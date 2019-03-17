DHA YURT BÜLTEN-17

Şehit Yaşar Çakır’ın cenazesi Kütahya’ya getirildi IRAK’ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, Hakkari’deki törenin ardından özel uçakla Van’dan memleketi Kütahya’ya getirilerek Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karşılama sırasında şehit Çakır’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesi Kevet üs bölgesine, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada şehit olanlar askerlerden Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Van’a, oradan da özel uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi. Kütahya Zafer Havalimanı’na getirilen şehit Çakır’ın Türk bayrağına sarılı cenazesini Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş karşıladı.

Şehit Yaşar Çakır’ın cenazesi silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada karşılamaya gelenler tekbir getirip, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Karşılama sırasında şehit Yaşar Çakır’ın babası Kadir Çakır, annesi Hediye Çakır ve abisi eski uzman çavuş Aziz Çakır gözyaşlarını tutamadı. Şehit Çakır’ın cenazesi karşılamanın ardından Altıntaş ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın cenazesi yarın memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde öğlen namazının ardından toprağa verilecek. Bekar ve 4 yıllık asker olan şehit Çakır’ın cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. Görüntü Dökümü:

-Zafer Havalimanı

-Karşılayan protokol

-Şehit cenazesinin askerler tarafından taşınması

-Cenaze aracına konması

-Karşılayan kalabalık

-Şehidin ailesi ve yakınları

-Altıntaş Devlet Hastanesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ============= Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)

NAZLI ÇİÇEK HAYATA TUTUNAMADI

İzmer'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde hayatını kaybetti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafı paylaşılıp kansere karşı güçlü durduğunu gösteren Nazlı Çiçek'in acı haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Nazlı Çiçek Gezginer'in cenazesinin yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Cami'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği yakınlarınca ifade edildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - ================================== Alzheımer hastası donarak öldü ERZURUM'da Alzheımer hastası olan Mehrali Sümer (79) evinin yolunu kaybedince arazide donarak öldü. Sümer'in cenazesi köylüler ve AFAD ekipleri tarafından karların içinde bulundu.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Yolgeçti köyünde yaşayan 4 çocuk babası Mehrali Sümer, 16 Mart günü saat 16.00 sıralarında çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailenin jandarmaya müracaatı üzerine Yolgeçti ve çevre köylerde arama çalışmaları başlatıldı. Yolgeçti köyüne komşu olan Yeşilyayla köyünde Fatih Kotan adlı vatandaşa ait olan güvenlik kemarası görüntülerinde Sümer'in araziye doğru gittiği belirlendi. Bunun üzerine çalışmalara katılan AFAD ekibi ekibi köylülerle birlikte araziye çıktı. Yeşilyayla köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta karlar içerisinde Sümer'in cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre donarak öldüğü tespit edilen Mehrali Sümer'in cenazesi yolun karla kaplı olması nedeniyle AFAD'ın ait paletli araçla Yeşilyayla köyün getirildi. Mehrale Sümer'in cenazesi burarada bekleyen ambulansla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Annsenin yıllar önce öldüğünü babasının ise yaklaşık 1.5 yıl önce hastalığa yakalandığını söyleyen Akın Sümer babasının cansız bedenini görevlilerle birlikte ambulansa taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yolgeçti köyünde bekleyen köylüler

-AFAD'ın paletli aracının gelişi

-Görevlilerin AFAD'a ait paletli araçla olay yerine gitmesi

-Köylülerle röp

-Paletli araçla cenazesinin getirilimesi ve ambulansa konulması

-Ölen Mehrali Sümer'in vesikalık fotoğrafı ekte geçildi Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ================== TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BU ANLAYIŞI YEŞERTEN BİR ZEHİRLİ İKLİM VAR BATIDA TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının vahşet olduğunu belirterek, "Tabi bu sadece bir terörist olsa, böyle bir şahıs olsa, çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarı ile çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bu anlayışı yeşerten bir zehirli iklim var batıda." dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Trakya lkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen Naip Mahallesi'nde tam donanımlı ve Türkiye'de bir ilk olan tohum klonlama merkezi Tarımsal Bioteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Yeni Zelanda'da camide düzenlenen 50 kişinin hayatı kaybettiği terör saldırısına değinen Şentop, şunları söyledi:

"Cuma günü Yeni Zelanda'da çok vahim, belki uzun yıllardır benzerini görmediğimiz bir vahşetle, menfur bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Camide Cuma namazını kılmak için toplanan Müslüman kardeşlerimizin üzerine bir ırkçı İslam düşmanı, İslamofobi diyor batılılar. İslam düşmanı hislerle duygularla yetişmiş birisi, bir saldırı düzenledi o masum insanlardan 50 kişiyi, bugün 50'ye ulaştı sayı katletti, şehit etti, bir o kadar da yaralı kardeşimiz var. Ben öncelikle orada vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da cenabı haktan acil şifalar diliyorum. Tabi bu şahsın bazı notları kamuoyuna da yansıdı, koyuldu önümüze. Bunlar içerisinde çok dikkat çekici olan bilhassa silahında yazılı olan isimler hep Osmanlı'nın büyük komutanlarının, padişahlarının katili olan bazı teröristler daha tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman 2'nci Viyana kuşatmasına kadar bazı bilgiler vesaire Türkiye ile ilgili, bizim kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren, bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var. Daha açıkça bunu söylüyor. Türkler ne arıyorlar diyor, boğazların batısında, boğazların doğusuna çekilsinler diyor. Orada istedikleri gibi yaşayabilirler diyen bir adam. Bunları da biraz tarihi bir arka plana işte daha önce burasının adı İstanbul'un Konstantinapol'dü falan diyor. Ne zaman işte olmuş 600-700 sene önce. İyi de bu adam kim? Bu adam İskoçyalı, Avustralya vatandaşı, Yeni Zelanda'da katliam yapıyor. Sen Yeni Zelanda'da ne arıyorsun? Dimi, Avustralya'da ne arıyorsun? Ne münasebetle oraya gittin sen? Senin babaların, ataların oraya gitti. Orasının yerlisi değilsin, İskoçyalı olduğunu söylüyorlar. Niye, işte bir sömürgeci olarak Avustralya'ya gidiyor, gidenlerin neslinden, çocuklarından birileri bunlar. Tabi bu sadece bir terörist olsa, böyle bir şahıs olsa, çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarı ile çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bu anlayışı yeşerten bir zehirli iklim var batıda."

TBMM Bakanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın bugün olayla ilgili açıklama yaptığını belirterek, şöyle dedi: "İslam düşmanlığından, İslamofobi'den hiç bahsetmiyor açıklamalarda.Bu şahısa da terörist demiyor, saldırgan diyorlar. Yine Amerikan basınında da İslamofobi kavramı kullanmadan, İslam düşmanlığı kavramı kullanmadan ve bu şahısa terörist denilmeden bununla ilgili haberler yapılıyor. İşte bu zihniyeti, bu teröristleri İslam karşıtı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı bu teröristlerin yeşermesine,cyetişmesine imkan sağlayan bir zemin bizi rahatsız ediyor bütün dünyada. Bu sadece İslam Dünyası için değil bütün insanlık için bir tehdittir. Bugün bu katliama benzer bir katliamı biliyorsunuz daha önce batıda yaşandı, Norveç'te yaşandı. Orada o terörist o da yabancı düşmanı, o da ırkçı, faşist bir terörist katlettikleri de Müslüman falan değildi. Sadece mesaj vermek için bunu yaptığını söylemişti. Dolayısıyla terörizmin ve teröristin bugün Müslümanları öldürmüş olması, katletmiş olması Müslüman olmayan farklı inançlardan kişiler için bir bana ne denebilecek bir anlayış doğurmamalı. Terör ve teröristin hedefi bugün Müslümanlarsa dünyada yaşayan başka inançtan insanlara da bir gün mutlaka olur, olacaktır. Bu bakımdan top yekun bu teröre ve teröriste, bu ırkçılığa, beyaz ırkçılığına yine bu İslam düşmanlığına karşı toplu bir tavır alınmazsa dünyanın geleceği açısından, dünya barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun farkında olmalıyız."