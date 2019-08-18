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DHA YURT - Bolu Dağı’nda otobüs TIR’a çarptı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 00:44 | Son Güncelleme

BOLU Dağı’nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR’a arkadan çarptı.

BOLU Dağı’nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR’a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 2 personeli hasar gören araçta sıkıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sıkışan otobüs sürücüsü ve otobüs çalışanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. 112 Acil ekipleri yaralananlara müdahalede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Otobüstengörüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Otobüste sıkışarak yaralanan şoför
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: BOLU,(DHA)

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