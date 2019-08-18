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DHA YURT - Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 37 yaralı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 02:16 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı.

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü ve 2 muavin, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce’den 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 37 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
ŞOFÖR VE MUAVİNLER 2 SAATTE KURTARILDI
Kazada otobüsün ön kısmında bulunan sürücü ve 2 muavin bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan otobüs şoförü ve muavinleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19’unun Bolu, 18’inin de Düzce’deki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinin Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Sisin de etkili olduğu yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralılardan görüntü
Yaralıları kurtarma çalışmaları
Yoldan görüntü
Ekiplerden görüntü
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK - Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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