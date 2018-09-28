DHA YURT -  BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,(DHA)
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