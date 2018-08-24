DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ÖLÜ SAYISI 97'YE, YARALI SAYISI 496'YA YÜKSELDİ Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'a kadar yurt genelinde 131 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 97 kişi öldü, 496 kişi de yaralandı.

ÜÇÜNCÜ GÜN...

Bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'a kadar 23 kaza meydana geldi. Adana (3), Kırıkkale (2), Ordu (2), Adıyaman (2) Balıkesir (2), İstanbul (2), Uşak, Kütahya, Ordu, Malatya, Çanakkale, Giresun, Elazığ, Kayseri, Muğla ve Manisa'daki kazalarda 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı. Haber: İstanbul (DHA) ====================================================== 2)TUR OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 26 YARALI MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Seydikemer- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden ve içinde yerli turistlerin bulunduğu tur otobüsü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kenardaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YARALI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsünde yaralananların sayısı 26'ya yükseldi. Çevredeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yerinden detaylar

- Yaralıların hastaneye girişinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntü

- Kaza yapan araçtan görüntü Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) ===================================================== 3)BALIKESİR-İZMİR YOLUNDA KAZA: 3 YARALI BALIKESİR- İzmir karayolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Balıkesir-İzmir karayolu üzerindeki Akça köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Duman ailesi, yakında evlenecek kızlarının düğün davetiyesini dağıtmak için Ahmet Ergül'ün kullandığı 16 R 8482 plakalı otomobille yola çıktı. Ergül'ün kullandığı otomobil, Akça köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Eker yönetimindeki 35 KG 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada yaralanan Tahir Duman, eşi Hatice ve kızı Hatice Duman, otomobilde sıkıştı. Araçlarda bulunan diğer kişiler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, bir yandan da otomobilde sıkışan yaralılara müdahalede ederek çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kadın yaptı. Gelen sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yerinden detaylar

- Araçta sıkışan yaralılar

- Yaralıları vatandaşların araçtan çıkarması

- Yere atırılan yaralılar

- Sağlıkçı kadının yaralılara müdahalesi

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Araç sürücüleri ile röp.

- Görgü tanıkları ile röp.

- Yaralıların ambulansla alınması

- Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/BALIKESİR,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)KENAN SOFUOĞLU, FORMULAZ'DA KAZA GEÇİRDİ, YARALANDI Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde düzenlenen Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, duvara çarptı. Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı. Sofuoğlu'na alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Kaza nedeniyle Sofuoğlu, yarışlara devam edemedi. Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kenan Sofuoğlu kaza sonrası detayları Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bingöl'deki katliam gibi kazada ölenler toprağa verildi (2)

5)YILDIRIM AİLESİ DE AFŞİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ Bitlis'ten Jandarma Özel Harekat'ta görev yapan Uzman Çavuş Cuma Yıldırım'ın yanına giderken Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında ölen 8 kişiden İmirza Yıldırım (61) ile eşi Adalet Yıldırım (62) ve kardeşi Eyüp Yıldırım'ın (59) cenazeleri, yapılan otopsilerin ardından memleketleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine getirildi. 3 kişi için ikindi vakti Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Bitlis'te anne- babası ile amcasını beklerken ölüm haberi alan Cuma Yıldırım, törende güçlükle ayakta durabildi. Namaz kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra omuzlara alınan İmirza Yıldırım, Adalet Yıldırım ve Eyüp Yıldırım'ın cenazeleri, Karagöz Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 'BERABER GİDELİM' DEYİP, YOLA ÇIKMIŞLAR Öte yandan 5 çocuk babası Eyüp Yıldırım'ın, Almanya'da çalıştığı ve tatil için Afşin'e geldiği belirtildi. 3'ü kız 4 çocuk sahibi İmirza ve Adalet Yıldırım çiftinin oğulları Cuma Yıldırım'ı görmek istediğini söylemesi üzerine Eyüp Yıldırım'ın "Beraber gidelim" dediği, ağabeyi ile yengesini otomobiline bindirip, önceki gün saat 09.30'da yola çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Tabutlar

- Cuma Yıldırım'ın (Siyah üzerine beyaz çizgili tişörtlü) dua etmesi

- İmirza Yıldırım'ın cenaze namazının kılınması

- Cuma Yıldırım'ın namaz kılması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutların taşınması

- Eyüp Yıldırım (solda), İmirza Yıldırım (ortada) ve Adalet Yıldırım'ın (sağda) sağlık fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 348 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ===================================================== 6)KAPIKULE' DE KUYRUK ÇİLESİ GECE DE SÜRDÜ Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti. Öğle saatlerinde çift sıra 6 kilometre olan gurbetçi kuyruğu, gecesi yarısı da sürdü. Sürücüler, kuyruğu araçlarının kornalarına basarak protesto etti.

Avrupa'da yaşayan Türkler'in yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenlerin ise dönüşleri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu sabah saatlerinden itibaren gümrüğün dışına kadar taştı. Dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, kuyruk gece yarısına kadar erimedi.

Yaklaşık 8 saatte Kapıkule gümrüğünün kapısına kadar geldiğini anlatan Bayram Koç, "Kuyrukta çok zorlandık, bizim ricamız buna bir çözüm bulsunlar. Çoluk çocuklu insanlar var hepsine yazık. Diğer gümrüklerde de bekleyeceğiz. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum. Daha Hollanda'ya gideceğiz" dedi. Almanya'ya dönmek için yola çıkan Murat Mert ise "Çok güzel bir izin geçirdik ama gümrüğe gelince takıldık. 8 saattir bekliyoruz, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bulgar tarafından bırakmıyorlarmış, inşallah kısa sürede çözüm olur bu kuyruklara" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Yollarda bekleyenler

-Uzun araç kuyruğu

-Gurbetçilerle röp.

-Kapıkule tabelası

-Araçlarındaki gurbetçiler

-Yol kenarında bekleyenler

-Kornalı protesto

-Araçların girişleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)ALEYNA'NIN EVİNDE HELALLİK İSTENDİ Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır cenazesi morgdan alınarak evine getirildi. Cenaze aracının geldiği esnada büyük üzüntü yaşandı. Anne Hülya Budanır kızının son defa tabutuna dokundu. Gözyaşlarına boğulan anne Hülya, baba Şahimerdan ve kız kardeş Hilal Budanır yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Anne Hülya Budanır, "Hayallerin vardı, gelinlikle ayrılacaktın bu evden" diye ağıt yaktı. Cenaze aracının ayrılmasının ardından aile bireylerinin elleri birbirine kenetlendi. Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi ikindi vakti Döşemealtı TOKİ Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.