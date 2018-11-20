DHA YURT BÜLENİ - 19

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binada pompalı tüfekle rehin aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken, yaklaşık yarım saatte polis tarafından ikna edilen Murat T., gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Pamuk Sitesi'nde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binanın giriş katında pompalı tüfekle rehin aldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Murat T. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Bina önündeki Sivas Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra binaya giren özel harekat ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Murat T.'yi gözaltına aldı. Murat T. ve eski eşi Tülay T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Murat T.'ye ait pompalı tüfeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'de, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fuat Şen (31), boşanma aşamasında olduğu eşi ebe Sedef Şen'i (30) işe gitmek üzere durakta servis beklerken tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sedef ebenin çevreden yardım istediği görüldü. Ebelik yapan, 2 çocuk annesi Sedef Şen, Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvurdu. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yakın zamanda tayini çıkan Sedef Şen ise kente yerleşti. Eşinin Çanakkale'de çalışmaya başladığını öğrenen Fuat Şen, Adapazarı'dan şehre geldi.

TAKİP EDİP, SERVİS BEKLERKEN VURDU

Fuat Şen, bu sabah işe gitmek üzere evinden çıkan eşini takibe aldı. Şen, saat 07.30 sıralarında, Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki durakta servis bekleyen genç kadını tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda boş kovan aradı. Olayın meydana geldiği yere 100 metre uzaklıktaki Cevatpaşa Ortaokulu'na gelen öğrenciler ise caddenin karşısında toplanarak, ekiplerin çalışmalarını izledi. Polisler ise öğrencileri bölgeden uzaklaştırdı.

Fuat ve Sedef Şen'in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YARDIM EDER MİSİNİZ, BELİNDE SİLAH VAR'

Cinayet ve intiharın, bir halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Otobüsün ön kamerasının kaydettiği görüntülerde, Sedef-Fuat Şen çiftinin tartıştığı görülürken, durağa yaklaşan otobüsün ön kapısını gösteren diğer kamerada ise Sedef Şen'in, "Yardım eder misiniz, belinde silah var, yardım edin. İmdat" diye bağırdığı belirlendi. Bu sırada Sedef Şen'in, eşi Fuat Şen tarafından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Hemen ardından ise Fuat Şen'in tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar ettiği görülüyor. Olay sırasında halk otobüsü sürücününün şaşkınlığı ve büyük şok yaşayan yolcuların sesleri de kayıtlarda duyuluyor.