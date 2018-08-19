DHA YURT BÜLTENİ - 1

ERZURUM'DAKİ KÖY YANGININDA CAN PAZARI YAŞANDI: 25 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU ERZURUM'un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş Köyü'nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında can pazarı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Dumandan etkilenen 42 kişi ambulanslarda tedavi edildiği yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca ot yandı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum'a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya'ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinın sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün'e ait evin bacasındaki otlara da sıçradı. Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi.

Yoğun duman sebebebiyle Saffet Erkaya'ya ait ahırdaki 25'e yakın büyükbaş hayvan çıkarılamayınca içeride boğularak telef oldu. Ahırlardan kurtarılan hayvanlar ise köyün dışarısına götürüldü. Köylüler ahırlardaki tavukları da birer birer kucaklayarak kurtarmayı başardı.

DUMANDAN 42 KÖYLÜ ETKİLENDİ, 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahele eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan zehirlenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı.

Köye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, yangınla ilgili bilgi aldı. Başkan Tavlaşoğlu, "Gelen mala gelsin. Önemli olan sizlere birşey olmaması. Yaralarınız sarılır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale eden köylüler

-Köylülerin köyün çeşmesinden kovalarla su taşıması

-Yangından etkilenen vatandaşlar

-Yangından etkilenen vatandaşlara ayran verilmesi

-Ağlayan kadınlar

-İtfaiye araçlarından detay

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması

-Görgü tanıklarının olayı anlatması

-Köylülerin hayvanları açık alana çıkarması

-Büyükbaş hayvanlardan detay

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU /ERZURUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ASKERİ BÖLGEDE YANGIN PANİĞİ ERZİNCAN'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait askeri gazino bölgesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait gazinonun bulunduğu alanda meydana geldi. Gazino bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı. Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi. Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin iki süren çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan bölgeden genel detay görüntü

-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================== ERDEMLİ'DE ORMAN YANGINI MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler geldi. Çevredeki vatandaşların da su tankeri desteği vererek söndürülmesini sağladığı yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 6 ekiple müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı. İKİNCİ YANGIN

Diğer bir yangın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü havzasındaki 2 dönümlük makilik alanda çıkarken ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yangına yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çelik, soğutma çalışmaları için Mersin Orman Bölge, Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerinin hazır bekletildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale edilirken

-Ormanlık arazi yanarken

-Helikopter ile yangına müdahale edilirken

-İtfaiye aracı yangına giderken

-Alev görüntüsü

-yanan bölgenin görüntüsü

-Genel görüntü Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER /ERDEMLİ(Mersin),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== BOLU'DA BARAKA VE TARIM ARAZİSİ YANGINI BOLU merkeze bağlı Bahçeköy köyünde çıkan yangında ahır ve depo olarak kullanılan baraka ve 1 dönüm arazi yandı.

Yangın, kent merkezine bağlı Bahçeköy köyünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Köyde oturan Kazım Ataş'a ait ahır ve depo olarak kullanılan barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yan tarafta bulunan tarlaya sıçradı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılmaz hale geldi, 1 dönüm tarım arazisi de yandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================== DÜĞÜNDE ATILAN HAVAİ FİŞEKLER ORMANI YAKTI MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bir düğünde atıldığı ileri sürülen havai fişekler nedeniyle yaklaşık 7 dönümlük ormanlık alan kül oldu.

Yangın, Kızlan Mevkii'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında çıktı. Ula Göleti'ndeki bir restoranda yapılan düğünde atılan hava fişeklerden çıktığı ileri sürülen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 tanker, 1 dozer, 11 teknik personel, 3 memur ve 55 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 7 dönümlük ormanlık alan küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden görüntü

- Düğün salonu girişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) =================================== AFYONKARAHİSAR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 6 YARALI AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Mevlüt Taşkıran (53), eşi Fatma Taşkıran (49) ve kardeşi Nurdane Kalkan (40) yaşamını yitirirken, Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'nun 31'inci kilometresindeki İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Taşkıran'ın kullandığı 32 HP 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mevlüt Taşkıran ile araçta bulunan eşi Fatma Taşkıran, Nurdane Kalkan yaşamını yitirirken, kızı Zeynep Kalkan (18) ise ağır yaralandı. Diğer araçtaki Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, eşi Emine Ünlü, Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yol kısmen trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Seydiler Belediye Başkanı Ak Partili İbrahim Akkaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazada yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Aileleri Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız teskin etmeye çalıştı.

BAŞKAN AKKAYA: AYDINLATMA İÇİN DİLETÇE VERDİM

Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, "Ben burayla alakalı Karayolları'na ve ilgili makamlara dilekçe verdim. Daha önce de burada kazalar oldu. TEDAŞ'a da dilekçe verdim aydınlatma yapılması için. Bizim belde çıkışımızdaki kavşağa acilen bir çalışma yapılmasını ve kazaların önlenmesini istiyoruz. Bu kaza bizi üzdü" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçlardan detay

- Olay yerindeki polis ve jandarma ekipleri detay

- Kaza yeri genel görüntü

- Yakınların olay yerine gelişi

- Ambulanslardan detay

- Vali Mustafa Tutulmaz'ın gelişi

- İtfaiye araçları ve yoldan geçen araçlardan detay

- Belediye Başkanı İbrahim Akkaya'nın açıklaması

- Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın olay yerine gelişi

- Detaylar Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== GERİ GERİ GELEN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI KÜTAHYA'da karayolu kavşağında geri geri gelen otomobile TIR çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1' inci kilometresindeki Ana Sultan mesire yerinin girişindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre dönmek istediği kavşağın ilerisine gittiği için geri geri gelen 43 NA 663 plakalı otomobile, İstanbul'dan Burdur'a sebze götürmekte olan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Kazada otomobil savrularak şarampole düşerken TIR da orta refüje çıktı. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, yaralanan 4 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü jandarma ekipleri tarafında gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki araçların ve güvenlik görevlililerinin çekilen görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ====================================== ÇANKIRI'DA KAZA: 1 ÖLÜ 10 YARALI ÇANKIRI'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı-Çorum karayolu Sülüklü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı'dan Çorum istikametinde seyir halinde olan Ersan Keyvan (31) yönetimindeki 06 MMF 98 plakalı otomobil, Çorum'dan Çankırı istikametinde seyreden Battal Kuyucak (35) idaresindeki 06 HD 1847 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 06 MMF 98 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Keyvan (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Ersan Keyvan (31), Battal Kuyucak (35), Nevzat Keyvan (34), Behiye Keyvan (29), Batuhan Keyvan (1), Mehmet Keyvan (8), Berat Keyvan (6), Yağmur Keyvan (3), Nuriye Keyvan (24), Havva Keyvan (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralılara Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar sağlık görevlilerinib olay yerindeki ilk müahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerindeki güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Detaylar Haber-Kamera: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================= MOTOSİKLETLE SULAMA KANALINA DÜŞÜP ÖLDÜ ŞANLIURFA'nın Harran İlçesinde motosikletiyle DSİ'ye ait sulama kanalına düşen 19 yaşındaki Yasin Satı hayatını kaybetti.

Olay,, dün akşam saatlerinde Harran'ın Sahrince Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Satı'nın kullandığı plakasız olan motosiklet, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Satı, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, girdikleri sulama kanalında Yasin Satı'nın cesedine ulaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Satı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================= OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ BURSA'NIN İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli 77 yaşındaki Hasan Alemdar, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde sürücü 25 yaşındaki İbrahim O. Yönetimindeki 16 KCG 99 plakalı özel otomobil, metal sanayi kavşağından bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hasan Alemdar'a çarpıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekipleri, yaşlı adamın ölümünü tespit ettiler.

Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Görüntü dökümü

Olay yeri genel görüntü

Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA) ==========================================

YEŞİLÇAM'IN 'ŞİŞKO NURİ'Sİ HAYATINI KAYBETTİ SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Sezgin, için bugün öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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-Sıtkı Sezgin'in kaldığı huzurevi

-Genel ve detaylar

-Röp. Haber-Kamera: Yaprak KOÇE /SAMSUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== AKIMA KAPILAN SU TESİSATÇISI, YAŞAMINI YİTİRDİ ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök (30) yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde su tesisatçısı olarak çalışan Mehmet Gök, dün saat 14.30 sıralarında otelin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek için motopompla çalışmaya başladı. İddiaya göre motopomptaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Mehmet Gök, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Gök, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

'KIZIMIZA DOYAMADI'

Eşi Kübra Gök ve yakınları acı haberi alıp hastaneye geldi. Kübra Gök hastane koridorlarında gözyaşı dökerken, "Şaka yapıyor, benim eşim ölmedi. O bizi bırakmaz, bırakamaz. Kızımıza doyamadı, çocuklarını çok severdi" diye feryat etti.

Mehmet Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Gök'ün 4 yaşında erkek ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Morgun önünden görüntü

- Kübra Gök'ün dışarı çıkması ve ağlayarak minibüse binmesi

- Hastane koridorundan görüntü (cep telefonu)

- Mehmet Gök'ün fotoğrafı Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) HAKKARİ'DE KAZADA YARALANAN 8 KİŞİ, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI HAKKARİ'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hakkari'nin Aktütün bölgesinde askeri birliğin yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan askeri birlikler, yaralıları birlikteki revire taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra askeri helikopterle Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı. Askerlerin bu örnek davranışı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Twitter'dan görüntülerle birlikte şu şekilde paylaşıldı:

"Hakkâri/Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan sekiz vatandaşımıza ilk müdahale tabur revirinde yapılmış, daha sonra yaralılar süratle helikopterle Hakkâri/Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Genelkurmay'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler)

-Helikopterden görüntü

-Yaralıların askerler tarafından helikoptere taşınması

-Helikopterin kalkışı Haber: ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI BOLU'da, kavşaktan dönen otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Bolu'nun Gerede ilçesi D-100 Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mevlüt Topaloğlu idaresindeki 34 TJ 0274 plakalı otomobil, dönel kavşaktan İstanbul istikametine döndüğü sırada Halil Özkan yönetimindeki 06 ET 6930 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonla çarpışan otomobil daha sonra, emniyet şeridinde duran Şener Topaloğlu yönetimindeki 34 ZN 4252 pkalalı hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi. Özkan'ın kullandığı kamyon ise, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mevlüt Topaloğlu, eşi Kezban, çocukları Elif Asel (3) ve Yusuf(6) ile Murat Topaloğlu olay yerine gelen Gerede itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TEKNELERİ ARIZA YAPINCA GÖLDE MAHSUR KALANLARI AFAD KURTARDI BURDUR Gölü'ne açıldıkları tekne arıza yapınca mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'un Çendik mevkisindeki halk plajından dün akşam saatlerinde Burdur Gölü'ne açılan Aliihsan Babacan (39) ve aynı yaştaki Hakan Büyükkuşçular'ın bulunduğu 6 metrelik tekne akü arızası nedeniyle Karakent köyü açıklarında durdu. Aliihsan Babacan ve Hakan Büyükkuşçular cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri zodyak botla göle açıldı. Arıza yapan tekne halk plajına çekilirken, Aliihsan Babacan ve Hakan Büyükkuşçular kurtarıldı. Aliihsan Babacan, "Tekne arıza yaptı. AFAD'ı aradık. Gelip kurtardılar" dedi.

Teknede akünün bittiğini söyleyen Hakan Büyükuşçular da "Bayağı açıktaydık. Telefonla AFAD'la irtibata geçtik. Konumumuzu bildirdik. Botla gelip çektiler sağ olsunlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden detay

- Teknenin çekilişi

- Karaya çıkarılması

- Hakan Büyükkuşçular'ın anlatımı

- Aliihsan Babacan'ın anlatımı

- Detay

- AFAD ekipleri Haber-Kamera: Mesut MADAN /BURDUR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kazadan sonra polis tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Yılmaz Sümer, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Yılmaz Sümer, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ARAÇTA BEBEK ARANDI

Bu arada, önceki günkü kazanın hemen ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitiren Mehtap Soylu'nun bulunduğu otomobilde bebek giysileri görülmesi üzerine bebek arandığı öğrenildi. Bebek giysilerinin kazaya karışan başka bir araçtan düştüğü belirlenince diğer araçta da arama yapıldı. Aramalar sırasında bebeğe rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TIR sürücüsünün adliyeye sevk görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (EK)

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu dün gece geç saatlerde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar sebebiyle yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Drone ile çekilen görüntüler

Yoldan görüntüler Haber-Kamera: KOCAELİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAKAN SOYLU: 141 BİN EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİ GÖREVDE İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara- Konya karayolunda bayram tatili için seyahate çıkan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Soylu, "Türkiye'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Konya'nın Kulu ilçesine geldi. Ardından da Ankara- Konya karayolunun Kulu Makası Kavşağı yakınındaki trafik polislerinin kontrol noktasına gelerek denetlemeler hakkında bilgi aldı. Soylu, durdurulan otobüs ve otomobillerin sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Sürücülere hızlı gitmemeleri konusunda uyaran Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısını azaltmak amacıyla hayata geçirilen 'Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara düdük ve projeyi içeren yazıların yer aldığı şapka ile tişört verdi.

Drone ile havadan kontrol edilen aracın mobil komuta merkezinde de incelemede bulunan Soylu, önceki gün Kırıkkale, Sungurlu, Merzifon, Osmancı, Ilgaz ve Gere'de de denetimlere katıldığını belirtti. Dün de Kulu kavşağında denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün de Ankara-Konya, Kulu Kavşağı'ndayız. Buradan gerek Konya'ya, gerekse de Akdeniz'e ve Doğu'ya, Güneydoğu'ya giden hattın üzerindeyiz. Biraz sonra Afyon'a geçeceğiz. Ardından da Eskişehir'e, Sivrihisar'a geçmiş olacağız. Dün itibarıyla trafikte yoğunluklar başladı ve bugün sabah itibarıyla arkadaşlarımızın verdiği rakama göre, yine geçen seneye oranla hemen hemen benzer bir trafik yoğunluğu yaşanmakta."

141 bin personelin görev yaptığını ifade eden Soylu, "Türkiye'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını, 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır. 32 müfettişimiz var yollarda ve yine 19 bin 100 trafik fahri müfettişlerimizden de destek istedik. Bunun yanı sıra Trafik Daire Başkanlığımız yaklaşık 14 ekibi yollara çıkarttık ve bu 14 ekiple birlikte de yine denetimlerini devam ettiriliyor." dedi.

HAVADAN KONTROL YAPILIYOR

Trafiğin havadan da denetlendiğini hatırlatan Soylu, "Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan 'drone'lar, bir taraftan helikopterler, bir taraftan radar sistemimiz. Ancak biliyorsunuz ki, radar sistemimizde tuzak radar yok ve mümkün olduğunca trafik personellerimiz, gerek emniyet olsun gerek jandarma olsun, vatandaşlarımızı çevirdikleri zaman onlara hem uyarıcı değerlendirmelerde bulunuyorlar hem de trafik kurallarını hatırlatıyorlar" diye konuştu.

Bu bayramda çocukları görevlendirdikleri bir kampanya başlattıklarını ifade eden Soylu, "Bu kampanyamızda çocuklarımızı görevlendirdik. Onları trafik polisi yaptık ve onlar arka koltuktan, sürücü kim ise, annelerini-babalarını uyarıyorlar. Burada önemle üzerinde duracağımız bir nokta var. Trafik yoğunluğu maalesef hem gidiş hem dönüşte olacak. Özellikle sürücülerimizin dikkat etmesi gereken en önemli süreç, gidecekleri veya dönecekleri istikamete son 50-100 kilometre kala bir 10 dakika dinlenmelerini istirham ediyoruz. Çünkü yol yoğun olduğu için varış istikametlerine bir an önce gidebilmek maksadıyla son 50-100 kilometrede sürat yapıyorlar. Esas tehlike de oralarda ortaya çıkıyor. Eğer bir 10 dakika dinlenirlerse herkes sağ salim bir şekilde Allah'ın izniyle varacağı noktaya, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde varabilme kabiliyetine sahip olur düşüncesi içerisindeyiz."dedi. Soylu, daha sonra Afyonkarahisar'a hareket etti.

BAKAN SOYLU, SİVRİHİSAR'DA TRAFİK DENETLEMESİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polis uygulama noktasını ziyaret etti, durdurulan araçların sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı, çocuklara kırmızı düdük verdi.

Afyonkarahisar'dan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte gece saat 02.30 sıralarında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tesisleri bahçesine helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu burada Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak karşıladı. İçişleri Bakanı Soylu, Sivrihisar-Ankara karayolunun 5'inci kilometresindeki polis uygulama noktasını denetledi. Bakan Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yapılan yol uygulamasına katıldı. Soylu, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi. Bir yolcu otobüsünde bulunanların da bayramlarını kutlayan Bakan Soylu'ya Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, Eskişehir'de trafikle ilgili alınan tedbirleri aktardı. Emniyet Müdür Vekili Yaşar, bayram nedeniyle Eskişehir'de 1292 polisin görev yapacağını belirtti. Yaşar, Eskişehir'de alınan trafik tedbirleriyle ölümlü kazalarda yüzde 20 oranında düşüşün sağlandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu'nun sürücü ve yolcuların bayramını tebrik edip sohbet etmesi

- Çocuklara düdük ve kapmanyda hediyelerini vermesi

- Havadan takip komuta merkezine kontrol etmesi

- Soylu açıklama Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) (EK)

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-Bakan Soylu'nun karşılanması,

-Soylu'ya polis uygulama noktasında polislerin çiçek vermesi,

-Bakan Soylu'nun polislerle tokalaşması,

-Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar'ın alınan tedbirlerle ilgili bilgi aktarması,

-Bakan Soylu'nun durdurulan araçlardakilerle konuşması ve çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka vermesi,

-Bakan Soylu'nun yolcu otobüsü içerisinde çekilen görüntüsü,

-Soylu'nun polislerle toplu fotoğraf çektirmesi Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TERCAN'DAKİ KATLİAMDA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ ERZİNCAN'ın Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan tarafından öldürülen 4 kişiden memur Rasim Kılıç (53) ile müezzin Harun Yakup Günday (52) Tercan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç ile izin konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Aslan, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancası ile Rasim Kılıç'ı vurdu. Aslan, daha sonra yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ile imam ve müezzin olarak görev yapan Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç'a kurşun yağdırdı. Fatih Aslan, en son kendi başına ateş etti. Saldırı sonucunda Ersin Kan ile Rasim Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile saldırgan Fatih Aslan, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzurum ve Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan 5 kişiden Ersin Kan'ın cenazesi gönderildiği memleketi Bingöl'de toprağa verildi, Muhammed Küçükyıldız'ın cenazesi ise Erzurum'da bugün toprağa verilecek. Otopsi sonrası 4'er çocuk babası Rasim Kılıç ile Harun Yakup Günday'ın cenazeleri Tercan ilçesine getirildi. Tercan ilçe meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazına Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, müftülük çalışanları, ölenlerin acılı yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Rasim Kılıç ile Harun Yakup Günday'ın çocukları ve yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı namaz sonrası Kılıç ve Günday'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Fatih Aslan'ın cenazesi ise güvenlik nedeniyle toprağa verilmek üzere yakınlarının da yaşadığı İstanbul'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze töreninden görüntü

Detaylar Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KÜMESTEN KALEŞNİKOF ÇIKTI KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir evin kümesinde yapılan aramada kaleşnikof silah ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.R.A.'nın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ekipler, operasyonun devamında şüphelinin babasının evinde arama yaptı. Evin bahçesindeki kümesi de arayan polis, kaleşnikof silah ele geçirdi. ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Ele geçirilen silahlara el konulurken, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı öne sürülen A.R.A.'nın, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalaşnikof silah

- Silahtan detay Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANNARAŞ,(DHA) UMURBEY'DE, ALEXANDRA STAN RÜZGARI ESTİ ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından 27'ncisi düzenlenen Umurbey Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında sahne alan dünya starı Alexandra Stan şarkılarıyla festivale katılan hayranlarına ve Umurbey halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27'nci Şeftali Festivali kapsamında Umurbey Belde stadında dünya starı Alexandra Stan sahne aldı. Alexandra Stan, konser öncesinde bir otelde yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını söyledi. İlk kez Çanakkale'de konser vereceğini ve kenti çok beğendiğini dile getiren Alexandra Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterimö dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, daha sonra Umurbey belde stadyumunda konserde hayranlarıyla buluştu. İzleyicileri kendine hayran bıraktı. Hayranlarına Türkçe "İyi Akşamlar" ve "Sizi Çok Seviyorum" diye seslenen Alexandra Stan, meşhur şarkıları Mr. Saxobeat, Lemonade, Get Back ve Lollipop'u seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcı dans şovlarıyla da kendisini izleyen binlerce kişiye keyifli dakikalar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alexandra Stan'ın açıklamasından görüntü

-Alexsandra Stan konserinden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAKAN SOYLU AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK DENETLEMESİNE KATILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gece geldiği Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin trafik denetimine katıldı. Kırmızı düdük projesi kapsamında çocuklara tişört, kırmızı düdük ve şapka dağıtan Bakan Soylu, ebeveynlerini hata yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece helikopterle Afyonkarahisar'a geldi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü pistine iniş yapan Bakan Soylu, trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yol uygulamasına katıldı.

Bakan Soylu'yu Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyelerinin yanı sıra Burak ve Serap Aydın çifti de kızları İpek Aydın (8) ile birlikte karşıladı. İpek Aydın adlı kız çocuğuyla yakından ilgilenen Bakan Soylu, ona kırmızı düdük uygulamasında çocuklara verilen düdük, tişört, şapka ve oyuncak verdi.

UYGULAMALARA KATILDI

Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle birlikte Özdilek kavşağında trafik uygulaması yapan ekiplerin yanına gitti. Polis memurları tarafından karşılanan Bakan Soylu'ya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yarımcısı Ahmet Özer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bakan Soylu'ya, çocuklara verilen trafik tanıtım kartı takdim edildi. Projeyi çok beğendiğini söyleyen Bakan Soylu, kimlik kartı üzerinde yazılanları okuyarak, karta araçta sigara içilmemesi yönündeki uyarının da yazılması gerektiğini vurguladı.

BAKAN SOYLU'YU GÖREN YOLCULAR ŞAŞIRDI

Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet ederek bayramlaşan Bakan Soylu, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların ebeveynlerini uyarmasını isteyen Bakan Soylu, ailelere lokum ikram ederken çocuklara da oyuncak dağıttı. Trafik ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsüne de binen Bakan Soylu'yu gören yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soylu, yolcularla sohbet ederek onlara ikramlarda bulunurken, bayramlarını da kutladı.

Bakan Soylu daha sonra Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve diğer yaralıları ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu'nun helikopterle gelişi

- Bakan Soylu'nun karşılanması

- Bakan Soylu'yu karşılayan küçük İpek Aydın

- Soylu İpek ile sohbet etmesi ve hediye vermesi

- Bakan Soylu, kendisini karşılayan 112, AFAD ve polis ekipleri ile yakından ilgilenirken

- Bakan Soylu uygulama alanında trafik polisleri tarafından karşılanması

- Bakan Soylu, İl Emniyet Müdür Yardımcısında uygulama hakkında bilgiler alırken

- Soylu'dan detay

- Soylu çocuklara verilen trafik kimlik kartını incelerken

- Soylu kimlik kartı hakkında konuşurken

- Bakan Soylu, ekiplerin durdurduğu araç sürücüleri ve çocuklarla sohbet ederken

- Soylu çocuklara kırmızı düdük ve benzeri hediyeler verirken

- Soylu durdurulan otobüste yolcularla konuşurken

- Bakan Soylu otobüsü uğurlarken

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)