaptın' dedi. Ben de 'evet' dedim. O günden sonra konu mankenliği bıraktım, balıkçılığa başladım" dedi.

'HAYALİM BÜYÜK TEKNEDE VİRA BİSMİLLAH DEMEK'

En büyük hayalinin büyük balıkçı tekneleriyle Karadeniz'e açılıp balık avlamak olduğunu söyleyen Yasemin Akmermer, "Balıkçılığı epey ilerlettim. Palamut avladığımız zaman her şey bende sadece eşimin talimatlarını uyguluyorum. Eşim çok yorulmuyor. Dümeni tutamadığım zaman biraz kızıyor ama dümeni yine bana bırakıyor. Deniz güzel şeyler yaşıyoruz. Zorlukları ile her şeyi ile denizi seviyorum. Benim en büyük hayalim ise büyük balıkçı tekneleriyle avlanmayı çok istiyorum. Büyük bir teknede 'vira bismillah' diyerek denize açılmak. O heyecanı yaşamak istiyorum" diye konuştu.

'İŞİMİ KEYİFLE YAPIYORUM'

İşini keyifle yaptığı için sıkılmadığını dile getiren Yasemin Akmermer, "Bir işi yapıyorsanız o işten keyif alarak yapmanız lazım. Eziyet çekerek o işi yapmayın. Eziyetle yapınca sıkılırsın. Ben işimi keyifle dönüştürdüğüm için sıkılmıyorum. Denize çok erken saatlerde geldiğimizde oluyor. O süre de kitap okuyarak, biraz sosyal medyaya bakarak, vaktimi geçiriyorum" dedi.

12 yaşından itibaren balıkçılık yaptığı söyleyen Necip Akmermer de eşinin işlerini kolaylaştırdığını ve birlikte mücadele ettiğini belirterek, "12 yaşından itibaren balıkçılık yapıyorum. Büyüklerimizin yanında öğrendiğim balıkçılığı şimdi eşim ile kendi teknemizde yapıyoruz. Ağları kurarken sürekli eleman bulmak zor, arkadaş bulamadığım zaman eşime, 'sen bunu yaparsın, gel en azından kürek çekmeyi öğren' dedim. O da bunu kabul etti. Kürek çekmeyi zamanla öğrendi. Biraz uğraştırsa da 3-5 senede işi kavradı. Şimdi ise kaptan yardımcısı olarak benimle geliyor" diye konuştu.

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-Tekneden detaylar

-Balık tutarken detaylar

-Çiftin tekneyle açılması

-Çiften detaylar

-Muhabir Anonsu( Arzu ERBAŞ) HABER: Arzu ERBAŞ Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE ================= Uyuşturucu iğneyle vurulan köpeğin kalp krizinden öldüğü iddiası Antalya'da emekli Ayşegül Çimenli (50), köpeğinin şikayet üzerine gelen belediye görevlilerince hayvan barınağına götürülürken uyuşturucu iğne nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğünü öne sürdü. Çimenli, "Cesedi bir bidon içerisindeydi. O bidona girmesi için bütün kemiklerinin kırılması lazım" dedi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ayşegül Çimenli, iki yıl önce Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına giderek bir sokak köpeği sahiplenmek istedi. Barınakta dünyaya gelen yavru köpeği gören Çimenli, bu köpeği sahiplenmek istediğini belirterek teslim aldı. Aşılarını yaptırıp bir de kimlik çıkarttığı köpeğe 'Osho' adını veren Çimenli, hayvanı 2 yıl boyunca besledi.

UYUŞTURULUP BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğini 4 Ekim Cuma günü Sarısu Mahallesi 137 Sokak üzerindeki evinin bahçesine çıkaran Ayşegül Çimenli, Osho'nun yoldan geçen bir dişi köpeğin peşinden gittiğini gördü. Çimenli, sokak köpeğinin kendisine bir şey yapabileceği düşüncesiyle Konyaaltı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Aynı sokak üzerindeki bir başka sitenin bahçesine giren iki köpeği gören G.K. adlı kadın, Konyaaltı Belediyesi'ne ihbarda bulunarak köpeklerin siteden çıkarılmasını istedi. Kısa sürede siteye gelen görevliler, uyuşturucu iğne vurdukları köpekleri barınağa ait araca yüklemek isterken Ayşegül Çimenli köpeğinin kimlikli olduğunu ve kendisine verilmesini istedi. Ancak görevliler köpeği barınağa götüreceklerini, kısırlaştırma işleminin ardından kendisine teslim edileceğini söyledi.

UYUŞTURUCUDAN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ İDDİASI

Çimenli ertesi gün gittiği hayvan barınağında tüm çabalarına rağmen köpeğinin kendisine gösterilmediğini öne sürdü. Köpeğinin barınağa götürülmesinin 3'üncü gününde yeniden gittiği barınakta bir görevlinin kendisine 'Köpeğiniz uyuşturucu iğneden sonra kalp krizi geçirip öldü' diye bilgi vermesi üzerine Çimenli büyük üzüntü yaşadı. Köpeğini görmek istediğini belirten Ayşegül Çimenli'ye yine iddiaya göre bir plastik bidon içerisindeki hayvanın ölüsü gösterildi.

Köpeğine "Oğlum" diyecek kadar yakınlık duyduğunu belirten Ayşegül Çimenli, "Köpeğimin uyuşturucu iğne nedeniyle kalp krizi geçirdiğini söylediler. Köpeğimin cesedini görmek istedim. Bana bir bidon içerisinde getirdiler. O bidona o köpeğin girebilmesi için bütün kemiklerinin kırılmış olması lazım. Cesedini gömmek ve otopsi yaptırmak istedim, vermediler. Ankara'ya otopsi için göndereceklerini söylediler. Köpeğim zorla elimden alındı, gasbedildi. Hayvanlar, kanunda sahibinin malı olarak kabul edilir" dedi. Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayet dilekçesi veren Çimenli, olayı yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Mutlu Karacaoğlu, konunun savcılığa sevk edildiğini, soruşturmanın olumlu ya da olumsuz etkilenmemesi adına açıklama yapmak istemediğini söyledi.

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Köpeğin görüntüsü

Ayşegül Çimenli köpeğinin severken görüntüsü

Ayşegül Çimenli'nin parkta görüntüsü

DHA Muhabirine bilgi verirken görüntüsü

RÖP: Ayşegül Çimenli 396 MB -- 03.35 // HD HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ======================== Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce başlanan patates hasadında sona yaklaşıldı. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde 2 ay önce başlayan patates hasadında sona yaklaşıldı. Geçen yıl şeker pancarı üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle 15 bin dekar alanda patates üretimi yapan üretici bu yıl 20 bin dekar alanın üzerinde üretim gerçekleştirdi. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

'PAZARLAMADA ÜRETİCİYE YARDIMCI OLUNMALI'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemizin önemli geçim kaynaklarından patates üretiminde yaklaşık 2 ay önce başlayan hasat devam ediyor. 15 gün sonra hasadın bitmesi bekleniyor. Hasadın başında patatesin kilogramı 80 kuruşken, şimdi 1 lira ve 1 lira 50 kuruş civarlarında. Üreticimiz zor şartlara rağmen üretime devam etmekte. Tarım Bakanlığımızdan pazarlama konusunda üreticiye yardımcı olunmasını istiyoruz" dedi.

'ELEKTRİK FATURALARI SEZONLUK ÖDENSİN'

Patates üretiminde önemli girdilerin başında gelen elektrik faturalarının sezonluk ödenmesi gerektiğini savunan Toptaş, "Yine patates üreticimiz başta olmak üzere üreticilerimizin üretime devam etmesi için sulamada kullanılan elektrik faturalarının da sezonluk düzenlenmesi gerekiyor. Tarım kredileri gibi olması gerek" diye konuştu.

'MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

Patates üretim ve alım satımı yapan Mehmet Kıymaz, "Sandıklı bölgemizde patates üretiminin son safhasına geldik. 15 ya da 20 günde sezonu kapatırız. Üretiyoruz, devletimiz ve kendimiz için vatandaşımız için üretim yapmaktayız. Ama elektrikte çok büyük sıkıntı var. Artı ihracat çok büyük sıkıntı. Önemli olan pazarlamak, satmak ve ürünün maliyetini en aza indirmek. Devletimizden, Tarım Bakanımızdan üretim maliyetlerinin düşürülmesi için katkı bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Patates tarlasında toprak üstünde patates ve ilerde patates hasadında çalışan işçiler görüntü

- Patates toplayan işçiler yakın görüntü

- Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş patates toplan işçiler ile birlikte görüntü

- RÖP1:Fatma Toptaş(Sandıklı Ziraat Odası Başkanı)

- Kovalar ile topladıkları patatesleri çuvallara döken işçiler görüntüsü

- Patates toplayan işçi yakın görüntü

- Toprak üzerinde patates yakın görüntü

- RÖP2:Mehmet Kıymaz(patates üretici ve satıcısı)

- Toprak üzerinde patates yakın görüntü 408 MB /// 03.41" Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ===================== Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir portokal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı. Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü vaziyette 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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- Ele geçirilen narkotik haplardan görüntüler

- Hassas tartı

- Detaylar Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ========================= Tiyatro geliri geliriyle bedensel engelliye akülü sandalye alındı Aydın'ın İncirliova ilçesinde sahnelenen tiyatro oyununun geliriyle bedensel engelli Murat Bozkurt'a (41) akülü sandalye alındı.

Ev kadını, evli ve 1 çocuk annesi Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği, kadına yönelik şiddetin işlendiği 'Yankı' adlı tiyatro oyunu, 27 Ağustos'ta İncirliova Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. İncirliova Belediyesi katkıları, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği (İNEYDER) işbirliğiyle sahnelenen oyundan, 4 bin 500 lira gelir elde edildi. Bu gelirle, bedensel engelli Murat Bozkurt'a (41) akülü sandalye alındı. İNEYDER Başkanı Merve Uysal ve oyunun yazarı Fadime Dönmez, dernek üyeleri birlikte Bozkurt'un evine giderek, akülü sandalyeyi teslim etti. Yaptıkları çalışma hakkında konuşan Dönmez, "Önce ücretsiz yapacaktık. Dernekteki arkadaşların tavsiyesi üzerine biletli yaptık. Tiyatrodan kazandığımız parayla kardeşimize akülü sandalye alarak, teslim ettik. Çok mutlu olduk" dedi. İNEYDER Başkanı Uysal ise, "Senaryoyu yazan, oynayan, ayrıca destek veren belediyemize ve vatandaşlara çok teşekkür ediyoruz" dedi. Akülü sandalyeye kavuşan Murat Bozkurt, "Yıllarca şoförlük yaptım. Geçen yıl talihsiz bir trafik kazası sonrası sakat kaldım. Bacaklarım tutmuyor. Akülü sandalyeye kavuştuğum için çok duygulandım. Allah hepsinden razı olsun. Beni çok mutlu ettiler. Kaza yaptım sakat kaldım ama Allah beni sizlerle tanıştırdı" dedi.

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- Tiyatro oyunundan görüntü

- Akülü sandalyenin dernek üyeleri tarafından engelli Murat Bozkurt'a teslimi

- Murat Bozkurt'un duygulu konuşması

- Tiyatro oyununu yazan Fadime Dönmez ve Dernek Başkanı Merve Uysal ile röp

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA) ========================== Nadir hastalıklar Türkiye'de 5 milyon insanı etkiliyor Antalya'da Çocuk Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, dünya çapında şu ana kadar 6 binin üzerinde nadir hastalığın tanımlanabildiğini, bu hastalıklardan dünya genelinde 400 milyon, Türkiye'de ise 5 milyon insanın etkilendiğini söyledi.

Çocuk Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, görülme sıklığı 2 bin kişide 1 olarak tespit edilen hastalıkların tıpta 'nadir hastalık' olarak adlandırıldığını kaydetti. Dünya çapında şu ana kadar 6 binin üzerinde nadir hastalığın tanımlanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Canatan, bu hastalıklardan dünya genelinde 400 milyon, Türkiye'de ise 5 milyon kişinin etkilendiğini belirtti. Nadir hastalıkların yüzde 80'inin genetik kökenli olduğunu açıklayan Prof. Dr. Canatan, Türkiye'nin kültürlerin geçiş noktası olması, evliliklerin yüzde 25'inin akrabayla olmasının, nadir hastalıkların görülme olasılığını artırdığını söyledi.

AİLELERE GENETİK TEST

Türkiye'de bu denli sık rastlanan nadir hastalıklar için bir an önce 'Nadir hastalıklar tedavi yönetmeliği' yayımlanması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Duran Canatan, "Mevcut hastaların tespiti yapılmalı. En önemlisi koruyucu hekimlik olarak, ailelere genetik test ve danışmanlık hizmeti verilerek hasta çocuğa sahip olmamaları sağlanmalı" dedi.

GENETİK TANI ŞART

Nadir hastalıkların klinik olarak çok türlü (heterojen) olduğunu anlatan Prof. Dr. Canatan, "Bu nedenle doğru tanı doğru tedavi için önemlidir. Hastalık hakkında öngörü ve klinik takip için genetik tanı olmazsa olmazdır" dedi.

5 YAŞINI GÖREMEDEN ÖLÜYORLAR

Nadir görülen hastalıkların yüzde 95'inin henüz bir tedavisinin bulunamadığını kaydeden Prof. Dr. Duran Canatan, "Nadir görülen hastalıkların yüzde 75'i çocukları etkilemekte. Nadir hastalık görülen çocukların yüzde 30'u, 5 yaşından önce yaşamını yitiriyor" diye konuştu.