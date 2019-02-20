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DHA YURT - Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 01:09 | Son Güncelleme

BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI Çanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı.

BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, ilk belirlemelere göre ilçede yıkıma neden olmazken, vatandaşlar endişe yaşadı. Ayrıca 1.9, 2,1 ve 3.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

İkinci deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 4.1 büyüklüğünde duyuruldu. Kandilli depremin derinliğini ise 9 kilometre olarak açıkladı.

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)

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