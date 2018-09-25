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DHA YURT - BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 06:46 | Son Güncelleme

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal olan seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haber: BURSA,(DHA)

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