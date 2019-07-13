DHA YURT - Bodrum'da ikinci yangın (EK)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde gece yarısı makilik ve otluk alanda çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Akut Bodrum ekibi de destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis, çıkan ikin yangınla ilgili de soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangınların çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Makilik alandaki yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(Muğla),(DHA)

