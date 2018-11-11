DHA YURT BÜLTEN-5

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde bir ineğin kuduzdan ölmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Veteriner ekipleri Sarılar Mahallesi ile bu mahalleye komşu iki mahallede büyükbaş hayvanlarla, kedi ve köpekleri aşılamaya başladı. Burhaniye’nin Sarılar Mahallesi’nde 4 gün önce Ahmet Bayır’a ait bir ineğin kuduzdan ölmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Ölen ineğin kuduz olduğu laboratuarda yapılan incelemeyle kesinleşirken, mahalle karantinaya alındı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı, aşılama çalışması başlatıldı. Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri Sarılar Mahallesi ile çevresinde yer alan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde aşılama ve ilaçlama yaparken, ilce belediyesi de çalışmalara destek oldu. Sarılar Mahallesi'nde 2 aylık karantina uygulanacağını belirten Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç, "Sarılar Mahallesi'nde bir inekte kuduz tespit edilmesi ile birlikte karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahallede şüpheli bir şekilde ölen bir ineğin kuduz olduğu İstanbul Pendik Laboratuarı tarafından tespit edildi. Bunun üzerine arkadaşlar aşılama çalışmalarına başladı. Çalışmalar 2- 3 günde tamamlanacak. Çalışmalara belediye olarak biz de destek veriyoruz" dedi. Sarılar, Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde yaklaşık 750- 800 baş hayvanın aşılanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yarışmadan detay görüntü

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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4)KARTEPE'DE RENK CÜMBÜŞÜ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sonbahar ile birlikte ayrı bir güzellik yaşanırken, ormanlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

İstanbul'a karayoluyla yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe'de sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor. Yaklaşık bin 600 metrelik zirvesiyle İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün dağdan izlenebildiği tek yer olan Kartepe, özellikle hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor. Tatilciler doğa ile bir gün geçirmenin keyfini çıkarırken, ormanlardaki renk cümbüşü ile büyüleniyor.

'SON BAHARDA ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan hafta sonu tatil yapmak için geldiklerini söyleyen Semra Demiray, "Biz ailece İstanbul'dan geliyoruz. Kartepe'yi çok seviyoruz. Zaman zaman tatil yapmaya geliyoruz buraya. Sonbaharda burası süper, yapraklar harika. Herkesin bence gelip görmesi gerekiyor. Doğa harika. Kışın tabii ki daha güzel, kışın doğası daha farklı, ama sonbaharda çok güzel. Burada ATV safari yapıyoruz çok zevkli." dedi.

'KARTEPE CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ'

Kartepe'de bir otelin pazarlama müdürü olan Özlem Sönmez, Kartepe'nin 4 mevsim güzel olduğunu belirterek, "Kartepe yazın yeşilin farklı tonlarına bürünüyor. Kuş sesleri ile uyanıyorduk. Şimdi de sarının farklı tonlarına bürünüyor. Kartepe artık bir cazibe merkezi haline geldi. Dış alanda 21 tane aktiviteyle hizmet veriyoruz. Yamaç paraşütü, at biniciliği, ATV motorları var. İnsanlar trekking yapabiliyorlar. Hedef oyunları, dev salıncaklar var. Önümüzdeki günlerde Kartepe'de kar bekliyor. Karın yağması ile birlikte bu yıl pistlerimizi daha erken açmayı umuyoruz. Çünkü pistlerde bir genişletme çalışması yaptık, yeni düzenlemeler yaptık. Eğer beklenen tahminler doğru çıkarsa Aralık ayı gibi pistlerimizi açarız diye düşünüyoruz. Şu an 17 tane kayak pistimiz var. Burada kayak pistlerine gitmek için bir mesafe kat etmenize gerek yok. Hemen kayak odasının önünden kaymaya başlayabiliyorsunuz." diye konuştu.

'HEM GÖL HEM DE KÖRFEZ GÖRÜNÜYOR'

Sönmez sis olmadığı zamanlarda hem Sapanca Gölü hem de İzmit Körfezi'nin Kartepe'den göründüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sis zaman zaman geliyor. Burada mistik güzel bir hava oluyor aslında. Havaların soğuması ile birlikte çok uzun süre kalmıyor sis. İlkbahar ve sonbahar aylarında biraz daha kalıcı olur. Bir bulut geçişi ile birlikte sisin arasında kalıyoruz.Burası Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'ni aynı anda görebildiğiniz tek nokta. Burada telesiyej ile ulaşabildiğiniz bir geyik alanı tepemiz var. Tepede durduğunuz noktadan yoğun sis olmadığı günlerde aynı anda hem gölü, hem de Körfez'i görebiliyorsunuz."

Görüntü Dökümü

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-Kartepe'de ağaçlardan detaylar

-İşletmeler

-Anons

-Röpler

-Drone ile çekilen görüntüler

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-KARTEPE-DHA

