DHA YURT BÜLTENİ 1

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin'in (25) Adana'daki ailesine acı haber ulaştı. Yüksekova'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu Adanalı Uzman Çavuş Metehan İnaltekin, şehit oldu. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Metehan İnaltekin'in Adana'daki baba evine gelerek acı haberi verdi. BABA HASTANEYE KALDIRILDI 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan İnaltekin'in annesi Bahar ve babası Salih İlhantekin, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Salih İlhantekin, hastaneye kaldırıldı. Şehit İlhantekin'in 3 yıldır Yüksekova'da görev yaptığı, bir kuzeninin de kendisiyle birlikte asker olarak Yüksekova'da asker olarak görevli olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, belediye evinin önüne taziye çadırı kurdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin bayrak asılı evinden görüntü

- Cenaze çadırından görüntü

- Cenazeye gelenlerden görüntü

- Ambulansın görüntüsü

- Şehidin fotoğrafı

SÜRE:01'21" BOYUT:149 MB Haber:Akif ÖZDEMİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Aslankaraş üs bölgesine giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ile birlikte şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gönderilerek oradan da uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit asker için yapılan tören

-Şehidin öz geçmişinin okunması

-Yapılan dua

-Törenden detaylar

-Şehit cenazesinin taşınması

-Cenazenin helikoptere bırakılması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SÖZLEŞMELİ ER, KIZILIRMAK'TA BOĞULDU SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er Turgay Şahin (24), akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Piknik yaparken Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen Turgay Şahin'in fotoğrafı

-AFAD ırmakta arama çalışması

(81 MB)

Haber:Hüsnü Ümit AVCI - Kamera: SİVAS (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HARRAN'DAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çatanak'ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Önceki gün gerçekleşen olayda, Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde iddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan husumetlisi, Çatanak'ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak, kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak'ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak'ın cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Park ettiği otomobiline binmeye çalışan Mehmet Çatanak

- Arkasından yaklaşan şüpheli ateş açması

- Yere yığılan Çatanak

- Olay yerinden kaçan şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE OLAY ÇIKARDI: 3'Ü POLİS 6 YARALI, 5 GÖZALTI BOLU'da, önceki gün kaçarken polisin kurşunuyla yaralanarak hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelisi Müslüm K.'nın yakınları ile polis arasında hastane önünde arbede çıktı. Çıkan arbede nedeniyle 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı. Önceki gün, iddiaya göre Alpağutbey Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç 'Dur' ihtarına uymayınca polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Müslüm K.'nın yakınları bu akşam saatlerinde hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.'nın yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmedi. Müslüm K.'yı görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı. Polis, yaralı yakınlarına biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Polisin hastane önündeki geniş güvenlik önlemi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çıkan olaylar

-Kavgadan görüntüler

-Polisin müdahalesi

-Önlemler

-Detaylar Süre: 04.24-Boyut: 494.9 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KİŞİ, EŞİNİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait P. (67), evi basıp eşi Elif P.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif P. (45), tedaviye alındı. Olay gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait P., eve geldi. Evin kapısını yumruklayan Sait P., eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile kapıya ateş ederek kilidi kırıp içeri girdi. Sait P., eşi Elif P.'nin üzerine tabancayla 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Elif P. başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif P. tedaviye alındı.

PARKTA YAKALANDI Polis, olay yerinden kaçan Sait P.'yi evinin yaklaşık 200 metre uzağındaki parkta yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Elif P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı evin görüntüsü

-Evin içinden görüntü

-Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ FISTIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 17 YARALI GAZİANTEP'te, fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tokdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan yönetimindeki 63 LK 731 plakalı fıstık işçilerini taşıyan kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Aslan ile yanında bulunan İsmail Çakır, Efe Aslan, Mehmet Özcan ile birlikte kamyonet kasasındaki bulunan isimleri öğrenilemeyen 13 işçi yaralandı. Kasada bulunan fıstıklar dağılırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Devrilen kamyonetin kasasından yol kenarına savrulan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Dağılan fıstıklar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ MUĞLA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı. Kaza, gündüz saatlerinde Gürece mevkiinde meydana geldi. Akyarlar-Bodrum arasında yolcu taşıyan İbrahim Belevi yönetimindeki 48 TM 6693 plakalı yolcu minibüsü, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 15 yolcu ile sürücü Belevi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Belevi ile minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah Oflaz, Erdem Kayaselcuk, Alın Toralp, Mine Brence, Okan Kılıçer, Perihan Sanlı, Mahizer Daşdelen, Zeynep Arıcan, Mehmet Can İpgin, Banu Çelik, Hatice Çelik, Güneş Göztepe, Büşra Göztepe, Sabahattin Durdu ve Belgin Taşdelen ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Belgin Daşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, minibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın minibüsün başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Cep telefonu kamerası)

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- Minibüsten görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü Haber - Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden CJ044BY yabancı plakalı otomobil, 35 KD 6412 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı cip de kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan cipe de 41 GN 622 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla Sedat Budak cipin içerisinde sıkıştı. Sedat Budak, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Sağılık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişi, Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların görüntüsü

- Araçların görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin sürücüyü araçtan çıkarması HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI İZMİT'te, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza gece saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Serkan Kardeş yönetimindeki 06 FL 7530 plakalı otomobil, Kerem Boz yönetimindeki 41 KM 832 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle kaldırımın üzerine devrilirken, içindeki 3 kişi ise araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücü Kerem Boz ve 2 kişiyi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Detaylar HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DEVRİLEN TIR'DAN ÇIKAN 2 KİŞİ, AMBULANSI GÖRÜNCE OLAY YERİNDEN KAÇTI KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lastik yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR'dan çıkan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansı görünce kaçtı. Olay akşam saatlerinde, Gebze Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 D 5476 plakalı lastik yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Devrilen TIR'ın içerisinden 2 kişinin çıktığı ve olay yerine gelen ambulansı görünce yaya olarak yol kenarındaki ormanlık alana kaçtıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 5 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Jandarma olay yerinden kaçan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen TIR'dan görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SAMSUN'DA SAĞANAK, CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ SAMSUN'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Canik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekti. Karayolunda kavşak altlarındaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar, işyerlerini su basmaması için tahliye çalışması gerçekleştirdi. Sağanak nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, Canik ilçe geçişi, kavşak altında su birikintileri nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cadde ve sokak detayları

- Su tahliyesi yapan işyeri sahipleri

- Detaylar Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/CANİK, (Samsun), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TORBALI'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile 700 metrekarelik zeytinlik zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dün saat 16.00 sıralarında kırsal Kaplancık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak, yakındaki, Zeki Şoluan'a ait zeytinliğe de ulaştı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 3 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Aleveler, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile 700 metrekarelik zeytinlik zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TREN KAZASINDA ÖLEN 25 KİŞİ RAYLARA KARANFİLLER BIRAKILARAK ANILDI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler ve yaralananların aileleri, dün olay yeri yakınlarındaki raylara karanfiller bırakarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kazada kardeşi ile kızını kaybeden Zeliha Bilgin, "Bizler, ölenlerin yakınları olarak yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak, mutlaka gereken cezayı çekmeliler" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından kazada yakınlarını kaybedenler ve bazı yaralılar ile aileleri, olay yerine karanfil bırakmak için Sarılar köyünde toplandı. Tren kazasında traktörleriyle olay yerine gidip, yaralıları tahliye eden köylülere, ölenlerin yakınları ve yaralananlar teşekkür etti. Sarılar köyünde toplanan yaklaşık 300 kişi, tren kazasının meydana geldiği noktaya, yağmur yüzünden ve karadan araç yolu olmadığı için gidemedi. Bunun üzerine kalabalık, köyde basın açıklaması yaptı. Kazada kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zeliha Bilgin, grup adına basın açıklamasını okudu. Dün kendisinin doğum günü olduğunu söyleyen Bilgin, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Elinde kızının trende çektirdiği son fotoğrafını taşıyan Bilgin, "Ben bugün kızıma sarılamayacağım. Kardeşlerime sarılamayacağım. Onlar kim bilir bana nasıl bir sürpriz yapacaklardı? 8 Temmuz günü yaşanan olay çok acı ve ihmal doluydu. Burada 25 kişi hayatını kaybederken, 340 kişi de yaralandı. Bizler, ölenlerin yakınları olarak yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak mutlaka gereken cezayı çekmeliler. Biz, aldığımız ilaçlar sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Ölenleri asla unutmadık, asla da unutmayacağız. Bugün benim doğum günüm. Kızım ve kardeşim bu kazada ölmeseydi şuan bana doğum günü sürprizi hazırlıyor olacaktılar. Yaşadığımız durum çok acı ve telafisi yok" dedi.

Programa katılan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise Meclis'te takipçi olduklarını belirterek, kazada ihmali olanlara gereken cezanın verilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Konuşmaların ardından köy yakınından geçen rayların bulunduğu bölgeye gidilirken, yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı. Rayların üzerine karanfiller bırakılırken, ölenlerin yakınları, gözyaşları döktü. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden kalkan ve İstanbul Halkalı'ya giden yolcu trenine de karanfiller atıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ailelerin Sarılar köyünde toplanması

-Ölenlerin fotoğraflarını taşıyanlar

-Zeliha Bilgin'in konuşması

-Bilgin'i ölen kızı Bihter'in fotoğrafının verilmesi

-Yaşanan duygusal anlar

-Ailelerinin rayların bölgesine yürümesi

-Raylara karanfil bırakılması

-Rayların bölgesinde ailelerin tepkisi

-Gözyaşları dökenler

-Tren geçişi

-Trene karanfil atılması

-Detaylar Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AĞLARA TAKILAN DENİZ KAPLUMBAĞASINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Çanakkale'de Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında uzatma ağlarına takılan deniz kaplumbağasını, Sahil Güvenlik Dalış Timi kurtardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, herhangi bir yarası bulunmadığı ve sağlıklı durumda olduğu tespit edilen deniz kaplumbağası, tekrar denize bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin kurtarma çalışması ÇANAKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında saat 17.00'de süvari birliği Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geldi. Kutlamaların en dikkat çeken ve ilgiyle izlenen bölümü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin pilotlarının gerçekleştirdikleri Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi oldu. "Bu ülkenin bağrından çıkan yiğitler" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin gökyüzündeki milli takımı" diye anons edilen Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotlarının İzmir Körfezi'nin üzerindeki gösterisini, Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli hayranlıkla izledi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklar, Gündoğdu Meydanı'ndan izlenecek şekilde gösteriler sundu. Özellikle uçakların alçaktan ve birbirlerine çok yakın mesafeden yaptığı geçişler sırasında heyecan doruğa ulaştı. Gösteri İzmir iki yakasından da ilgiyle izlendi. Evlerinin çatılarına ve balkonlarına çıkan İzmirliler, gösterileri nefeslerini tutarak izledi. Pilotlara alkış ve ıslıklarıyla desteklerini gösteren vatandaşlar, bol bol da cep telefonlarıyla görüntü çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Süvari birliklerinden görüntü

- Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İZMİR'İN 96'NCI KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE HALUK LEVENT KONSERİ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, fener alayının ardından Haluk Levent konserinde gönüllerince eğlendi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından vatandaşlar akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılanlar meşaleler eşliğindeki yürürken 'İzmir Marşı'nı söyledi. Gündoğdu Meydanı'na ulaşan vatandaşlar havai fişek gösterisinin ardından Haluk Levent konserinde de gönüllerince eğlendi. Konser öncesinde kendini dinlemeye gelenlere, Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçıp, yüzerek Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen ve Levent'in kurucusu olduğu 'Ahbap Platformu' tarafından satın alınarak İzmir'deki bir barınağa yerleştirilen 'Ferdinand' adlı boğayı ziyaret ettiğini söyleyen Haluk Levent, vatandaşlardan alkış aldı. Ardından şarkılarını söylemeye başlayan Haluk Levent İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı.

Konserin sona ermesinin ardından vatandaşların bir kısmı Kordon Boyu'ndaki çimlerde bir süre daha oturduktan sonra dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konser alanından görüntü

- Haluk Leventten görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ŞEHİT ONBAŞININ AĞABEYİNE, POLİSTEN DÜĞÜN KONVOYU SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'nin ağabeyi Uğur Aytekin (28), polis eşliğinde gelin almaya gitti, şehir turu attı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in, Karabük Üniversitesi'nde memur olan ağabeyi Uğur Aytekin'i yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve emniyet personeli, hayatını Özgül Aytekin ile birleştiren Uğur Aytekin'in Karabük Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek konvoy için hazır bulundu. Buradan gelin Özgül Aytekin'i Soğuksu TOKİ konutlarındaki evinden almak için giden araç konvoyuna polis eskortu eşlik etti. Aytekin çifti, yapılan duanın ardından gelin arabasına bindi. Düğünün yapılacağı salona hareket eden düğün konvoyuna trafik polisi ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda geçişlerine yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar kent merkezinde sirenler eşliğinde tur atan düğün konvoyunu şaşkınlıkla izlerken bazı vatandaşlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Damat, kullandığı düğün arabasının önünü kesenlere zarf dağıttı.

'İÇİMDE BURUK AMA GÜZEL BİR SEVİNÇ VAR' Uğur Aytekin, "İçimde buruk ama güzel bir sevinç var. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve tüm emniyet çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bizleri sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Eşimle ve benimle çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, inşallah bu mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmek istiyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konvoyun evin önünden hareket etmesi

-Konvoydan detay

-Gelin arabasının önünün kesilmesi

-Yapılan dua

-Uğur Aytekin'in açıklaması

-Konvoyun hareket etmesi Süre:(05.06) Boyutu:(568 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ RALLİ ŞAMPİYONASININ TEK TÜRK KADIN PİLOTU ÇETİNKAYA: HAZIRIM VE HEYECANLIYIM MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanan tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya, yeni aracının deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Çetinkaya, "Dünya devleri arasında mücadele vereceğiz. Zorlu mücadelede otomobil güçlü olunca erkek ve kadın ayrımı ortadan kalkıyor. Heyecanlıyım ve hazırım" dedi.

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını vereceği belirtilen, 13 Eylül'de başlayıp, 16 Eylül'de sona erecek Dünya Ralli Şampiyonası öncesi Türk pilotlar deneme sürüşleri yaptı. Marmaris ilçesinin 47 kilometre kırsalında bulunan ormanlık ve toprak alandaki Karaca Mahallesi'nde, pilotlar araçlarının modifikasyonlarını yaptırdıktan sonra test sürüşleri gerçekleştirdi. Yarışmaya tek Türk kadın pilotu olarak katılan Burcu Çetinkaya, yeni otomobilin bakım ve modifikasyonu yapılırken başında durarak inceleme yaptı, ustalara talimatlar vererek kişisel hale getirilmesini sağladı. Bakım sonrası ormanlarla kaplı toprak yollarda yeni aracının sürüş testini yapan, Ford Motorsport Türkiye adına yarışacak olan Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldiğini belirten Çetinkaya, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Birçok pilotumuz dünya devleri arasında mücadele verecek. Bu yarışta 2 kadın pilot var. Benim dışımda 1 İngiliz kadın pilot da var. Benim yardımcı pilotum Rus vatandaşı. İkimiz ilk defa ekip olduk. Aramızda uyum çok iyi. Ancak yine de deneme sürüşleri yapmamız lazım. Ford Fiesta R5 otomobilindeki ilk deneyimim. Şu an test yapıyoruz. Çok güçlü bir otomobil. 2010 ve 2011 yılındaki Avrupa Şampiyonaları'ndan bu yana kullanmak nasip olmadı. Böyle güçlü bir otomobilin direksiyonuna oturmak heyecan verici. Çok zor bir ralli olacak ve her şey son dakika oldu. Hala sponsorlarımızda eksiklik var. Herkes ucundan tuttu. Start almak nasip olur inşallah. Tabii ki zorlu bir süreç beni bekliyor" dedi.

2010 yılındaki Avrupa Şampiyonası öncesi olduğu gibi uzun testler yapmadığını belirten Çetinkaya, "Elimden ne geliyorsa yapacağım. Yarış öncesi konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bu mücadelede ilk adımı atmaktır. 13 yıldır ralli sporu ile ilgileniyorum. Zor bir spor. Dünya devleri arasında mücadele vereceğiz. Otomobilin gücü arttıkça mücadelenin boyutu ve otomobil kullanma zorluğu da artıyor. Zorlu mücadelede otomobil güçlü olunca erkek ve kadın ayrımı ortadan kalkıyor. Heyecanlıyım ve hazırım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Burcu Çetinkaya'nın otomobili başında bakım ve modifikasyonları incelemesi

-Aracın kokitinde inceleme yapan Burcu Çetinkaya'nın görüntüsü

-Burcu Çetinkaya'nın test sürüşünden görüntü

-Aracı başında Burcu Çetinkaya ile röportaj 5 dakika 35 saniye-403 MB HD görüntü) Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SÜPERYAT 'DİLBAR', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAYDI DÜNYANIN en büyük süperyatlarından 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Cayman Adaları bayraklı süperyatın güvertesindeki helikopter dikkat çekti.