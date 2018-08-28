DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHLARI DAĞITTI AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı. Esnafın sele kapılan sebze ve meyveleri caddeye saçıldı.

Sanndıklı'da saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dere Boyu Caddesi'nde su baskını yaşandı. Cadde sel sularıyla dolarken, kurulan semt pazarında meyve ve sebze satışı yapılan tezgahlar sel sularıyla yıkıldı, ürünler de sulara kapılıp dağıldı.

Bazı esnaf suyla dolan caddedeki ürünlerini kurtarmak için çaba harcadı. Yağış sonrası itfaiye ve belediye temizlik işçileri çevreye dağılan sebze ve meyveleri temizlemek için çalışma başlattı. İlçede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi. Görüntü Dökümü

Vatandaş kamerası)

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- Sel sularının kapladığı caddeden görüntü

- Sele kapılan meyvelerden detay Haber: Ahmet DAĞLI- Kamera: SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)KELES'İ 15 DAKİKALIK DOLU VURDU

BURSA'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, araçlara ve ceviz ağaçlarına zarar verdi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı çok sayıda araca zarar verdi. Bazı sürücüler otomobillerinin üzerlerini örterek dolunun vereceği olası zarardan korumaya çalıştı. Yağışın özellikle ceviz ağaçlarında öneli oranda hasara yol açtığı öğreildi. Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışı

-Araçlarının üzerini örtenler HABER-KAMERA: Orhan BOZDEMİR / KELES-BURSA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)ESKİŞEHİR'DE FIRTINA VE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Fırtına ve ardından başlayan sağanak, sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Fırtınadan devrilen ağaçlar belediye görevlileri tarafından kaldırılırken, yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

Görüntü Dökümü

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-Fırtına sırasında sokaktan çekilen görüntü,

-Yağmur sırasında vatandaşların sokakta koşmaları,

-İşyerleri önünde bekleyen vatandaşların çekilen görüntüler Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)YARALI SÜRÜCÜLERE İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇEN BAŞHEKİM YARDIMCISINDAN BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı, kazada yaralanan iki sürücüye şans eseri yoldan geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can müdahale etti. Yaralılardan birine ise yoldan geçen vatandaş üzerindeki montunu çıkarıp, başının altına koyup rahat etmesini sağladı.

Kaza, İnegöl ilçesinde meydana geldi. İstiklal caddesi üzerinden gelip 15 Temmuz Milli İrade Meydanı kavşağından dönen Mustafa Eroğlu (52) yönetimindeki 16 Y 4049 plakalı motosiklet, Nuri Doğrul Caddesi üzerinden kavşağa giren Hüseyin Turgut (55) yönetimindeki elektrikli bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve elektrikli bisikletten düşen sürücüler yaralandı.

İLK MÜDAHALE BAŞHEKİM YARDIMCISINDAN

Kazadan hemen sonra, olay yerinden yaya olarak geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

MONTUNU ÇIKARIP BAŞININ ALTINA KOYDU

Öte yandan, o sırada yoldan geçen bir vatandaş ise asfalt üzerinde yatan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Turgut'un rahat etmesi için montunu çıkarıp başının altına koydu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralılara ilk müdahale görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)OTOMOBİL, TRAKTÖRE TAKILI RÖMORKA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Avusturya plakalı otomobilin, traktörün römorkuna arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Kaza, saat 21.30 sıralarında Gürlek Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden, Muzaffer Akgün (63) yönetimindeki W 23811C Avusturya plakalı otomobil, önündeki Erol Deste (41) yönetimindeki 20 H 9467 plakalı traktöre takılı römorka arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Güldan Akgün'ün (59) hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı olan otomobil sürücüsü Akgün ile traktör sürücüsü Erol Deste ise, ambulanslarla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki araç trafiğinde aksama meydana geldi. Avusturya'da yaşayan gurbetçi Güldan Akgün'ün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay görüntü

- Traktörden ve otomobilden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü Haber-Kamera: Celal SAYIN / HONAZ (Denizli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ŞANLIURFA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI ŞANLIURFA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Kalecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs ve otomobilde bulunan 7 yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Hastanenin acil servisi

- Acil serviste bekleyen ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)BURSA'DA OTOMOBİL MOBİLYA FABRİKASINA DALDI: 1 YARALI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil mobilya fabrikasına daldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Necati Civek (53), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, Ağaç İşleri Sanayi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi 26. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Necati Civek yönetimindeki 16 F1740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağında faaliyet gösteren Mobilya fabrikasının duvarına çarptı. Sürücü Civek, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Yaralının kurtarılma anı

- Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI

SİVAS'tan Tokat'a seyir halindeki TIR'ın kabin kısmında çıkan yangın, kısa sürede bütün aracı sardı. Alev topuna dönen TIR'dan atlayan sürücü, canını zor kurtardı. Sivas'tan Tokat'a giden Kaya Arkaz (67) yönetimindeki 58 AAH 559 plakalı TIR'ın kabin kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'dan yola atlayan Arkaz, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, alevlere müdahale ederek, TIR'daki yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. TIR'ın yandığı anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. TIR'ın bölgede faaliyet gösteren şirkete ait olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüleri (amatör kamera)

-Yanan TIR

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

(355 mb) Haber: Hüsne AKKAYA/TOKAT, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)YANAN OTOMOBİLİN SAHİBİNDEN 'KUNDAKLAMA' İDDİASI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sitenin bahçesinde park halindeki otomobil, alev alev yandı. Dilek S.'nin otomobilinin kundaklandığını iddia etmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Dilek S., önceki gece, 35 DRY 27 plakalı aracını Yeni Mahalle Akpınar Caddesi üzerinde bulunan sitenin bahçesine park edip evine girdi. Saat 04.00 sıralarında aracın motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde araçtan alevler yükseldi. Yangını gören site sakinleri, durumu İnegöl İtfaiyesi ve emniyete bildirdi. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobil sahibi Dilek S. ise aracının hasımları tarafından kundaklandığını iddia etti. Emniyet ekipleri, kundaklama şüphesi nedeniyle araştırma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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-Araç yangın görüntü

-Detaylar Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)BAYRAMİÇ'TE ÇIKAN YANGIN, BİBER VE KABAKLARA ZARAR VERDİ ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, otluk alanda çıkan ve sebze bahçesine sıçrayan yangında 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlası yandı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Yonca Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen Bayramiç Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, Halim Atmaca'ya ait 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlasına da sıçradı. Ekiplerin 45 dakika içinde söndürdüğü yangında sebze tarlasındaki biber ve kabaklar yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangının alanından görüntü.

-Yangın söndürme çalışmalarından görüntü.

-Mahalle sakinlerinin paniğinden görüntü.

-Yanan biber ve kabaklardan görüntü. Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Saliha Solak'ın sağlık fotoğrafı

- Acilden görüntü

- Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SULAMA KANALINDAN BOĞULAN AFGANİSTANLI RAMİ'NİN YAKINLARININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI (2)

12)** CESEDİ 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.

Atakent Mahallesi'nde suya girdiği belirtilen Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu. Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti. 1 AY ÖNCE GELMİŞLER

Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye kurtarma aracından görüntü

- İtfaiye erleri, polisler ve vatandaşlardan görüntü

- İtfaiye erlerinin suya girmesi

- İtfaiye erleri ve vatandaşların cesedi sudan çıkartması

- İtfaiye erlerinin cesedi taşıması

- Baba Muhammet Zaman Keberi'nin ağlayıp, fenalaşması

- Baba Keberi'nin ambulansa taşınması

- Polis ve sağlık ekibinin ceset üzerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Süre: 03'02" Boyut: 560 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)PARKTA TABANCAYLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Velit Gökduman (22), parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin yaklaşık 2 metre uzağında, olayla kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'deki Güney Yıldızı Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye görevi yaptıkları sırada ağacın altında hareketsiz yatan birini gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sol göğsünden tabanca ile vurulduğu saptanan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise, cesedin yaklaşık 2 metre uzağında tabanca buldu. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Velit Gökduman'a ait olduğu belirlenirken, ailesi tarafından olaydan yaklaşık iki saat önce Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökduman'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gökduman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve soruşturmayla kesinlik kazanacak.

Olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya incelemek üzere el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Yerdeki tabancadan görüntü

- Ceset ve tabancanın aynı karede görüntüsü

- Polisin cesette inceleme yapması

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler Süre: 01'10" Boyut: 216 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)5 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldüren Salih Albay (34), tutuklandı.

Besni'nin Eğerli köyünde, geçtiğimiz 22 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'yı öldüren Salih Albay, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulansla adliyeye sevk edildi. 5 kişinin ölümüne neden olan Salih Albay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Besni adliyesi

- Adliye önü geniş güvenlik önlemleri

- Ambulansın beklemesi

- Cinayet zanlısının tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılması

- Zanlının ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)MANİSA'DA PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU PANİĞE NEDEN OLDU MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı ve yol yapım çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borudan sızan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, ekipler yaptıkları çalışmayla sızıntıyı önledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Borudan sızmaya başlayan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından, doğalgaz şirketinin personeli, yaptıkları çalışmayla gaz sızıntısını önledi.

Görüntü Dökümü

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- Doğalgaz borusunun patladığı bölgeden genel görüntü Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)BERBER DÜKKANINDA TAVAN KAPLAMASI ÇÖKTÜ: 3 YARALI BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, dükkandaki tavan kaplamasının çökmesi sonucu berber İbrahim Yüksel Alkan (74) ile 2 müşteri yaralandı.

Olay, Haydarçavuş Mahallesi Evyapan Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. 50 yıllık berber İbrahim Yüksel Alkan, emekli gazeteci Abdurahman Öz'ü (85) tıraş ederken, tavandaki beton görünümlü sıva kaplamanın bir kısmı çöktü. İbrahim Yüksel Alkan, Abdurahman Öz ve tıraş için sıra bekleyen Bayram Kahraman (68), başlarına düşen sıva parçaları nedeniyle yaralandı. Tavan kaplaması çökerken, dükkandan çıktığı için yaralanmayan Ahmet Altınbaş, "Ben hatır sormak için gelmiş, oturuyordum. 'Tavandan su geliyor' derken, tavan çöktü" dedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılar

-Berber dükkanı tavan

-Görgü şahidi Ahmet Altunbaş

-Yerde duran saat

2.54 dakika /188 mb HABER-KAMERA: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir)(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)UNUTULAN, PARA DOLU CÜZDANIN SAHİBİNİ SOSYAL MEDYADAN BULDU İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki kafeteryanın sahibi Sim Öz, işyerinin tuvaletinde bulduğu ve içerisinde 6 bin 400 TL para olan cüzdanın sahibini, sosyal medyada arayıp buldu. Öz, cüzdanı sahibine teslim etti.

Özel şirkette yönetici olarak çalışan Serap Polat (39), mesaisinin bitiminde Mavişehir Mahallesi'nde bulunan kafeteryaya yemek yemek için gitti. Polat, yemeği yedikten sonra makyajını tazelemek için girdiği tuvalette cüzdanını düşürdü. Durumu fark etmeyen Polat, evine gitti. Bir süre sonra tuvaletleri kontrol etmek için gelen işyeri sahibi Sim Öz, cüzdanı gördü. Bir süre sahibinin gelmesini bekleyen Öz, kimse gelmeyince cüzdanı açtı. Cüzdanın içinden çıkan kimlikteki isim ve soy isimle sosyal medyada arama yapan Öz, 3 saat sonra cüzdanın sahibini buldu ve durumdan haberdar etti. Kısa süre sonra kafeye gelen Polat, içerisinde 6 bin 400 TL nakit para olan cüzdanını Öz'den teslim aldı. Kafeteryada bu tür eşya unutma olaylarına alışık olduğunu belirten Öz, "Genelde gelip kendileri alıyorlar ancak bu sefer kimse gelmeyince ben aramak zorunda kaldım. Nitekim de buldum ve teslim ettim. Düşüren arkadaş da zaten fark etmemiş. Ben onu bulmasaydım cüzdanına kavuşması biraz süre alırdı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sim Öz ile röportaj

- Kafeteryadan görüntüler Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)EŞİ ÇOCUKLARINI GÖSTERMEYİNCE İNTİHARA KALKIŞTI ANTALYA'da, boşanmak üzere olduğu eşi H.D.'nin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle falezlere çıkan S.D. (29), intihar girişiminde bulundu.Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. H.D.'nin kendisinden boşanma kararı alıp, evi terk ettiğini öne süren S.D., 40 metre yükseklikteki falezlerde intihar etmek istedi. Falezlerin üzerine eşinin çocuklarını göstermediğini belirten not bıraktıktan sonra ayağını sarkıtan S.D.'yi görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, H.D.'ye telefonla ulaştı; ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine ağlamaya başlayan S.D., eşi için "Bana 'Sen erkek değilsin, atlayamazsın' dedi" diye konuştu. Falezlerden sarkan S.D., yaklaşık 40 dakika sonra inmesi için ikna edildi. Polisin koluna girdiği S.D., soğuk suyla yüzü yıkandıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.