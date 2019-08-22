DHA YURT BNÜLTENİ-18 

Gazipaşa'daki yangında 10 dekar makilik kül oldu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Macar Mahallesi Hacıalanı mevkiinde makilik alanda başladı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangını gören çevredekiler, durumu Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahalede zorlandı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 küçük araç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 1 itfaiye aracı müdahale ederken, yangın helikopteri ise havadan destek verdi. Mahalle sakinleri de alevleri söndürmek için mücadele etti. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar makilik alan zarar gördü.

Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede yaptıkları incelemede kaya parçalamak için kullanılan kablo düzeneği fark etti. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangını gören ve komşularıyla söndürme çalışmaları için itfaiye ekiplerine yardıma gelen Onur Karabulut, "Evde oturuyordum bir anda yangının çıktığını gördüm. O anda itfaiye ekipleri gelmişti, müdahale ediyordu. Bir anda biz de komşularımızla koştuk, daha fazla ağaçların yanmaması için. Böyle olmasını istemiyoruz, biraz daha bilinçli olursak daha iyi olur. Çünkü burada her yanan ağaç bizim ciğerimizden gidiyor. Umarım tekrarını görmeyiz. Tüm ekiplerimizden Allah razı olsun. Kısa sürede söndürdüler teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın yeri

- Yanan alandan görüntü

- İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

- Helikopterden görüntü

- Helikopterin yangın alanına su boşaltması

- Vatandaşların söndürme işlemine yardım etmeleri

- Genel ve detay görüntüler

- Röp 1: Onurcan Karabulut

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ============================== İzmir'de, büyük 'skunk' operasyonu İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 600 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bu operasyonla beraber, 2019 yılında İzmir'de ele geçirilen skunk miktarının 6 bin 300 kiloya çıktığını söyledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece Karabağlar'daki tek katlı bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 600 kilogram, uyuşturucu madde skunk ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, sayının artabileceği belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, operasyonun ardından Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aşkın, "Yine Narkotik Şubemizin güzel bir çalışması oldu. Dün gece şehrimize büyük miktarda uyuşturucu gireceğine yönelik bilgimiz oldu, zaten daha önce de takip ediyorduk. Karabağlar ilçemizde, müstakil bir evde skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdik. Şu ana kadar 2 gözaltı var ama operasyonlarımız sürüyor, belki ek gözaltılar olabilir. Güzel bir çalışma oldu. Skunk, son dönemde oldukça yaygınlaşan, gençlerimizi zehirleyen bir uyuşturucu türü. Biz de bu konuda güzel çalışmalar yaptık. Bu operasyonla birlikte bu yıl yaklaşık 6 ton 300 kilo skunk ele geçirdik. Çalışmalarımız sürecek" dedi. Aşkın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Türkiye'ye yurt dışından sokulduğunu da belirtti. 'SON SATICI BİTENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK'

İl Emniyet Müdürü Aşkın, terörle mücadele nasıl kararlılıkla sürdürülüyorsa, son terörist bitene kadar aynı azim gösteriliyorsa, narkotik suçlarda da, son uyuşturucu satıcısı yok olana kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Söz konusu uyuşturucunun piyasaya sürülmeden yakalanmasının önemli olduğunun da altını çizdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Hüseyin Aşkın'ın açıklamalarından görüntü - Ele geçirilen skunk'tan görüntü - Emniyet binasından görüntü - Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) Nefes borusundan 10 santimlik çivi çıktı Elazığ'da öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Keko Ateş'in (91) nefes borusunda 10 santimlik çivi tespit edildi. Ateş'in, 24 yıl önce Larenks kanseri ameliyatı sırasında nefes borusunda açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığı belirlendi. Keko Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenelerden sonra Ateş'in nefes borusunda çivi olduğu tespit edildi. Hastanın hayatını tehlikeye atan bu durumun giderilmesi için Ateş, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç tarafından operasyona alındı. Soluk borusun içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan 10 santim uzunluğundaki çivi, 'Rijit Bronskoskopi' işlemiyle çıkarıldı. Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, Larenks kanseri olan Ateş'in, 24 yıl önce Total Larenjektomi ameliyatı sırasında boynundan nefes borusuna açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Bu nedenle gelişen öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile önce başka bir sağlık merkezine başvuran, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne yönlendirilen hastaya çektiğimiz tomografide soluk borusu içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan bir çivi olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimlik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik" dedi.

Nadir de olsa karşılaştıkları bu tür durumlarda hızlı müdahalenin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, trakeostomili hastaların yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Görüntü Dökümü

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Çivi çıkarma operasyonundan görüntü Haber:Erkan BAY/ Kamera:ELAZIĞ,(DHA) ================================ Balkondan düşen görme engelli öldü Adıyaman'da, dengesini kaybederek evinin 2'nci katındaki balkonundan düşen görme engelli Yusuf Özdüzen (81), yaşamını yitirdi. Olay, öğlen saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Yusuf Özdüzen, oturduğu evin 2'nci katındaki balkona çıktı. Bu sırada ayağı kayan Özdüzen, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özdüzen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdüzen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özdüzen'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morgdan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Alanya aşığı Belçikalının vasiyeti yerine getirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır yerleşik yaşayan Belçikalı Fhilippe Laterre (61) vasiyeti üzerine ilçeye defnedildi. Hıristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Belçikalının cenazesinde yakınları gözyaşı döktü.

Uzun yıllar Alanya'da oturan ve restoran işleten Fhilippe Laterre, sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl önce işletmesini kapattı. Yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Laterre'nin vücudunu saran bir enfeksiyon sonucu 3 gün içinde organları iflas etti. Doktorların müdahalesine rağmen Fhilippe Laterre bugün yaşamını yitirdi. Vefat ettiğinde Alanya'ya defnedilmeyi istediğini yakınlarıyla paylaşan Laterre'nin vasiyeti üzerine cenazesi Mahmutlar Yabancılar Mezarlığı'na defnedildi.

KIZI SEVDİĞİ ŞARKIYI ÇALDI

İlçede kızı ve eşiyle yaşayan Laterre'nin yakınları, vefat haberini alınca Belçika'dan Alanya'ya geldi. Alanya'daki Türk dostları, komşuları ve yakınlarının katılımıyla Fhilippe Laterre için cenaze töreni düzenlendi. Hıristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Laterre'nin cenazesinin başında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze töreninde kızı Petra ise cep telefonundan Fhilippe Laterre'nin sevdiği şarkıyı çaldı.

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- Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ================================ Kum zambağı ve carettalar için imza kampanyası Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta carettaların da yumurtladığı sahilde yetişen ve koparılması suç olan kum zambağı ve carettaların korunması için dijital imza kampanyası başlatıldı.

Yeşilöz Mahallesi'nde doğal yaşamıyla ünlü Yeşilöz ve Uğrak sahili, nesli tehdit altında olan caretta carettaların yumurtlama alanı olması yanında kopartılmasının suç olduğu ve koruma altında olan kum zambaklarına da ev sahipliği yapıyor. Mahalle sakini ve doğa aktivisti Güldane Şahin, sahilin yaklaşık 500 metre açığında bulunan akaryakıt istasyonu dolum tesisinin caretta carettalar ve kum zambaklarına zarar verdiğini ileri sürerek mahalle halkının da desteğiyle dijital imza kampanyası başlattı.

'SAHİLLER KORUNMALIDIR'

Güldane Şahin, akaryakıt şirketinin deniz içerisinde bulunan tesisinin olumsuz sonuçlar doğuracağını savunarak, dijital imza kampanyasına destek vermek için çağrıda bulundu. Kum zambaklarının çok değerli bir bitki olduğunu belirten Şahin, "Burası Alanya Yeşilöz, Uğrak sahilleri. Kum zambakları için buradayız. Kum zambakları dünyanın peşinde olduğu, nesli tükenmekte olan bitkilerdir. Nasıl bu sahillerimizde carettalarımız varsa kum zambaklarımız da var. Kesinlikle halk tarafından kum zambakları olduğu sahiller korunmalıdır. Bu konuyla ilgili Bern ve Barcelona sözleşmelerimiz var. Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız" dedi.

'KUM ZAMBAKLARI VE CARETTALAR SİZLERE MİNNETTAR'

Sahilde koruma altında olan canlılar olduğunu ve bu nedenden dolayı bu tip tesislere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bölgedeki tesis deniz içinde ve dışındaki canlılara zarar vermekte. Gelecek nesillere doğal bir yaşam bırakmak istiyorsak hep beraber imza kampanyamıza destek verelim. Tüm kum zambakları ve carettalar sizlere minnettar. Kum zambaklarına tesislerin zararı var. Deniz içinde ve sahilindeki bitkilere zarar verecektir. Bölgede muz bahçeleri var muz bahçeleri de buradan etkilenecektir" diye konuştu.