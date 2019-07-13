DHA YURT - BODRUM'DA İKİNCİ YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ve akşam saatlerinde güçlükle söndürülen yangının ardından, başka bir alanda daha yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele veren itfaiyeye, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Bodrum AKUT ekibi de destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Makilik alandaki yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(MUĞLA),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

