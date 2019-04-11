DHA YURT BÜLTEN-20

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tek başına evde bırakılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun balkonda demir çubuklara tutunmaya çalıştığını görünce çevredekiler binanın altında toplandı. Ellerindeki gücü tükenince kendini boşluğa bırakan Suriyeli küçük çocuk vatandaşlar tarafından zemine düşmeden kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin kapıyı üzerine kilitleyerek evde yalnız bıraktığı ismi henüz bilinmeyen Suriye uyruklu çocuk 3’üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Bir süre sonra demir parmakların arasından geçen çocuğun dışarı doğru sarktığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu arada düşme ihtimaline karşı balkonun altına toplanan kalabalık tedbir aldı. Bir süre sonra kollarındaki gücü tükenen küçük çocuk düştü. Alt kattaki demir korkuluklara da çarpan çocuğu toplanan kalabalık beton zemine düşmeden havada yakaladı.

Suriyeli çocuk olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.