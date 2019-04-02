DHA YURT BÜLTEN - 19

Çanakkale Assos bölgesinde otel yangını ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Müşteri bulunmayan oteldeki yangın itifaye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılıyor.

Ayvacık ilçesi turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiindeki iki katlı Club Hotel Kanara'da saat 19.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı oteldeki yangını çevreden gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait 1 itfiaye aracı, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne ait 1 ekiple yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı oteldeki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası 2 saat sonra güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde, itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ayhan Kılınç'a ait olduğu öğrenilen otelin yaz sezonuna girilmediği için kapalı olduğu ve müşteri bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otel'deki yangından görüntü.

-İtfaiye ekipleri ve müdahaleden görüntü.

-Cep telefonu ile yangın anından görüntüler.

-Soğutma çalışmasından görüntüler. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Diyarbakır'da sağanak; tarlalar su altında kaldı(2)

BAZI EV VE İŞYERLERİNİ DE SU BASTI Diyarbakır'da öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Şehitlik mahallesinde bulunan ve su baskınları yaşanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ve DİSKİ ekipleri ev ve işyerlerindeki suyu tahliye etti.

Giyim işiyle uğraşan Mehmet Ali Çalış, 10 bin TL'lik bir zararı olduğunu belirterek, "Çoraplar, pantolonlar, ayakkabılar hepsi su altında kaldı" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su basan depodan genel ve detay

- Su basan evden genel ve detay

- Suyun tahliye çalışması

- Depo sahibinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yayaya çarpmamak için motoru devirince kendi yaralandı ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpmamak için motoru deviren sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarımda Orhanlar Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Kubilay Oktay(41) yönetimindeki 41 GA 838 plakalı motosiklet sürücüsü, karşıya geçmek için bir anda yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Kubilay Oktay ve eşi yere düşüşerek savruldu. Yaralanan Kubilay Oktay, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Eşi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Ambulansa alınan motosiklet sürücüsü

-Kazayı gören vatandaş ile röportaj

-Detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Arıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armutlu'dan aktarmalı İstanbul'a taşındı BURSA'nın Mudanya ilçesinde BUDO'ya (Bursa Deniz Otobüsleri) ait ‘Hüdavendigar’ isimli deniz otobüsü İstanbul’a hareket ettikten sonra arızalanınca, acil olarak Armutlu’ya yanaştı. Yolcular buraya hareket eden ‘Yıldırım Beyazıt’ isimli feribotla İstanbul'a götürüldü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Ömer Bey Mahallesi’nde bulunan BUDO’ya ait Hüdavendigar isimli feribot bugün saat 19.00’da İstanbul’a hareket ettikten sonra arızalandı. Feribot acil olarak Armutlu iskelesine yanaşmak zorunda kaldı. Yolcular, buraya gelen bir başka BUDO feribotu olan Yıldırım Beyazıt isimli gemiye tahliye edildi. Armutlu’dan kalkan feribot ile yolcular sorunsuz olarak İstanbul’a geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüsü)

İskelede bekleyen yolculardan görüntü Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ CHP'li Erkek: Sandık bazında itirazlar varsa tabii ki bakılabilir CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Herkes rahat olsun. Biz seçimi kazandığımızı biliyoruz. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Bizim elimizde YSK verileri var. Somut itirazlar varsa maddi hatalara ilişkin sandık temelli, sandık bazında itirazlar varsa tabiiki bakılabilir" dedi.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erkek, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirterek, şöyle dedi:

"Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir. İktidarın gücünü kullanarak sandıkta kaybedilen seçimi masada kazanmaya çalışmak beyhude bir çabadır, Türkiye'ye en büyük kötülüktür. 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 30 bin fark vardı. 124 bin de geçersiz oy vardı. Sayın Mansur Yavaş geçersiz oyların sayılması için tüm ilçe seçim kurullarına itiraz etmiştir. İlçe seçim kurulları bu talebi reddetti. Tüm ilçe seçim kurulları. İl seçim kurulları da reddetti. Yüksek Seçim Kurulu da tarihi bir karar verdi; delilsiz, gerekçesiz yani dayanaksız itirazlar reddedilmelidir. Ankara'da sayılmadı geçersiz oylar. 124 bin geçersiz oy, 30 bin fark. Şimdi İstanbul'da bazı ilçe seçim kurulları YSK'ya rağmen delilsiz, gerekçesiz, dayanaksız itirazlara rağmen geçersiz oyların sayılmasına karar veriyorlar."

İstanbul'da 31 bin 186 sandıkta ıslak imzalı tutanakların sistemlerinde olduğunu ve bunların tamamının da YSK verileri ile örtüştüğünü belirten Erkek, "Yani YSK başkanın açıkladığı oylar İmamoğlu'nun kazandığını açıkça gösteriyor. Herkes rahat olsun. Biz seçimi kazandığımızı biliyoruz. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Bizim elimizde YSK verileri var. Somut itirazlar varsa maddi hatalara ilişkin sandık temelli, sandık bazında itirazlar varsa tabii ki bakılabilir. Zaten onlara bakıldığında farkın da büyüdüğünü görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu lehine oylar artıyor. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Onun için biz Millet İttfakı olarak sandıklara sahip çıkacağız. Herkesin dikkat etmesi lazım. YSK kararına, hukuka uygun hareket etmeyen herkes yarın hukukla baş başa kalabilir. Yangından mal kaçırır gibi sayımlara başlayamazsınız. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muharrem Erkek açıklama Haber-Kamera: Kaan ULU /ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yola dökülen kauçuklar yandı DÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kamyon yada TIR'dan düşen kauçukların sürtünmenin etkisiyle yandığını tespit etti.

Olay akşam saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında alev gören vatandaşlar kamyon yada TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan cisimlerin bir kamyon yada TIR'dan dökülen kauçuk olduğunu tespit etti. Kauçukların düştükten sonra sürtünme sonucu alev aldığı tespit edildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından kauçuklar yoldan toplandı.

Yangını görenler,"Muhtemelen bir TIR kasasından düştü. Asfalttaki sürtünmeden dolayı alev aldı diye düşüyoruz." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan kauçuklardan görüntü

Alevli görüntü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Görgü tanığı ile röp ve detaylar

Dosya adı dzctemhammadde

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) Şanlıurfa'da camiler doldu, taştı ŞANLIURFA'da Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosundaki camileri dolduran cemaat, şehitler için dua etti.

Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, kentin simgesi olan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti. Binlerce kişinin geldiği camilerde cemaat, Kuran okuyup, şehitler için dua etti. Dergah Camisi'nde düzenlenen kandil programında İl Müftülüğü görevlileri tarafından gecenin önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kandil programı okunan mevlit ile sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dergah camisi

- Camiye gelen vatandaşlar

- Dua ve kuran okuması

- Namaz kılınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Adıyaman’da Miraç Kandili'nde camiler doldu ADIYAMAN’da, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın huzuruna çıktığı gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, kentte bulunan camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Camilerde ki mevlitin ardından camilere gelen vatandaşlara tatlı ikram edildi.