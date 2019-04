DHA YURT BÜLTEN-13

ALMANYA’da içinde bulundukları otomobilin virajı alamayarak, yol kenarındaki direğe çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 3 Türk gencinden 2'si Zonguldak'ta toprağa verildi. Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kentinin Victoriastr Caddesi'nde 21 Nisan günü yaşanan kazada Melih Pekmezci(19), Can Demir(21) ve Sefer Baş'ın(21) bulunduğu otomobil virajı alamayarak, kontrolden çıktı. Kaldırımdaki direğe çarpan otomobilde 3 genç hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen gençlerden Can Demir, Marl'daki Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. Melih Pekmezci ve Sefer Baş’ın cenazeleri ise uçakla Zonguldak’a getirildi. Sefer Baş, Kozlu'daki Askeri Tepe Camii’nde, Melih Pekmezci ise Devrek'e bağlı Karakoçlu Köyü’nde kılınan cenaze namazlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Baş, Kozlu'da Pekmezci ise Bekmezcioğlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Gençlerin ailelelerinin taziyeleri kabul ettiği 2 cenazede de gözyaşları sel gibi aktı.

4)IRANLI HIRSIZLAR KUYUMCUDAN 2 BİN 500 DOLARLIK HIRSIZLIĞA 2 GÖZALTI

ANTALYA'da alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcudan, yankesicilik yöntemiyle 2 bin 500 dolar çaldıkları iddia edilen biri kadın, İran vatandaşı A.N. ve A.C., polisin baskınıyla yakalanıp gözaltına alındı. Olay, 23 Nisan Salı günü Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkânında meydana geldi. İranlı A.N. ve kadın arkadaşı A.C., alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcu dükkânında, yankesicilik yöntemiyle iş yeri sahibinin 2 bin 500 dolarını çalıp kaçtı. Kasada açık çıkmasının ardından polisi arayan kuyumcu, şikâyetçi oldu. İhbarla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Otomobil plakasından, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin A.N. ve A.C. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kaldıkları otele operasyon düzenleyen polis, A.N. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve kaldıkları otelde aramaya yapan polis, çalınan 2 bin 500 doları bularak el koydu. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.