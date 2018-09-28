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DHA YURT -  BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:03 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,(DHA)

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