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DHA YURT - BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 07:44 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haber: BURSA,(DHA)

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