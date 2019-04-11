DHA YURT BÜLTEN-17

Park halindeki aracında ölü bulundu MANİSA'nın Kula ilçesinde, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Karamavuş'un uyumak için geçtiği arka koltukta kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. İzmir-Ankara Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar, bugün saat 13.00 sıralarında, sabahtan bu yana park halinde olan 25 EU 438 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenip, yanına gitti. Arka koltukta bir kişinin hareketsiz şekilde uzanmış olduğunu farkeden çalışanlar, uyandırmak için cama vurdu. Ancak, araçtaki kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki işinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaşamını yitiren kişinin Kemal Karamavuş olduğunu saptadı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Karamavuş'un, kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Karamavuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Otomobilin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin kontrolünden görüntü

-Polisin incelemesinden görüntü

-Cesedin götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ======== Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 16 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 200 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 60 gram bonzai ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 16 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken M.A., Ö.K. O.B. E.Ç., ve T.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını gören şüphelilerden T.G., " Bizim bir suçumuz yok" diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) =========================== Polis, cezaevi önünde eylem yapılmasına izin vermedi KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumlara destek vermek isteyen grubun oturma eylemi yapmasına polis engel oldu. Polisin müdahalesi üzerine eylem yapmak isteyen grup dağıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumların yakınları Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nin önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişi açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için oturma eyleminde bulunmak isterken, geniş güvenlik önlemleri alan polis engel oldu. Polis, izin vermeyince eylemde bulunmak isteyenler dağıldı. Polisin müdahalesi sonrası eylemde bulunmak isteyenler ara sokaklara dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis ekiplerinin görüntüsü

Eylem yapmak isteyenlerin görüntüsü

Polisin eyleme izin vermemesi

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ============================ Burhaniye’de zeka oyunları yarışması yapıldı BALIKESİR'de Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği zeka oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ve üç gündür devam edenzeka oyunları yarışmaları sonuçlandı. Yarışmalara yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Zeka oyunları finali Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Salonu'nda yapıldı. Yarışlar; Hedef 4, Pratik Bardaklar, Surakarta, Mangala, Reversi, Pentago ve Abalone dallarında gerçekleştirildi. Kaymakam Hüseyin Öner de, Faik Aktekin adlı örgenciyle Pentago oyununu oynadı. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen tarafından verildi. Yarışmayı çok sayıda veli de izledi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bugün Şehit Mustafa Serin Ortaokulunda zeka oyunlarının finalini ve ödül törenini yaptık. Günümüzde maalesef teknoloji bağımlılığı ciddiye alınması gereken bir bağımlılık türü. Hem bunu aşmak, hem de çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişimini sağlamama adına zeka oyunlarına önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda eğitim aldı ve okullarında bunu öğretmeye başladı. İlçe çapında zeka oyunları yarışmaları düzenledik. Burada dereceye giren öğrencilerimiz Balıkesir’de ilçemizi temsil edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Öğretmenlerine teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışmaya katılanlardan görüntü.

- Final karşılaşmalarından görüntü.

- Ödül töreninden görüntü.

- Detay görüntüler.

- Kaymakam Hüseyin Öner ile röp.

- Öğretmen Mine Bunsuz ile röp.

- Öğrenciler Fahrettin Özgören, Faik Aktekin, Hüseyin Emre Ayhan ile röp. Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) ================================== Nusaybin'de 7'nci kez seçilen muhtar, mazbatasını aldı MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı Nafi Zeyrek (62), 7'nci kez güven tazelediği yerel seçim sonrası mazbatasını aldı. Nusaybin ilçe merkezine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nde 30 yıldır muhtarlık yapan, 5 çocuk babası Nafi Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 7'nci kez muhtarlık yarışını kazandı. İlçe Seçim Kurulu'nda bugün mazbatasını alan Zeyrek, 26 Mart 1989'da ilk kez seçildiğini söyledi. Muhtar Zeyrek, "Her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyim. Telefonum 7 gün 24 saat açıktır. Mahallelinin taziyesinden düğününe kadar hepsine koşturuyorum. Mahalleyle bir aile gibiyiz. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

- Muhtar Zeyrek'in mazbatasını alması

- Zeyrek'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ======================= Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mazbatasını aldı Bursa Nilüfer Belediye Başkanı seçilen CHP'li Turgay Erdem mazbatasını aldı. Bursa Nilüfer Belediye Başkanı seçilen CHP'li Turgay Erdem mazbatasını aldı. Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen törene İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve çok sayıda partili katıldı. Mazbatasını Nilüfer Seçim Kurulu Başkanı Selçuk Yağmur'dan alan Erdem, yaptığı konuşmada, "Daha çok yapacak işimiz var. İnşallah yarından itibaren devir teslimi yaptıktan sonra Nilüfer'de 7 gün 24 saat çalışacağız. Bu mutlu geleceğin gerçek kahramanları sizlersiniz. İYİ parti üyelerine ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Görüntü dökümü;

-Mazbata töreninden detaylar

-Erdem'in konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA) =======================

Yunus polisin çocuğa yaklaşımı takdir topladı DENİZLİ'de, motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli bir ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü. Polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüyüş yapan işitme engelli bir ailenin küçük kızı, ağlamaya başladı. Bu sırada orada devriye görevi yapan yunus polisi Mehmet Açıkgöz, o ana tanık oldu. Açıkgöz, ailenin yanına giderek çocuğu kucağına aldı. Küçük kız ise, kısa sürede ağlamayı bıraktı. Çocukla ilgilenen Açıkgöz, daha sonra şeker hediye ederek, küçük kızı mutlu etti. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağından ayrılmak istemeyen çocuk, ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, polis memuru Açıkgöz'ün davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı. Ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Açıkgöz, ona şeker alarak yüzünü güldürmeye çalıştığını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polisin küçük kızı kucağına alıp ilgilenmesi

- İşitme engelli aileden detay

- Polisin kıza şeker hediye etmesi

- Küçük kızın ailesiyle meydandan uzaklaşması