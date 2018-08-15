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DHA YURT BÜLTEN-20

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

MOTOSİKLETE ÇARPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI ŞANLIURFA'da kamyonetin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

MOTOSİKLETE ÇARPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

ŞANLIURFA'da kamyonetin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası başka bir sürücü, kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı.

Olay, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan hal pazarı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ZE 827 plakalı kamyonet, kavşaktan dönerken, yan yoldan çıkan 63 ZT 119 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bu sırada, adı öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ise elinde döner bıçağıyla kamyonet sürücüsünün yanına gitti. Otomobil sürücüsü, "Neden kaza yaptın, seni keserim" diyerek kamyonet şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girerek otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet
- Yerde yatan yaralılar
- Sağlık ekiplerinin gelmesi
- Yaralılara müdahale etmesi
- Sürücüye döner bıçakla saldırması
- Vatandaşların araya girmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 632 MB

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BELEDİYE TEMİZLİK İŞÇİLERİ UÇURUMDA ÇÖP TOPLADI

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, komandolar gibi dağ yamaçlarında çevre temizliği yaptı, 3 top çöp topladı.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, AKUT tarafından verilen dağ tırmanış ve iniş eğitimlerinin ardından yamaçlarda çöp toplamaya başladı. 8 kişilik temizlik ekibi, Marmaris-İçmeler Karayolu'nun deniz ile ormanın buluştuğu noktasındaki yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında komando gibi yamaçlardan inerek çöpleri toplamaya başladı. Yüksek nem ile birlikte 40 dereceyi aşan sıcaklarda 6 saat süren çalışma sonucunda pet şişe, poşet, teneke, cam şişe, araç parçaları ve ev eşyalarından oluşan 3 ton çöp çıkartıldı. Çıkartılan çöpler Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne imha edilmek üzere götürüldü.

Marmaris'i temiz tutmak için her türlü özveriyi yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "4 tarafı Milli Park olan ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin hayranlığını kazanan Marmaris, çevreye karşı duyarsız insanlardan çektiğini başka şeyden çekmiyor. Körfezin çevresindeki yol kenarından eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar sanki bu güzelliği cezalandırır gibi pisliklerini geride bırakıp gidiyorlar. Her seyir noktasında çöp konteynırı olmasına karşın yiyip içtiklerinin artığını bu özel yerlere atmaktan hiç çekinmiyorlar. Bu uçuruma takılmış çöpler kötü görüntüler oluşturuyor. Dağcılık eğitimi alan ekiplerimiz bugünden itibaren çalışmalarına başladı. Güvenlik ekipmanlarıyla uçuruma inen arkadaşlarımız Ağustos sıcağında zorlu bir mücadele ile çöpleri toplayarak kötü görüntüleri ortadan kaldırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Belediye işçilerinin temizlik çalışmalarından görüntü
- Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ile röp.
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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GAZİANTEP'TE TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te terör örgütleri FETÖ/ PDY ile PKK'yı övdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y.'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına hakaret edip, Türk Milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayıp, terör örgütleri FETÖ/ PDY ve PKK'yı övdüğünü belirledi. Gözaltına alınan R.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: GAZİANTEP (DHA)

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