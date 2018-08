DHA YURT BÜLTENİ-1

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı Yeşil Efendi Konağı'nı 'Atatürk ile Bir Gün Galerisi' adıyla müzeye dönüştürdü. Odunpazarı ilçesindeki 'Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çarkırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Yılmaz Büyükerşen törende yaptığı konuşmada, "Eskişehir, gelecekte müzeler şehri olarak ün yapacak ve müzeleri çok olan Orta Avrupa şehirleri arasında yer alacaktır. Bu gibi müzeler Eskişehir'in kültür hayatına değer kazandıracak" dedi. Odunpazarı Beldiye Başkanı Kazım Kurt da konuşmasında Atatürk'ün 27 Ağustos 1920 tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Batı Cephesi'ndeki ordulara moral olsun diye Eskişehir'e gelerek Yeşil Efendi Konağı'nda kaldığını belirtti. Başkan Kurt, Yeşil Efendi'nin o dönemin Kuvayı Milliye hareketinin temsilcilerinden, Sivas Kongresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyelerinden olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milletvekili Utku Çakırözer ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt açılış kurdelesini birlikte kesti. Büyükerşen ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları galeriyi gezdi. Galerinin her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.

Rize'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı satın alan sanatçı Haluk Levent'in ekibi, 'Ferdinand' adı verilen hayvanı teslim aldı. Haluk Levent'in sosyal medyadaki 'AHBAP' adlı grubunun üyeleri, Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde kamyona yükledikleri boğayı, İzmir Çiftlik Hayvanları Merkezi'ne götürmek üzere yola çıktı. 'ASLINDA YÜZEREK DE İZMİR'E GİDERDİ' Boğa sahiplerinden Zekeriya Balık, 'Ferdinand'dan ayrılacaklarını için üzgün olduklarını söyledi. Balık, "Boğamızın Haluk Bey'e gitmesi bizleri çok mutlu etti. Bayağı bir hikâyesi oldu boğanın. Pek çok macera yaşadı. Denizde 3 gün boyunca kaldı, yüzdü. Şimdi yeni sahibi Haluk Levent. Aslında kamyona gerek yoktu, boğamız yüzerek de İzmir'e gidebilirdi. SAS komandosu olacak bir boğamızdı. Kesilmesini zaten istememiştik, yeni evinde de inşallah iyi bakılır" dedi. 'ÖZGÜR OLMAK İÇİN YAŞAYACAK' 'Ferdinand'ı teslim alan Trabzon AHBAP Temsilci Yardımcısı Sefa Yılmaz da boğanın özgür yaşam süreceğini belirtti. Yılmaz, "AHBAP olarak Haluk başkanımız bir görev verdiğinde yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz de Trabzon AHBAP olarak şehrimizde elimizden ne geliyorsa gerçekleştiriyoruz. Başkanımız yeni adı Ferdinand için de böyle bir görev verdi. Ferdinand'ın sahipleriyle anlaştığını söyledi. Biz de Trabzon'dan Of'a kadar geldik ve şimdi Ferdinand'ı insanlar tarafından istismara uğramış, engelli veya ölüme terk edilmiş hayvanlara yuva olan İzmir'deki Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Barınağı'na göndereceğiz. O barınağın sahibi Sibel Hanım ile de iletişim halindeyiz. Belki Ferdinand kurban olmak için doğdu ama belli ki şimdi, özgür olmak için yaşayacak. Uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı İzmir'de de Ferdinand'ı İzmir AHBAP ekibi karşılayacak" diye konuştu.

13)BOZCAADA'DA 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ SONRASI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

ÇANAKKALE ve Kuzey Ege'nin her yaz ve bayram tatili dönemi tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada ilçesinde 9 günlük kurban bayramının ardından, Bozcaada Belediyesi tarafından 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla koylarda başlatılan temizlik seferberliğinde 6 traktör çöp toplandı. Toplanan çöpler ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda çevre kirliliğine dikkat çekmek için sergilendi.

Çanakkale'de 9 günlük kurban bayramı tatilini Bozcaada ilçesinde geçiren tatilcilerin çevreye gelişi güzel bıraktıkları çöpleri toplamak için Bozcaada Belediyesi 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Temizliğe Bozcaada halkı da destek verdi. Dün Bozcaada'nın Katranbolu, Poyraz Liman, Tuzburnu, Akvaryum, Ayana, Beylik, Sulubahçe, Habbele, Günbatımı, Ayazma Çamlığı ve Çayır mevkilerinin bir kısmında gerçekleştirilen çöpleri toplama temizliği, bugün koylarda, Perşembe ve Cuma günleri ise ada merkezi ve çevresinde gerçekleştirilecek.

Dün ilçenin koylarında Belediye çalışanları, Bozcaada halkı ve gönüllü çevrecilerin katılımıyla gerçekleştirilen çöpleri toplama etkinliği kapsamında 6 traktör çöp toplandı. Toplanan bu çöpler traktörler ile ilçe merkezine getirilerek, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yaratmak için Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Bozcaada'ya gelen tatilcilerin adayı temiz tutmaları konusunda çağrıda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, "10 günde Bozcaada'da çok ciddi bir bayram yoğunluğu yaşadık. Yaklaşık 19 bin araçla, 86 bin misafirimizi ağırladık. Temizlik konusunda yaptığımız duyurunun ardından çevreye duyarlı dostlarda edindik. Ama ne yazık ki her turizm bölgesinde bunlar yaşanıyor. Ne yazık ki doğaya değer vermeyen, çevresine, yaşadığı yere saygı duymayan vatandaşlarımız oldu. Bizde Bozcaada halkının duyarlılığıyla bu sabahta adanın doğu koylarından itibaren temizliğe başladık. O kadar ciddi bir yoğunlukla karşılaştık ki, gördüğünüz gibi buradaki çöp yığınları sadece bugün topladığımız çöpler. Ve planımızın da bugün yarısında kaldık. Yarın da devam etmeye karar verdik. Daha günbatımına, çamlık içine ormanlara, adanın merkezine giremedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampamya bir temizlik kampanyasının yanı sıra bir farkındalık kampanyası. Biz istiyoruz ki misafirlerimiz de Bozcaada'ya geldikleri gibi bulmak istiyorlarsa, biraz çevrelerine duyarlı olsunlar. Doğaya saygılı olsunlar" dedi.