DHA YURT BÜLTEN-6

1)POLİS OKULUNDA, TEKNİSYENİN TABANCASI ATEŞ ALDI: 2 YARALI AKSARAY'da polis meslek eğitim merkezinde teknisyen Yaşar Keleş (49), sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur- boşalt' yaparken tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağını yaralayıp, meslektaşı Faik Durmaz'ın (49) sırtına saplandı. Yaralı teknisyenler, hastaneye kaldırıldı.Olay, sabah saatlerinde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Yaşar Keleş, tabancasına sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur-boşalt' yaptı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağına isabet edip, yanındaki teknisyen Faik Durmaz'ın sırtına saplandı. Teknisyenler Keleş ve Durmaz, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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- Yaralıların acil servise alınması

-Genel ve detay

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) ==================================================== 2)EKMEK ALMAYA GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HATİCE ÖLDÜ Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de Bağımlılığa dikkat çekmek için pedal çevirdiler

GAZİANTEP'te, ekmek almak için evden çıkan Hatice Berra Yağmurlu'ya (5) yolun karşısına geçmek isterken, otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç., gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Berra Yağmurlu, marketten ekmek almak üzere evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Yağmurlu'ya, Mehmet Yılmaz Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük kız, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağmurlu, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hatice Berra Yağmurlu, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şükriye- Mehmet Yağmurlu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Hatice Berra'nın cenazesi, otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hatice Berra Yağmurlu'nun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç. ise gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hatice Berra Yağmurlu'nun fotografı

- Adli Tıp Kurumu

- Yağmurlu'nun yakınları

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler (Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB ==================================================== 3)ALANYALI TURİZMCİ 2019 SEZONUNDAN UMUTLU ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmcilerin 2019 sezonundan umutlu olduğunu belirterek, "Geçen seneden daha iyi ve olumlu bir sezon geçireceğimizi, kişi sayısı anlamında gözlemliyoruz" dedi.

Önceki yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren, geçen yıl ise toparlanma sürecine giren turizm sektörü, 2019 sezonuna umutlu girdi. Bu yıl turist sayısında 50 milyonu aşmayı hedefleyen turizm sektörünün amiral gemisi Antalya'da 2019 yılının ilk 3 ayında gelen turist sayısı, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 571 bin 205 oldu. Ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97 turistin geldiği Antalya'yı en çok tercih edenler ise Almanlar ve Ruslar oldu.

'ALMANYA BÜYÜK BİR PAZAR'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Antalya'nın en önemli destinasyonlarından Alanya'da da yeni sezondan turizmcilerin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Burhan Sili, Rusya'nın yanı sıra orta ve batı Avrupa'da yaşanan artışa dikkati çekti. Orta Avrupa'nın önceki yıllarda olduğu gibi bölgeyi tercih etmeye başladığını belirten Sili, "Dış pazarda özellikle orta Avrupa, başta da Almanya olmak üzere geçen seneki erken rezervasyon oranlarına göre ciddi bir artış söz konusuydu şubat ayının sonuna kadar. Şubat ayının bitimi itibarıyla rezervasyonlarda bir azalma söz konusu oldu. Bu da son derece doğal. Çünkü bize tur operatörleriyle fuarlardan verilen bilgiler doğrultusunda yüzde 60- 65'ler seviyesinde bir artış söz konusuydu. Ancak batı Avrupa'nın ve Almanya'nın planlaması yüzde 30'lar seviyesinde artış. Özellikle Almanya için söylüyorum bunu çünkü Almanya büyük bir pazar. Türkiye'nin özellikle sahil kesiminde, Alanya adına değerlendirdiğimizde en büyük pazarlarımızdan biri. Dolayısıyla onun yüzde 60'larda artarak gelmesi söz konusu değil. Bugünden yarına yavaş yavaş gerçekleşecek bir olay bu" dedi.

'GELİR BAZINDA ARTIŞ YAŞANACAK' 2018'de Antalya ve Alanya- Gazipaşa Havalimanı'nın rekora imza attığını kaydeden Sili, şöyle dedi: "Orta ve Batı Avrupa gerilemiş olmasına rağmen elde edilen bu başarı, yaşanan artış ve diğer pazarlarımızda bir eksilme olmaması kaydıyla -ki bir eksilme söz konusu değil- daha da ileri doğru gidecek. Sezon anlamında geçen seneden daha iyi ve olumlu bir sezon geçireceğimizi, kişi sayısı anlamında gözlemliyoruz. Gelir anlamında da aşağı yukarı 2014- 2015 seviyelerini görebilmemizin de yolu açıldı. Daha önce kişi başı elde edilen gelir anlamında 800 dolara kadar ulaşmıştık, son 3 senede 600 dolarlar seviyesine gerilemişti ama tekrar hem konaklama sektörü bazında hem de Türkiye'de kişi başına elde edilen gelir bazında bu talep artışı ile birlikte önümüzdeki seneden itibaren istediğimiz noktalara geleceğiz diye öngörüyoruz." Görüntü Dökümü

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- Plaj turist görüntüsü

- Burhan Sili röportajı HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ==================================================

4)YERLEŞİK NORVEÇLİ KADINLARDAN 'SEVGİ ÖRGÜSÜ' ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yerleşik Norveçli kadınlar, kurdukları 'Örgü Kulübü' ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Yaptıkları el emeği ürünleri Kemer'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yurt dışına da gönderen kadınlar, şimdi ise Suriye'de zor şartlarda yaşayanlar için çalışma başlattı.

Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde yerleşik Norveçliler, ülkelerinde yaptıkları yardım faaliyetlerini 7 yıl önce Kemer'de hayata geçirdi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen Norveçli kadınlar, oluşturdukları 50 kişilik 'Örgü Kulübü' ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. El emeği göz nuru örgü kıyafetler, çorap ve şallar üreten kadınlar, bunları hem ihtiyacı olan komşularına hem de yurt dışına gönderiyor.

HER PAZARTESİ RESTORANDA BULUŞUYORLAR

Üretimlerinin çoğunu evde yapan kadınlar, aynı mahallede Ramazan Bavkır'ın 5 yıl önce kendilerine kapılarını açtığı restoranında da toplanıp, üretimlerini sürdürüyor. Her pazartesi buluşarak, restoranda kendilerine özel hazırlanan Türk ve Norveç bayraklarının bulunduğu yerde toplanan kadınlar, hem sohbet ediyor hem örüyor.

'İHTİYACI OLAN KOMŞULARIMIZA VERİYORUZ'

Çamyuva'dan 2009 yılında ev alarak, buraya taşınan, 'Örgü Kulübü'nün kurucularından Carla Langerud (75), daha önce bu çalışmayı Norveç'te de yaptıklarını ve Nepal'e birçok giyim eşyasını yardım için yolladıklarını söyledi. Çamyuva'yı çok sevdiğini anlatan Langerud, "Norveç'ten buraya taşınmamızın ardından kulübümüzü kurduk. Her pazartesi 15.00 ile 18.00 saatleri arasında buluşarak birçok örgü kıyafetler hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız ürünleri çevremizde bulunanlara yani ihtiyacı olan komşularımıza veriyoruz. Üzerimdeki gibi kıyafetleri. Burada yaşayanların yazın bizim yaptıklarımıza ihtiyaçları olmuyor ama kışın soğuk olduğunda bu kıyafetler sıcak tutuyor. Bizler kıyafetlerin yanında şal ve çoraplar da yapıyoruz, özellikle küçük çocuklar için" diye konuştu.

'SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ'

Suriye'de, zor şartlarda yaşayanları da düşündüklerini kaydeden Langerud, "Onların birçok kıyafete ihtiyacı var. Bizim herhangi bir iletişimimiz yok ama yaptıklarımızı paketlere toplamaya başladık. Ördüğümüz battaniye ve kıyafetleri topluyoruz. Bazı kişiler bize yardım edecek ve bu paketleri onlara yardım için göndereceğiz. Norveç'te de böyle bir kulübümüz var ve onlar da bize bu konuda destek verecek. Oradaki örülmüş eşyaları Suriye'ye göndereceğiz" dedi.

'ONLAR DA BİZ DE GAYET MUTLUYUZ'

İşletmesinin kapılarını 'Örgü Kulübü' üyeleri için açan Ramazan Bavkır da "Yaklaşık 10 yıldır buradayım. Norveçli misafirlerimizle 10 yıldır tanışıyoruz. 7 yıldır bu işi yaptıklarını söylediler. 5 yıl önce bana geldiklerinde 'Böyle bir organizasyon yapalım mı?' dediler. Ben de 'Tabi ki memnuniyetle' dedim. 5 yıl önce başladılar. Bunun yardım amaçlı olduğunu söylediler. Biz de kendilerine yardımcı olduk. Onlar da biz de gayet mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Örgü ören kadınlar toplu görüntü

- Örgüden ve Örgü ören kadından detay

- Carla Langerud röportaj

- Örgü ören kadınlar ve örgüden yakın detay

- Carla Langerud röportaj

- Örgü ören kadından ve örgüden yakın detay

- Carla Langerud röportaj

- Bayraklar ve masadaki kadınlar genel detay

- İşletme sahibi Ramazan Bavkır röportaj

- Örgü yapan kadınlar detay

- Örgü yakın detay

- Örgüyü işletme sahibi Ramazan Bavkır'ın göstermesi

423 MB /// 03.46" HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ==================================================== 5)TÜFEKLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI ADIYAMAN'da, tüfekle vurulan köpek Gaziantep'te tedaviye alındı.

Besni'nin Şambayat beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokaktaki bir köpeği tüfekle ateş ederek vurdu. Karın bölgesinden yaralanan köpek, yanındaki yavrularını beslediği sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. Şambayat Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, yaralı köpek ve yavrularını alarak Gaziantep'te bulunan Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne götürdü. Yaralı köpeğin veterinerler tarafından tedavisine başlanırken, yavrularına da dernek barınağında bakılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin yerde yatması

- Yaralı köpek yavrularını beslemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB ================================================== 6)BAĞIMLILIĞA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER ERZURUM'da Yeşilay Derneği'nin bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlediği etkinliğe katılan 200 çocuk ve genç bisiklet sürdü. Atatürk Üniversitesi kampüsünde başlayan ve Yakutiye Medresi önünde sona eren bisiklet turunda bağımlılığın zararlarına dikkat çekildi.

Türkiye genelinde 50 ilde organize edilen bisiklet turu için Erzurum'da hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Atatürk Üniversitesi Rektörlük bahçesinde etkinliğe katılan çocuk ve gençlere bisikletleri teslim edildi. Bahçede tur için hazırlanan gençler, selfie çekilmeyi de ihmal etmedi. 200 kişiye bisiklet dağıtımının ardından kısa bir açıklama yapan Yeşilay Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, bağımlılığa dikkat çekmek için bu etkinliğin düzenlendiğini bildirdi. Kaygusuz, "Sporun olduğu yerde bağımlılık olmaz. Sporla birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi başarılar elde ediliyor. Sporla bağımlılık yanyana durmuyor. Biz de bu maksatla halkımıza spor yapmaları hususunda farkındalık, bilinç oluşturmak ve dikkat çekmek için bu faaliyeti yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan 200 bisikletli pedal çevirmeye başladı. Üniversite kavşağından tura devan eden bisikletli grup, büşükşenir belediyesi önünden Cumhuriyet caddesine geçti. Tarihi Çifte Minareli Medrese önüne kadar gelen grup, Erzurum Kalesi önünde kısa bir mola verdi. Bisikletlilerin bağımlılığa dikkat çekmek için yaptıkları tur Yakutiye Medreresi bahçesinde sona erdi. Gezinin ardından Yeşilay Derneği, katılımcılara sucuk ekmek ve mevye suyu ikram etti.