DHA YURT BÜLTEN-15

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ÜNAL'I SON YOLCULUĞUNA 5 BİN KİŞİ UĞURLADI Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'nın Çeltik ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın dün akşam askeri uçakla memleketi Konya'ya getirilen cenazesi, buradan da karayoluyla ailesinin yaşadığı Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'ne götürüldü. Ünal ailesinin 5 çocuğundan biri olan ve 7 ay önce göreve başladığı öğrenilen Mustafa Ünal için bugün öğlende tören düzenlendi. Şehit Ünal'ın cenazesi, önce babaevine götürülerek helallik alındı. Buradan da törenin yapılacağı cami bahçesine götürüldü.

Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Ünal ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin omuzlarda taşınması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA-(DHA) ============= UĞURCAN, 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Gaziantep'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 6 Temmuz günü Gaziantep-Kilis yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Uğurcan Yırtlaz yönetimindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Yırtlaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Uğurcan Yırtlaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Görüntü Dökümü:

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- Uğurcan Yırtlaz'ın Fotoğrafı

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-(DHA) ============= Samsun'da plastik fabrikasında yangın (3)

ALEVLERE TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ Samsun'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti. Alevlere su sıkan TOMA, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına müdahale edilemsi

TOMA'nın müdahalesi

Detaylar Haber-Kamera: Tayfur KAAR SAMSUN-DHA ========================= EŞİNİ EVE DÖNMEYE İKNA EDEMEYİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADI Şanlıurfa'da İbrahim G. (34), eşinin 2 çocuğuyla evi terk etmesine ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendisini yaraladı. Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. ile eşi Hanım G. arasında maddi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hanım G., 5 ay önce ekonomik sıkıntıların yanı sıra şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 çocuğunu da yanına alarak babaevine döndü. Sabah saatlerinde barışmak için giden İbrahim G., eşinden olumsuz yanıt aldı. Evine dönen İbrahim G., duruma öfkelenerek bıçakla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Sesleri duyan komşuları tarafından kanlar içinde bulunan İbrahim G., ihbarla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralı İbrahim Gömük'e müdahale eden sağlık ekipleri

- Olay yerinde önlem alan polis

- Yaralı sedyeye konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - (DHA) ============= BİSİKLETSEVERLERDEN 'TRAFİKTE BİZ DE VARIZ' ETKİNLİĞİ İzmir'de bisikletseverler, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi. Günlük hayatın her alanında; işte, okulda, alışverişte ulaşımını bisikletle yapan, çevresini koruyan ve doğa dostu bisikletseverlerden oluşan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) üyeleri, bisikletin bir araç olduğunu ve bu nedenle trafikte seyir hakları bulunduğunu hatırlatmak için basın açıklaması yaptı. Aliağa ENKA Spor Salonu Önünde bugün saat 11.00 sıralarında bir araya gelen onlarca bisikletli, daha yaşanır, temiz ve sağlıklı bir dünya için bisikletin yaşamın her alanında kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bisikletleriyle gelen BUGEP üyeleri 'Trafikte biz de varız', 'Doğayı koru, bisiklet kullan', 'Bisiklette takıl, trafiğe takılma', 'Bisiklet kullan, park yeri arama', 'Sağlık için pedalla' ve 'Doğayı koru, bisiklet kullan' yazılı pankart ve afişler taşıdı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan BUGEP üyesi Başak Aydın, "Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'bisiklet bir taşıttır' ve diğer araçlarla paylaşımlı olarak yolu kullanabilir. Bu sebeple yolun sağ kısmı bisikletlilerin yasal hakkıdır ve trafikte yer alırlar. Motorlu araç ve motosiklet sürücüleri, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcıların farkındalığını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Bu sayede bisiklet bir taşıttır, ulaşım aracıdır ve trafikte yeri vardır vurgusunu artırmayı ve yaymayı amaçlıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından topluluk, kıyı şeridinde kısa bir tur atıp etkinliği sonlandırdı. Görüntü Dökümü:

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- Basın açıklaması

- Bisikletli grup

- Yapılan küçük turdan görüntü Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA) ============ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ATIKLARLA DOLAŞTILAR Tunceli'de bir grup tiyatrocu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla dolaştı. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 'Areye Kay Tiyatro' grubunun 3 oyuncusu, topladıkları atıkları elbiselerine bağladı. Tiyatrocular, bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Eylemlerinin ardından Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapan 'Areye Kay Tiyatro' grubu oyuncularından Yılmaz Can Şare, amaçlarının çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şare, "Gerek Pülümür, gerekse de Munzur Vadisi Milli Pakı'nın acımasızca kirletilmesi insana yakışır bir tavır, bir davranış değil. Vicdanı olan bir insanın bırakın Munzur, Pülümür Vadisi'ni bu güzelim ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerinde doğayı kirletmesinin mantığı yoktur. İnsanlar piknik yerlerine gidip, yiyip içtikten sonra ellerindeki şişeleri, çöpleri doğaya bırakıyorsa, burada bir vicdan eksikliği var demektir. Biz sadece burada değil batıda, Trakya'da, Ege'de nerede olursa olsun, kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor. Bu sorun genel olarak bizi ilgilendiren, içimizi sızlatan rahatsız eden bir durumdur" dedi.

Şare, çevre konusunda bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.