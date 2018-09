DHA YURT BÜLTENİ - 1

ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla açılan ateş sonucunda Mesut Can Şimşek (21) göğsünden, Ali Hamaykaya (44) sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Mesut Güler (38) ise darp sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Mesut Can Şimşek'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, yaralılardan birine ait olduğu sanılan tabancayı olay yerinde buldu, soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kalmasına dikkat çekerek, "Adam sapık, öğrenciyi tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile öğretmenevinde toplantı yapan Vali Ahmet Çınar, müdürleri öğrencilerin korunması noktasında uyardı. Her bir öğrencinin okul yöneticilerine emanet olduğunu ifade eden Vali Çınar, okul servislerinde dahi öğrencilerin takip edilmesini istedi. Öğretmenin öğrencisini cinsel istismarı olaylarına da değinen ve kesinlikle affetmeyeceğinin söyleyen Vali Çınar, "Bir kısmınızın bilgisi olur veya olmaz. Bir sürü kirli iş var, ahlak dışı iş var, sapıkça iş var, hırsızlık var. Okul yöneticilerini, öğretmenleri kastediyorum. Herkes topyekün melek ya da erdemli olmuyor. Bunun farkında olacaksınız. Okulda ne var ne yok, kim iyi kim kötü, kim edepli kim edepsiz? Yüz taneden 2 tane de çıksa bu öğretmenler arasında bu tehlikeli bir şeydir. Adam sapık, öğrenciyi tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun. Yakaladığım hiçbir hatayı hele de bu konularda ben affetmem. Bunu duyup da susanlara da yazıklar olsun" diye konuştu.

13)ALKOLLÜ FAYTONCUNUN ÜRKEN 'ATI' DEHŞET SAÇTI

ANTALYA"nın Muratpaşa ilçesinde, alkollü faytoncunun ürken atı, trafiği birbirine kattı. Faytondan düşen turist kadın ile otomobilin üzerine çıkan at yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi önünden henüz adı bilinmeyen kadın turisti faytona alan Besim E., kent turu yaptırmak için hareket etti. Ali Çetinkaya Caddesi üzerine gelen faytonun 2 atından biri, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran bir otomobilin klakson çalmasıyla ürktü.

ÖNCE DİZGİNLERİ KOPARDI ARDINDAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Ürken at, şaha kalkıp bir anda hareket edince dizginleri kopardı. Bu sırada faytonun sürücüsü Besim E., atını durdurmak için hareket etse de başarılı olamadı. Hızla ilerleyen at önünde duran Adem Mutlu yönetimindeki 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada faytonda yolcu konumundaki turist kadın ise yere yüz üstü düşerek yaralandı. Otomobile çarpan at ise iki bacağından yaralandı.