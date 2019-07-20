DHA YURT BÜLTEN-20

AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Bucak'ta anne ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü, oğlu hayata döndürüldü (2) Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki ve 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusuna giren Rabia Vural ve ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Osman Vural ise ambulansta kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Osman Vural, Bucak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Osman Vural'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. BURDUR (DHA) ============ Baraj gölüne giren genç boğuldu ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Höyük köyüne meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül, iddiaya göre ağabeyiyle birlikte serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Şengül, gölde yüzdüğü sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç polisler baraj gölünde yaptıkları aramada, Şengül'ün cansız bedenine ulaştı. Şengül'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Görüntü Dökümü

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Ekiplerin aramasından görüntü

Çocuğun ekipler tarafından sudan çıkartılması

Genel ve detay görüntü Haber:Erkan BAY/ Kamera:ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB =========== Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Soylu, "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için" dedi. Pakdemirli ise kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Kampta ilk olarak yemekhanede gençlerle bir araya gelen Bakanlar, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ardından öğrencilerin arasına oturan Bakanlar, onlara birer de konuşma yaptı. Gençlere ilk konuşmayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın. İyi eğitim için çalışıyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli" dedi. Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini de aktaran Bakan Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz. Kalkınmamız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Son 15 yılda da Türkiye'de çok önemli şeyler oldu. İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz" diye konuştu.

'SİZ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için. Gençlerin okullarında rahat etmesini, özgür bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Huzurlu bir yaşamı, mutlu bir geleceği, güçlü Türkiye'yi sizin önünüze koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere müsaade etmemek için, sizin üniversitelerde bilim ve ilimle buluşmanız, güzel mesleklerle ulaşmanız için birlikte gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını iletiyorum" dedi. Türkiye'deki 38 gençlik kampına 800 bin kişinin müracaat ettiğini ifade eden Soylu, "Bu o kadar güzel bir etkinlik ki bizim de sizin yaşınızda olasımız geldi. İnanıyorum ki 6 gün içinde güzel etkinlikler olacak. Burada kurduğunuz arkadaşlıkları devam ettirin. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşlik içinde güzel, yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Siz de sizden sonrakilere bırakacaksınız" diye konuştu.

GENÇLERİN ETKİNLİKLERİNİ İZLEDİLER, BİRLİKTE OYUN OYNADILAR Soylu ve Pakdemirli, konuşmalarının ardından kamptaki etkinlik alanını tek tek gezdi. Halk oyunundan, tenise, müzikten ebru yapım atölyesine kadar tüm birimleri gezdi. Okçuluk kursunun verildiği noktada Bakan Pakdemirli, okla iki atış yaptı. İkinci atışın başarılı olması üzerine de öğrencilerden ve Bakan Soylu'dan alkış aldı. Kortta ise bu kez Bakan Soylu, raketi eline alıp öğrencilerle tenis oynadı. Bu sırada Bakan Pakdemirli de, gazetecilerdin birisinin kamerasını alıp tenis oynayan Soylu'yu çekti. Öğrencilerin faaliyetlerini yakından izleyen onları alkışlayan destek veren Soylu daha sonra, incelemelerde bulunmak üzere Çeşme Limanı'na geçti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakanın ziyaretlerinden görüntü.

-Bakanların konuşmalarından görüntü Haber : Taylan YILDIRIM - Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR (DHA) ================================= Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G. adlı kadın, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA (DHA) =============== 'Türk Oyunları Şöleni' Erzurum'da başladı ERZURUM'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Türk Oyunları Şöleni' başladı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şölenin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu coğrafyasının zor bir coğrafya olduğunu belirterek, Türkiye'nin 3 yanının deniz, dört tarafının düşmanla çevrili olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Oyunları Şöleni'nin 2'ncisi birbirinden renkli oyunlarla başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yaptırdığı şölen alanında düzenlenen açılış törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. İki gün sürecek oyunların açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ise 45'inci yıldönümü olduğunu hatırlattı. Allah'a 'kötü gün göstermesin' diye dua ettiklerini belirten Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Bu coğrafyada onlarca kavim ve medeniyet kurulmuş hüküm sürmüş. Ama bu coğrafyaya zayıf devlet hiç yaşayamamış. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor, burada güçlüyseniz ayakta kalıyorsunuz. Burada eğer ekonomik, siyasi, askeri gücünüzü ortaya koyuyorsanız ayakta kalıyorsunuz, yoksa gözü olanlar geliyor hayatiyetinize son veriyorlar" dedi.

'3 YANIMIZ DENİZ, 4 YANIMIZ DÜŞMANLA ÇEVRİLİ' Gençken ağabeylerinin '3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız düşmanla çevrili' dediği zaman bu sözleri abartılı bulduklarını ifade eden Özhaseki, "Ama yıllarca kamuda belediye başkanı, Bakan olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum bu söz az söylenmiş bir söz. Dört bir tarafımız düşmanla çevrili. Bize düşen bir, beraber olmak, güçlü olmak. Minarelerden ezanlar eksilmesin, bayrak inmesin diyorsak birlik beraberliğimizi korumak zorundayız. PKK gibi lanet örgütlere yüz vermeyecek, FETÖ gibi iki yüzlü, milletin damarlarına kadar işlemiş hala sinsi çalışan, Amerika'nın güdümünde oturup, oradan emir alanlara yüz vermeyeceğiz. Onların sözlerine kanmayacağız. Çocuklarımızı onlara kaptırmayacağız. Terör örgütleriyle savaşırken, şeytan taşlarken bir taraftan da ibadete devam edeceğiz, çalışacağız, gayret edip büyüyeceğiz. "diye konuştu. S-400 KONUSU Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili yaşanan tepkilere de değinen Özhaseki, "S-400 savunma silahı, kendimizi koruyacağız. İstiklalimizin, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz silahın alınma noktasında, paramızla aldığımız silaha karışıyorlar. Alamazsınız yaptırım uygularız diyorlar. Siz ne biliyor ne istiyorsanız yapın. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz. Yolumuz, çizgimiz, istikametimiz ve hedefimiz belli" dedi.