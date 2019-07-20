DHA YURT BÜLTEN-19

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise aranıyor. Olay, saat 16.30 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan gölde meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara ilçesinden gelen 5 kişi, 4 metrelik kayığa binerek göle açıldı. Kayığın şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu, 5 kişi göle düştü. Olayı gören çevredeki balıkçılar 3 kişiyi kurtarırken, kayıp iki kişi için bölgeye jandarma, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa), (DHA)- ================= Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü BURDUR'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi. Olay saat 18. 00 sıralarında Bucak ilçesi Keçilli köyünde meydana geldi. Akdere mevkisinde koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Osman Vural bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak kuyuda yığılıp kaldı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel, yardım etmek için kuyuya indi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya inen Ramazan Gürel, yeğenini çıkarmaya çalıştığı sırada oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.

KARDEŞİ VE OĞLU İÇİN KUYUYA GİRDİ Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia Vural hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia Vural, bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı. Kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oksijen tüpü takarak kuyuya indi. Ekip önce Rabia Vural'ın cesedini çıkardı. Ardından ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri son olarak Osman Vural'ın cenazesini çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında olayı haber alarak gelen yakınları gözyaşı döktü. Rabia Vural, Osman Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuyudan görüntü

- Kurtarma çalışması

- Ceset görüntü

- Ağlayanlardan görüntü

- Çadırlardan görüntü

- Ambulans ve jandarma ve itfaiye ekipleri

Halim AKÇA/BUCAK(BUDUR), (DHA) - ==================== Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu(2)

BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDU Kocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu. Abdülhalik El Ali'nin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan çocuğun cesedi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor Görüntü Dökümü

-Cesedin çıkartılması

-Yakınlarının feryatları

-Vesikalık fotoğrafı KOCAELİ (DHA) ======================== Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı AKSARAY’da görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.

Olay, 19:00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan Hazım Kulak Lisesi'nde meydana geldi. 68 HC 350 plakalı aracını okulun arka kapısının önüne park edip giden Hatice Ç., geri geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Aracını sormak için okula giren kadın, geri döndüğünde okulun bahçe kapısının da kapalı olduğunu gördü. Bahçe duvarının da tel örgülerle çevrili olması üzerine Hatice Ç. polis ve itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri kapının asma kilidiğini keserek Hatice Ç.'yi kurtardı.

Görüntü dökümü:

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- Kadının itfaiye tarafından kurtarılması

- Kadının okuldan uzaklaşması

- Vatandaş röportaj

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ======================================= Pasajda patlayan klima panik yarattı BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 20 dairelik apartmanın 1'inci katında bulunan pasajın depo bölümündeki klima patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler binayı sararken, vatandaşlar ise tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Derviş Bey Caddesi üzerinde bulunan 20 daireli Bektaş Prestij Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın ilk katında yer alan pasajın depo bölümünde bulunan klima bakım yapıldığı esnada büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken alevler binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan yaklaşık 40 kişi, ekipler tarafından büyük bir titizlikle tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Patlama ve yangının ardından yaşanan büyük panik, kameralara yansıdı. Ayrıca patlamada çok sayıda iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Yangın yerinden görüntüler

-Yangına müdahaleden görüntüler

-Apartmandan vatandaşların tahliyesinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Detaylar Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) ======================= Caretta carettaların yuvalama alanında temizlik MERSİN'de, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahil, sivil toplum örgütleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler ve belediye ekiplerince temizlendi. Akdeniz Belediyesi, Akdeniz 3'üncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde, AFAD, AKUT ekipleri ile ERASMUS programı ve İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen öğrencilerin katılımı ile merkez Kazanlı Mahallesi sahilinde, 'Doğayı kirletme, hayatın rengini tüketme' sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi. Kampanya hakkında konuşan Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Kazanlı'nın Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olduğunu belirterek, "Daha yaşanılır, güzel ve yeşil Akdeniz düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek. Belediyemiz buraya itina gösteriyor ve temizliyor. Bunu devam ettireceğiz. Gençlerimiz ve yabancılar ilgi gösteriyor. Bu kumu ve sahilin uzunluğunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu farkındalığı her beraber yaşatacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz 3'ncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği üyeleri, AFAD, AKUT ekipleri ile ERASMUS programı ile İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen öğrencilerinle birlikte caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki kilolarca lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerince taşınıp imha edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak konuşurken

Başkan Gültak yabancı konuklarla konuşurken

Grubun sahile inmesi

Sahilde yapılan temizlikten genel ve detay (BOYUT:407 MB)(SÜRE: 3,37 DK) Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ================================== Anamur’da festival coşkusu sürüyor MERSİN’in Anamur ilçesinde bu yıl düzenlenen 13’ncü Kültür ve Muz Festivali'nde özgün müziğin sevilen ismi Ali Kınık rüzgarı esti. Festival, Belediye binası önünden başlayan ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam eden kortej yürüyüşü ile başladı. Azerbaycan Halk Dansları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti folklor ekibi, Ankara Seğmenleri ve Malatya Halk Eğitim Folklor ekiplerinin gösterileri ile renklenen kortej yürüyüşü hem katılımcılar hem de çevre binalardan izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.