DHA YURT BÜLTEN-19

Bolu'da orman yangını(2)

İKİNCİ NOKTAYA SIÇRADI Bolu'nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir noktaya daha sıçradı. Yangına Sakarya, Bolu ve Düzce'den gelen 11 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi. Ayrıca İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 adet yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale etti. KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın haberini alan yakın köylerde yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 15 hektarlık ormanlık alan ve 100 dönüm tarım arazisi kısmen yandı. Yangında ayrıca köy mezarlığı da zarar gördü. Yangın yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız da devam ediyor. Henüz bir ölçüm gerçekleştirmedik ama 10-15 hektar ormanlık alan ve yaklaşık 100 dönüm ziraat alanında etkili oldu. Şu an itibariyle herhangi bir ilerleme yok. Yangının ilk başlama noktası İbrahimözü Köyü’nün kuzeyindeki alan. Buradaki yangın tepe yaptıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yanan materyaller köyün güneyindeki alanı tutuşturdular. İkinci yangın birinci yangınla bağlantılı. Köyün etrafında emniyetini sağlamak için arazözlerle gerekli tedbirleri aldık. Köyde herhangi bir boşaltma işlemi olmadı. Köylülerimiz de bütün güçleriyle yanımızda oldular." dedi.

Keskin, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ziraat alanından çıktığı biliniyor ama neden olduğu tespit edilemedi. Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Orman Bölge Müdürü ile röportaj

-Çevre köy olan Örencik köyünden yardım için gelen köy muhtarı ile Sami Metin ile röportaj

-Yanan mezarlık

-Yangın söndürme helikopterinin su dökmesi

-Detaylar Süre: 04.58-Boyut: 556.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA) ==================================== BÜLENT YILDIRIM: 15 TEMMUZ'DA BAŞARALI OLAMAYINCA, EKONOMİK DARBEYE KALKIŞTILAR İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşı birlik çağrısı yaparak, "Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye’nin önü açılacak" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin Azez bölgesindeki Reyyan konteyner kentini ziyaret etti. Kurban Bayramı hazırlıklarını ve insani yardım çalışmalarını inceleyen Yıldırım, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Burada açıklama yapan Bülent Yıldırım, "Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda gönüllü ve görevli arkadaşlarımız dünyanın tüm bölgelerinde çalışmaları yürütmek üzere ulaştılar gittiğimiz bölgelerde yetimlerle mazlumlarla karşılaşıyoruz" dedi. Türkiye hükümeti, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların yanında olmayı ifade eden Yıldırım, ABD'nin yaptırımlarına tepki göstererek şunları söyledi: "Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye’nin önü açılacak. Bu nedenle devletimizin almış olduğu tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. İslam dünyası ve mazlum coğrafyadaki insanlar bizden destek bekliyor bu darbeyi de atlatırsak yeryüzündeki bütün yetimlere, mazlumlara ve çocuklara daha da fazla sahip çıkacağız sahip çıkmaya devam edeceğiz. Suriyeli çocuklar yetimler adına Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir kısmının ailesi var, bir kısmının yok. Bu çocuklar sizin bu emperyalizme karşı direnişinizden dolayı çok rahat bir ortamda eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Allah’ın izniyle yetimlerin mazlumların dualarıyla birlikte Amerika’nın, İsrail’in emperyalistlerin şer güçlerin karşısında bu direnişi kazanacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Reyyan kampı

- Bülent Yıldırım'ın ziyareti

- Yıldırım'ın çocuklara hediye vermesi

- Bülent Yıldırım'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: SURİYE (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 783 MB ===================================== KARS'TA 1 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ KARS'ta, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda güvenlik güçleri 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçlerince dün, Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde yapılan iç güvenlik operasyonlarında 2 bölücü terör örgüt mensubu, insansız hava aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri bugün de bölgede arama tarama faaliyetlerine sürdürdü. Bölgede teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Örgütün kullandığı sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgüt mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

HABER: KARS (DHA) =================================== Otomobil çarpan motosikletli anne-oğul yaralandı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir otomobilin çarpmasıyla yol kenarındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına fırlayan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Orhan (21) ve arkada oturan annesi Fatma Orhan (52) yaralandı. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Çampınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Fransa'dan gelen gurbetçi Ali Kalaycı'nın (45) kullandığı AD-674-ZH plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde yola çıktığı ileri sürülen Abdurrahman Orhan yönetimindeki 45 ZB 4936 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Abdurrahman Orhan ile arkasındaki annesi Fatma Orhan yol kenarındaki, dibinde az miktarda su bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına fırladı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından güçlükle kanaldan çıkartılan anne-oğul, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne-oğuunu vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.