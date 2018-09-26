DHA YURT - BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,(DHA)
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