DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KAYSERİ' DE BAĞEVİNE OPERASYON; FETÖ/ PDY' DEN YARGILANMIŞ 10 KİŞİYE GÖZALTI KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan, aralarında esnaf, memur ve işçi olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, dün gece Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir mahallesindeki bir bağevinde toplantı yaparken, polis tarafından operasyon düzenlendi. Kaçmak isteyen şüpheliler tek tek yakalanarak, gözaltına alındı. Görüntü Dökümü

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-Polis operasyonundan görüntü KAYSERİ/DHA 2)SİLAH KAÇAKÇILARI, DENEME AMAÇLI HAVAYA ATEŞ AÇINCA YAKALANDI NİĞDE’de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında bir evden havaya ateş açılınca, çevre sakinleri polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, tabancayla havaya ateş ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Havaya ateş açılan tabancanın yeni olduğunu belirleyen polis, şüphelilere ait iki otomobilde arama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yaptığı aramada, araçların içinde ve motor kısmında kaputun altında, poşetlenerek paketlenmiş usulsüz üretim olduğu belirtilen 17 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aramaları Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da yerinde takip etti. Deneme yapmak için havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilerin, tabancaların tanesini yaklaşık bin dolara satmayı planladıkları saptandı.Silahlara el konurken, şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ekipler otomobilde arama yaparken

- Kaputa zulalanmış tabancaların bulunması

- Poşet içerisindeki tabancaların çıkarılması

- Tabancalardan görüntü

- Evin bahçesindeki polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Süre: 03'39" Boyut: 238 MB

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) =============================================== 3)SAMSUN VE ÇORUM'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ SAMSUN'un Bafra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çorum'un Osmancık ilçesinde ise aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.Bafra ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, yollarda biriken yağmur suları yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura yakalananlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Öte yandan Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak ve doluda da yollar göle döndü. Yağmura yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölgede aralıklarla sürmesi beklenen yağışlara ilişkin yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yollardan görüntüler

Yağış görüntüleri ve araçların görüntüleri Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR- Mustafa ULUSOY /SAMSUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)HATAY'DA 4 FARKLI NOKTADA ORMAN YANGINI HATAY'ın Arsuz ve Dörtyol ilçeleri kırsalı Amanos Dağı eteklerinde dört farklı noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları çalışmalarla yangınları kontrol altına aldı. Dörtyol'un Karakese, Arsuz'un da Derekuyu, Haymaseki ve Helvalı bölgelerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Arsuz'un Haymaseki Mahallesi'nde samanlıkta meydana gelen yangın, daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangında bir inek telef oldu, bir kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme ekipleri, havadan helikopterlerle, karadan da orman işletme ekipleriyle yangınlara müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan 4 hektar alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Dörtyol Karakese mevkiinde çıkan orman yangını ise 1 hektar alanda etkili oldu. Helikopterlerle havadan müdahale edilen yangın, karadan da arazözler ve ekiplerin yaptığı çalışmalarla bir saatte kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Yangından yükselen dumanlar

- Yangın yerinde helikopter ve arasözlerin müdahalesi

- Söndürme araçlarının gidiş gelişleri

- Söndürme çalışmaları Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)SİLİFKE'DE ÇALILIK YANGINI MERSİN'in Silifke ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise sürüyor. Yangın, dün akşam saatlerinde Becili mevkiindeki çalılık alanda çıktı. Çalılıktan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Poyrazın etkisiyle hızla yayılan yangın, daha fazla büyümeden ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, iki dönümlük alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN BAKKAL ÖLDÜ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında Ayhan Ç.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan bakkal Murat Yağcı (45), hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen saldırının yaşandığı yere geldi. Polis, kaçan şüpheliyi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde yakaladı. Bakkalı bıçaklayan şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise cadde üzerindeki bir elektrik panosunun yanında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cinayet anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayhan Ç.'nin Diyaliz Merkezinin yanında bulunan duvarın arkasında durduğu görülüyor. Ara sıra Bakkal Murat Yağcı'nın yoldan gelip gelmediğini kontrol ettiği görülen Ayhan Ç., Yağcı'nın el arabasıyla yakınına gelmesinin ardından elindeki bıçakla Yağcı'ya saldırıyor. Yağcı'yı defalarca bıçaklayan Ayhan Ç., daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken birden durup bağırarak bir şeyler söylediği görüntülere yansıyor. Düştüğü yerden kalkan Yağcı, bir süre yürüdükten sonra yere yığılıyor. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geliyor. Polis ekiplerinin kaçan saldırganın peşinden gittiği görülüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Bıçaklanan şahsın görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Ölen Murat Yağcı'nın fotoğrafı

-Şüpheli Ayhan Çetin fotoğrafı

-Genel Detay Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)ADANA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp, devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Berke Akyıldız (22) yönetimindeki 01 EA 475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Akyıldız ile otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Devrilen otomobilden görüntü

- Kaza yerindeki polisler

- Kaza yerinde toplanan vatandaşlar

- Otomobilin yola savrulan parçaları

- Otomobilin çekiciye alınması

- Kazanın yaşandığı bulvar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)KURTLARIN SALDIRDIĞI 78 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 78 küçükbaş hayvanı telef etti.

Sungurlu ilçesi Çayyaka ve Kızılırmak'a bağlı Korçullu köylülerine ait çoban Adil Kayretli'nin otlattığı 300 koyundan oluşan sürüye, kurt sürüsü saldırdı. Adil Kayretli, isimli çoban 15'e yakın kurdun koyun sürüsüne saldırdığını gördü. Paniğe kapılan Kayretli, durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi. Bu sırada kurtlar 20 kuzu, 1 oğlak ve 57 koyunu kısa sürede telef etti. Toplam 78 hayvan telef olurken, telef olan hayvanların 17'si Çayyaka Köyü'nden Adil Kayretli'ye, 61'inin de Korçullu Köyü'nden Metin Kayretli'ye olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen köylüler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görüntü Dökümü

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Telef olan koyunlar

Sahiplerinin koyunları kontrolü

Jandarmadan görüntü

Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 'AYI' TELEF OLDU SİVAS'ta, aniden yola çıkan ayıya minibüs çarptı. Telef olan ayı, çevredekiler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza, dün saat 23.45 sıralarında, Sivas Erzincan karayolu Göydün Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Nevşehir'e istikametine giden Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Kaza sonrası minibüsü durduran sürücü Vural, neye çarptığına bakmak için döndüğünde ayı olduğunu fark edince korkarak olay yerinden uzaklaştı. Vural, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra aracını durdurarak polise haber verdi. Telef olan ayı çevredekiler tarafından yol kenarına alındı. Minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Telef olan ayıdan görüntüler

-Ayının yoldan kaldırılması

-Genel Detay Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (EK)

10)KOKU GECE DE SÜRDÜ Bir süredir İzmir'in belirli bölgelerinde hissedilen, son günlerde kent geneline yayılan ve sebebi körfeze kanalizasyon atıklarının boşaltılması olduğu ileri sürülen kötü koku, akşam saatlerinde de devam etti. Özellikle Körfez'e yakın bölgelerde hissedilen kötü kokunun kent geneline yayılması üzerine gün boyunca hem AK Partili siyasilerden hem de Büyükşehir'den gelen açıklamalar, İzmirliyi memnun etmedi. Söz konusu kokunun geçmek bilmemesi, körfeze yakın oturanların yanı sıra esnafı da mağdur etti. Sahil boyunca çay, kahve ve mısır gibi ürünler satarak geçimini sağlayan Mustafa Çevik, kötü koku yüzünden vatandaşların sahilde durmak istemediğini ve bu durumun kendisinin işlerini olumsuz etkilediğini ileri sürerek, "Bizler de bu durumdan oldukça mağduruz. Kanalizasyon atıklarının körfeze boşaltıldığı söyleniyor. Bu duruma bir çare bulunması lazım. Hem gün hem de gece vakitlerinde burnumuzun direği sızlıyorö diyerek duruma tepki gösterdi.

"BALKONUMA ÇIKAMADIM"

Göztepe semtinde oturduğunu ve bir haftadır devam eden kötü kokunun son bir haftada iyiden iyiye arttığını belirten Lütfi Bilgen, "Gündüz vakti balkonumun kapısını açamadım. Evimin içine kadar giren bu koku hem beni hem de ailemi rahatsız ettiö dedi. Ahmet Piriştina zamanında bu tür koku problemlerinin çözüldüğünü vurgulayan Bilgen, "Umarım yine bu sorun çözülür, değilse yakında evimizde oturamaz hale geleceğizö dedi.

Sahilde amatör olarak balık avlayanlardan Can Geresinli de, kendisinin geç vakitte sahile geldiğini, az da olsa koku hissettiğini belirterek, "Özellikle gündüz avlanan arkadaşlar bahsettiler kokudan. Ben de şu anda az da olsa hissediyorum ancak gündüzki arkadaşların anlattıklarına bakılırsa o kadar fazla olduğunu düşünmüyorumö dedi. Görüntü Dökümü

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- Sahil şeridinden görüntü

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)MARMARA DENİZİ'NDE ENDİŞELENDİREN HAREKETLİLİK MARMARA Denizi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde dün meydana gelen en büyüğü 3.6 büyüklüğündeki 10 deprem, endişeye neden oldu. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, "Biz bu depremlerin gerçekleştiği noktayı önemsiyoruz. Çünkü bu depremler, fay hattının kilit noktası dediğimiz bir noktada gerçekleşti. Ancak bunlar, büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Önemli bir nokta. Gözlemlerimize devam ediyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde dün art arda meydana gelen ve en büyüğü 3.6 büyüklüğünde olan depremler, Marmara Bölgesi'nde kurulan deprem istasyonlarının mimarı ve kurucusu olan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday'ı tedirgin etti. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Fuat Agalday, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nin içinde bulunan kısmının, Büyükçekmece açıklarındaki kilit noktasında dün en büyüğü 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 10 deprem meydana geldiğini belirtti. Agalday, "Biz bu depremlerin gerçekleştiği noktayı önemsiyoruz. Çünkü bu depremler, fay hattının kilit noktası dediğimiz bir noktada gerçekleşti. Ancak bunlar büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Yalnız, önemli bir nokta. Gözlemlerimize devam ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu bize Marmara Denizi'nden geçen fay hattının canlı ve hareketli olduğunu gösteriyor. Bu aktivite yakın zamanda olmadı. Ayrıca sürekli deprem olan bir bölge de değil. dikkat çekici aktivite" dedi.