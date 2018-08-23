DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakanlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil ile 23 K 2946 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazada ölen ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 6'YA ÇIKTI

Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının, üstü açık kamyonet ile Elazığ'da bir taziyeye gidenler olduğu belirtilirken, Bingöl Devlet Hastanesi'nde 8 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner Eder, Güler Eder, Zeki Eder, Muzaffer Eder ve Eda Eder olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Hastane önünden görüntüler Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)Direğe çarpan otomobil yandı: 1 ölü ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir bariyerleri geçip yön levhasının bulunduğu direğe çarparak alev alev yandı. Kazada, otomobil sürücüsü Gürsel Karabulut (29), hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu hastaneler sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Gürsel Karabulut'un kullandığı 06 DTJ 20 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp demir bariyeri aştıktan sonra yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazanın hemen ardından alev alan otomobil bir anda ateş topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün yanmış bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde ise vücudunun bir bölümü yanan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cesedi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan otomobilden görüntü (cep telefonu)

- Yanan otomobile itfaiye ekibinin müdahale etmesi (cep telefonu)

- Alevlerin söndürülmesi (cep telefonu)

- Kaza yerinden görüntü

- İtfaiye araçlarından görüntü

- Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Otomobilin yanında üzeri örtülü cesetten görüntü

- Polislerin otomobilde inceleme yapması

- Trafik polislerinin kaza yerinde mesafe ölçümü yapması

- Cenaze aracından görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)Otomobil ile üç tekerli motosiklet çarpıştı: 10 yaralı KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobille, üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkerim Akman (79) yönetimindeki 42 KC 665 plakalı otomobil, Hüsamettin Yalman'ın (42) kullandığı 42 EV 779 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve motosiklet şarampole savruldu. Kazada üç tekerlekli motosiklet sürücüsü Hüsamettin Yalman, arka kasada bulunan eşi Nüket Yalman (43), çocukları İrem Yalman (17) ve Eren Yalman (10) ile otomobil sürücüsü Abdülkerim Akman, yanında bulunan Ayşe Akman (74), Belinay Nur Orhan (12), Havişe Orhan (47), Hacer Tosun (46) ve Mücahit Tosun (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem Yalman ve Eren Yalman yapılan tedavinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Yalman ailesinin, Nüket Yalman'ın anne ve babasını bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hayati tehlikesi bulunan iki yaralının sevk edilmesi Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı ZONGULDAK'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametinden Zonguldak'a seyir halinden olan İbrahim B. yönetimindeki 67 T 3090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JN 505 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından karşı şeride geçen İbrahim B.'nin kullandığı otomobil, Barbaros Ç.'nin kullandığı 67 ER 016 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada, araçlarda bulunan Gülçin K., eşi Ferdi K., kızı Azra Gülistan K., Barbaros Ç., İbrahim B., ve Yeliz G., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve AFAD tarafından araçlardan çıkarılarak ambulansa alındı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Kazayı gören bir kişiyle röportaj

-Yaralıların ambulansa bindirilişi Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)Balık Festivali'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet U. (55) belindeki tabancası çıkararak grubun üzerine ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 3 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ahmet U.'yu arıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Sait KUZU /ÇARSAMBA(Samsun),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)İş yerini bastığı ağabeyini tüfekle vurdu BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Eyüp D.(31), aralarındaki husumet nedeniyle baskın yaptığı iş yerinde ağabeyi Ferit D.'yi (42), tüfekle bacağından vurdu. Ferit D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan zanlı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Eyüp D., ağabeyi Ferit D.'nin işlettiği internet kafeye elinde tüfekle giderek, aralarındaki husumet nedeniyle ateş açtı. Saldırıda sol bacağından yaralanan Ferit D., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, zanlı kaçtı. Polis tarafından suç aleti silahla yakalanan Eyüp D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yaralı ve zanlının görüntüsü

-Güvenlik kamera

-Detaylar Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)Balıkesir'de gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar Mahalleleri arasında bulunan yapay gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi.

Dün saat 16.00 sıralarında 16 yaşındaki Eren Deniz ve 12 yaşındaki Hüseyin Bulut sıcak hava nedeniyle serinlemek için girdikleri yapay gölette çamura saplandı. Olayı gören arakadaşlarının haber vermesi üzerine vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kaybolan çocukları arama çalışması başlattı. Su altına dalan ekipler iki çocuğunda cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından göletten çıkarttı. Olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizleri geçirirken, çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmalarından vatandaş cep telefonu kamerasından görüntüler Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)Manisa'da uçurumdan düşen genç öldü MANİSA'nın Kula ilçesinde, ayağı kayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen 19 yaşındaki Burak Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi Leylek Kaşı Mevkii'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte kurban bayramı ziyareti için akrabalarının yanına gelen Burak Çelik, dün akşam saatlerinde çevreyi gezmek için evden çıktı. Sabaha kadar eve dönmeyen Çelik'ten haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Leylek Kaşı Mevkii'ne gelen Burak'ın yakınları aileye ait 10 FS 565 plakalı aracı terkedilmiş halde buldu. Çevrede arama çalışmalarını sürdüren aile yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarından aşağı baktıklarında Burak Çelik'i kanlar içinde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç Burak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağı kayarak düştüğü belirlenen talihsiz gencin cesedi, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)Düğünde otopark kavgası: 8 yaralı ADIYAMAN'da, bir düğünde çıkan otopark kavgasında 8 kişi yaralandı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonu önünde otopark meselesi nedeniyle Özavci ve Üzümcü aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma ailelerin yakınların da katılmasıyla sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturmayı sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Yaralılar ambulanslara götürülmesi

- Polisin önlem alması

- Kavgaya karışanların yakınları

- Kavgaya karışanların tartışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı AKSARAY'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı. Ambulansla götürüldüğü hastanede AFAD ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla kolu kıyma makinesinden kurtarılıp ameliyata alınan Hamut'un, bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazılarının kopduğu belirtildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinasında çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı. Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Market önünde çocuğa yapılan müdahale

- Hastanede çocuğa yapılan müdahale Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)Şanlıurfa'da oduncu pazarında yangın ŞANLIURFA Oduncu Pazarı'nda işyerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda işyerini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, dün akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangınım çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA aracıyla destek verdi. Yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası, polisin TOMA araçlı desteği ve çevre esnafların çalışmalara yardım etmesiyle kontrol altına alındı. Küle dönen 6 işyerinde soğutma çalışmaları sürerken yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 12 kişiye de sağlık görevlileri müdahale etti. Oksijen takviyesi yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Hanifi Polat, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Çevre ilçelerden de takviye istedik. Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ettik. İzinli olanları dahi evlerinden çağırdık. Vatandaşlar kendi başlarına yangına müdahale ettiği için işimizi biraz zorlaştırdılar. Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de yoğun çaba harcadık, tehlikeyi önledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Oduncu pazarında çıkan yangın

- İtfaiye ve tomaların müdahale etmesi

- Çok sayıda sağlık ekipleri gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

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- Oduncu pazarında çıkan yangın

- İtfaiye ve tomaların müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

- Vatandaşların yangına müdahale etmesi

- İş yeri sahipleri odunları çıkarması

- İtfaiye Şube Müdürü Hanifi Polat ile röportaj

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)Köylüler kovalarla yangına müdahale etti BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen yangında 1 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Vatandaşlar kovalarla su dökerek yangına müdahale etti.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında, Taşkesti Beldesi Gölcük Köyü Tekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Açıkgöz'e ait ahşap samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Erol Arslan ve İsa Arslan'a ait ahşap samanlıklar ile Nuri Açıkgöz'e ait biri ahşap olmak üzere 2 eve sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, yangını söndürmeye çalışarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ait arazözler yangına müdahale etti. Köy sakinleri de köyün içinden geçen su kanalından kovalarla su taşıdı. Bayram ziyareti için köye gelenler de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında Nuri Açıkgöz'e ait 2 samanlık ve bir ahşap ev ile Erol ve İsa Arslan'a ait 2 adet samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Nuri Açıkgöz'e ait betonarme bir ev de kısmen hasar gördü. Ev sahibinin, yanarak kullanılamaz hale gelen ahşap evi maddi durumları iyi olmayan amcaları Sebahattin ve Şerafettin Açıkgöz'e verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Köylülerin söndürme çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /MUDURNU(Bolu),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaret BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, terörle etkin mücadele yürüten Mehmetçiği görev yerleri üs bölgelerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Askeri helikopterle, Anadere bölgesinin güvenliğini sağlayan Yelkenli Karakolu'na bağlı Vartisör üs bölgesini ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, bölgede yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı. Daha sonra, üs bölgesinde görev yapan er Mehmet Aslan'ın Gaziantep'teki ailesini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan Ustaoğlu, askerlerin havan ve top atışlarını izledi. Ardından Mutki ilçesine bağlı Geyikpınar Karakolu'na giden Ustaoğlu, askerlerin bayramlarını kutlayarak onlarla yemek yedi. Kurban Bayramı nedeniyle, kentin en kritik iki karakolunda görev yapan Mehmetçiği ziyaret ettiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, şöyle konuştu

Kahraman Mehmetçik gece gündüz demeden, 24 saat orada vatani görevi yerine getirerek bu memleketin huzuru ve refahını en üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Yıllardır bu bölgeye acı ve sıkıntı çektiren terör örgütünün en fazla kullandığı güzergâhtı. Yaptığımız çalışma ve aldığımız emniyet tedbiri ile orada bayrağımız dalgalanıyor. Oradan da bölgenin en kritik yerlerinden olan Mutki'ye bağlı Geyikpınar karakoluna geldik. Anne, baba ve sevdiklerinden uzak görev yapan askerleri ziyaret ederek bu güzel günde onların hem bayramlarını kutlamak hem de yanlarında olmak istedik. Allah'a şükürler olsun ilimiz huzurun güvenin en güzel yaşandığı bir dönemi geçiriyor. Bu yaz terör örgütüne gözünü açtırmayan güvenlik güçlerimiz yaptığı operasyonlarla iki ayda 20'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi. Yine yüzlerce kilo el yapımı patlayıcı ve tuzaklar etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün kafasını kaldıracak ne takati ne de gücü kaldığını söyleyen Vali Ustaoğlu, Adeta son günlerini yaşıyorlar. Memleketimizin huzur ve güven iklimini kimsenin bozmaya hakkı yok ve bozamaz da. Ülkemiz üzerinden oynanan oyunlara karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla en güzel cevabı veriyorlar. Adeta hainlerin inlere girerek son yılların en ciddi operasyonları gerçekleştiriliyor. Her gün kırmızı kategoride yer alan terörlerden bir bir etkisiz hale getiriliyor. Güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonu en üst düzeyde. Cumhurbaşkanımızı söylediği gibi 'Bu millet ve devlet üzerinde hesabı olanlar kahramanca mücadele veren güvenlik güçleri sayesinde hüsrana uğrayacaklar'. Ülkemiz üzerinden hesabı olan, ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar; bu kahraman Mehmetçik sayesinde inşallah onlara diz çöktürüyoruz dedi.

Vali Ustaoğlu'na İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan 10'uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.