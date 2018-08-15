DHA YURT BÜLTEN-16

SERBEST BIRAKILAN YUNAN ASKERLER: BİZE İYİ BAKTILAR EDİRNE'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için 5.5 ay tutuklu kaldıktan sonra dün tahliye edilen teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29), dün gece özel uçakla döndükleri ülkelerinde törenle karşılandı. Yunan medyasına konuşan askerler, "Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti " dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçtikleri için tutuklandı. Haklarında yasa dışı geçişin yanı sıra casusluk şüphesi bulunan askerler, dün Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne ulaşan cep telefon incelemesi sonrasında savcılık talebiyle tahliye edildi. Edirne Adliyesi'ne getirildikleri ring aracıyla yeniden cezaevine götürülen Yunan askerler tahliye işlemleri sonrasında Edirne Devlet Hastanesi'nde adli muayeneden geçirildi.

ÖZEL UÇAKLA ALINDILAR

Polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, Yunan askerlerin görüntüsünün alınmaması için acil kapısına minibüsler çekildi, askerler camları siyah bir minibüsle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki havaalanına götürüldü. Burada Yunanistan'ın gönderdiği özel uçağa bindirilen askerler Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Konstantinos Floros ile birlikte Selanik kentine indi. Katrougalos, uçakta serbest bırakılan askerlerin ilk fotoğrafını 'Sonunda, memlekete giden yolda!' şeklindeki yazısıyla sosyal medyada paylaştı. Uçağa sivil kıyafetlerle binen askerler, Yunanistan'da uçaktan askeri üniformalarıyla indi.

SAVUNMA BAKANI VE AİLELER KARŞILADI

Selanik'te uçaktan inen askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'i ailelerinin yanı sıra Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı. Ailelerine sarılan askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, Yunan medyasına sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Serbest kaldık, tutuksuz yargılanmaya devam edeceğiz. Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti" ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunan askerler için cep telefonları incelemesi de tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, Yunan askerler hakkında iddianame düzenleyerek dava açacak.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- =============================================== PKK'NIN SALDIRDIĞI ŞANTİYEDEKİ HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI (EK)

8 KİŞİ GÖZALTINDA Adıyaman'da, Kömür beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerin mermer ocağı şantiyesini basıp, ateşe vermesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ve jandarma, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde arama yapılan 8 kişi, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Mahir ALAN-ADIYAMAN/DHA) ================================================ AK PARTİLİ VEKİLLERDEN YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI ÇAĞRISI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yabancı cep telefonu firmalarını hatırlatıp, Türkiye'nin de yerli ürünlerinin bulunduğunu söylemesi üzerine AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da üretim yapan Vestel City'i ziyaret etti. AK partili milletvekilleri, yerli malı ürün kullanılması için halka çağrı yaptı.

AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren firmayı ziyaret etti. Kurumun Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel ve Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, heyeti karşıladı. Murat Sarpel, yerli telefonun üretildiği bölümü gezdirerek, üretim aşaması konusunda heyettekileri bilgilendirdi.

Genel Müdür Murat Sarpel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ürünlerin tüketimine yönelik açıklamasında kurumlarının isminden söz etmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Son 6 senedir cep telefonunun yerlileştirilmesi için çaba içindeyiz. Bu işe inanılmaz şekilde emek ve para harcadık. Yerlilik oranını bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Katma değerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Yüzlerce insanı sadece bu konuda istihdam ediyoruz. Bu bilinirliği artırmak için katkıda bulunan sayın vekillerimiz ile başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"DÜNYA İLE REKABET EDEN FİRMALARIN BAŞINDA"

AK Parti MKYK üyesi de olan Murat Baybatur, birçok ülkeye ihracat yapan kurumun üretim tesisinin büyük bir bölümünün Manisa'da olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu firmada üretilen ürünlerin yüzde 80'i dünyaya ihraç ediliyor. Avrupa'da o meşhur markalar içerisinde ilk 3 ve 4'te. Dolayısıyla zaten bu çıtayı aşmış, dünya ile rekabet eden firmaların en başında geliyor" dedi.

Firmanın ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığının altını çizen ayrıca Türkiye ekonomisine lokomotif olduğunu söyleyen Baybatur, "Vestel sadece kendi fabrikalarında 30 bin kişi çalıştırıyor. Yan sanayileri ile birlikte 50 bin kişilik bir aile. Bayileriyle birlikte düşünürken, bu ailenin sayısı 70 bine çıkıyor" dedi.

Yabancı marka cep telefonlarını satıp yerli üretim alacaklarını söyleyen Baybatur ile ziyarete katılan diğer milletvekilleri, halkı da yerli ürünleri kullanmaya davet etti.

HEDİYE KABUL ETMEDİLER

Konuşmaların ardından AK Partili milletvekilleri, kendilerine hediye edilmek istenen yerli marka cep telefonlarını kabul etmeyerek, ekonomiye destek olmak amacıyla parayla satın alacaklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

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- AK Partili vekillerin Vestel City'i ziyaret ederken detaylar

- Venüs cep telefonun üretildiği bölümden detay görüntüler

- Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un konuşmaları Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) ======================================================== PKK'NIN AVUSTURYA MALİ SORUMLUSU KAPIKULE'DE YAKALANDI EDİRNE'de, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F., Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F.'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırda gözaltına alınan Azimet F. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Türk vatandaşlığından çıkarıldığı ve Avusturya vatandaşı olduğu öğrenilen Azimet F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ ÜSTEĞMEN TESLİM OLDU

Öte yandan, Siirt'te görevli Üsteğmen Salih D., Edirne'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranma kaydı olduğunu öğrenerek emniyete teslim oldu. Üniversite yıllarından FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen Salih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınan silahlı terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F. ile hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranma kaydı bulunan, Siirt'te görevli Üsteğmen Salih D., çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- ================================================ KARPUZ HASADI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ YOZGAT’ın organik olarak kavun ve karpuz üretimi yapılan Sekili bölgesinde hasat başladı. Yurdun diğer bölgelerinde karpuz hasadının tamamlanmasının ardından, Sekili bölgesinde yetişen karpuz, pazar tezgahlarında yerini aldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, bu yıl yaklaşık 3 bin dekar alanda kavun ve karpuz üretimi yapıldığını söyleyen Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllarda, ilçemizde, 10 bin dekar alanda üretim yapılırken, bu yıl üretim büyük oranda azaldı. Bunun sebebi de, başta Pazar sorunu ve su sıkıntısından kaynaklanıyor. İlçemizin verimli topraklarını sulayan Gelingüllü Barajında su seviyesinin düşük olması çiftçilerimizi alternatif ürünlere yönlendirdi. Şu anda çiftçilerimiz yetiştirdikleri karpuzun kilosunu 70 kuruştan, kavunun ise 90 kuruştan satışını yapıyorö dedi. KARPUZ HASADI BAŞLADI

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyünde, kavun ve karpuzda, ilk hasat yapıldı. Ürününü tarlada satan çiftçiler, üretim maliyetinin yüksek olmasına rağmen ürünlerini hasat öncesi satmanın mutluluğunu yaşadı. 50 dekar alanda karpuz ve kavun yetiştiren Halil Akçiftçi, “Bu yıl kuraklık nedeniyle sulama konusunda sorun yaşadık. Üretim maliyeti çok yüksek olmasına rağmen geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha iyi fiyatlara kavun ve karpuz alıcı bulduö dedi.

Çiftçilerden Remzi Bacanak ise, Sekili bölgesinde yetişen kavun ve karpuzun şeker oranının yüksek olması lezzetini artırıyor. Ürünlerimiz Türkiye’nin birçok ilinden alıcı buluyorö diye konuştu.

Bayram öncesinde manav tezgahlarına koymak için Ordu’dan Yozgat’a kavun ve karpuz almaya gelen Adem Çakar, yurdun diğer bölgelerinde kavun karpuz hasadının tamamlandığını Sekili bölgesinde hasadın yeni başladığını belirterek, “Kaliteli ürün almak için buraya geldik. Çok memnun kaldık ve planladığımızdan daha fazla kavun ve karpuz aldıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavun tarlasından görüntü

-Kavun toplayan çiftçiler

-Detay

-Karpuz tarlası

-Alıcı manav Adem Çakar’ın konuşması

-Çiftçilerin konuşmaları Boyut: 558.941 MB Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY, (Yozgat), (DHA) =========================== POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARAYI BULAN KALEM ADIYAMAN'da polis, hayvan satıcılarına sahte para ile gerçek parayı ayırt eden kalem hediye etti. Kurban Bayram'ının yaklaşmasıyla hayvan pazarında güvenlik önlemlerini arttıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan satıcılarına sahte para ile gerçek parayı ayırt eden kalem hediye etti. Sahte paranın anlaşılması için çeşitli bilgiler anlatan ekipler, havan satıcılarına bilgilendirici broşürler de dağıttı. Kurbanlık satıcılarının emeklerinin boşa çıkmaması adına çalışma yürüttüklerini anlatan polisler, "Para sahteciliği her zaman rastladığımız bir olay. Özellikle Kurban bayramlarında sıklıkla olup geçmiş tecrübelerimize dayanarak öğrenmiş bulunuyoruz. Biz de vatandaşlarımızın bir yıllık emeği olan bu hayvanlarının pazarda sattıkları anda dolandırıcıların tuzağa düşmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü olarak önlemler aldık. Vatandaşlarımıza biz kalem dağıttık. Sahte para tespitine dayanan kalemler dağıttık. Buradaki temel amacımız dolandırıcıların Adıyaman’daki kurban pazarında vatandaşın mallarını sattıktan sonra sahte para ile alışveriş yapmasının önüne geçmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvan pazarı

- Hayvan sahipleri

- Emniyet ekipleri uyarıda bulunması

- Kalem dağıtılması

- Kalem kullanımı ve sahte para ile gerçek para ayıt etme

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB ================================ MERSİNLİ KADIN BİSİKLETÇİ, TÜRK BAYRAĞINI KARAMAN’A TAŞIYACAK MERSİN’de Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce yürütülen 'Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi’ kapsamında kadın bisikletçi, devir aldığı Türk bayrağını Karaman’a ulaştırmak için yola çıktı Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce yürütülen proje kapsamında trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak pedal çevirerek ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Mersin’e geldi. Bayrağı Tarsus ilçesinde Adanalı bisikletçi Nurdan Öcal’dan il sınırından teslim alan Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyesi Leyla Çat, merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’ndaki TRT binası önünde dernek üyesi bisikletçiler tarafından karşılandı. Buradan tekrar hareket eden bisikletçiler Cumhuriyet Alanı’na gelerek Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra yeniden yola devam ederek hareket etti.

Yola çıkmadan önce konuşan Leyla Çat, teslim aldığı Türk bayrağını büyük bir gururla taşıyarak Karaman’daki gönüllü bisikletçiye teslim edeceğini dile getirerek, projede görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletçiler gelirken

- Bisikletçileri karşılayanlar

- Bisikletçilerin Cumhuriyet Meydanında görüntüsü

- Leyla Çat ile röp. - Bisikletçiler İstiklal Marşını okurken

- Bisikletçiler giderken (BOYUT:329,98 mb) (SÜRE:02,56 DK) Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ======================= HAKKARİ'DE HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK UYGULAMASI HAKKARİ'de, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi Hakkari'de uygulandı. Proje kapsamında kent merkezindeki Medeni Sancar kavşağındaki uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.