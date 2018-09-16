DHA YURT BÜLTENİ 1

ŞAM HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ SURİYE'nin başkenti Şam'da, havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), rejime ait hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait füze saldırısını püskürttüğünü iddia etti. Akşam saatlerinde Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Paniğe yol açan patlamayla ilgili SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Suriye Hava Savunma Sistemleri'nin İsrail'in Uluslararası Şam Havalimanı'na yönelik füzeli saldırısına karşı koyup, bazı füzeleri düşürdüğünü öne sürdü. Öte yandan, İsrail'in, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki İran'a ait bir kargo uçağını vurduğu da iddia edildi. Yine bazı yerel kaynaklar ise İsrail'in Şam'ın Kuteyfa ile Necha'da bulunan İran'a ait askeri üsler ile mühimmat depolarını vurduğu ileri sürüldü. Patlamalar nedeniyle henüz ölü veya yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriye Devlet Ajansının saldırı iddiası olarak verdiği Görüntü

Haber: SURİYE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ALAATTİN ÇAKICI'YA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen 13 Eylül'de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üyelikleri iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü.'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. 23 kişiden 15'i dün sevk edildikleri savcılık tarafından salıverildi.

Aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G.'nin de bulunduğu eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K, H.G, S.Z, İ.K. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, F.E.G., T.A., A.Ü., H.G., İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı. S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yaklaşık 11 saat süren mahkeme sonucu şüphelilerin aileleri zaman zaman sinir krizi geçirdi. Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin yakınlarının bekleyişi

-Adli kontrol kararı ile çıkanların görüntüsü

-Şüphelilerin minibüse bindirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= İzmir'de, aynı yerdeki 2 ayrı kazada 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fırat Taştan (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre idaresindeki cip önce aynı yöne seyreden kamyona ardından Şevket Avcı (37) yönetimindeki otomobile çarptı. İki kazada toplam 1 kişi ölürken, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Ankara Caddesi'ndeki Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan idaresindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve aynı otomobildeki Hakan Yılmaz (21) yaralandı. Kazanın hemen ardından aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki 35 GA 3660 plakalı cip ise aynı yöne seyreden Selman Uysal (33) idaresindeki 35 GB 2751 plakalı kamyona, ardından Şevket Avcı kontrolündeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Salih Sızı hayatını kaybederken, sürücü Erkan Emre ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri iki ayrı kazada yaralanan toplam 4 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmazken, cip sürücüsü Erkan Emre ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ankara Caddesi kaza nedeniyle Konak yönüne yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Sızı'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Yaralıların araçtan çıkarılmasından görüntü

- Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= İzmir'de, aynı yerdeki 2 ayrı kazada 1 ölü, 4 yaralı İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fırat Taştan (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre idaresindeki cip önce aynı yöne seyreden kamyona ardından Şevket Avcı (37) yönetimindeki otomobile çarptı. İki kazada toplam 1 kişi ölürken, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Ankara Caddesi'ndeki Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan idaresindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve aynı otomobildeki Hakan Yılmaz (21) yaralandı. Kazanın hemen ardından aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki 35 GA 3660 plakalı cip ise aynı yöne seyreden Selman Uysal (33) idaresindeki 35 GB 2751 plakalı kamyona, ardından Şevket Avcı kontrolündeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Salih Sızı hayatını kaybederken, sürücü Erkan Emre ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri iki ayrı kazada yaralanan toplam 4 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmazken, cip sürücüsü Erkan Emre ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ankara Caddesi kaza nedeniyle Konak yönüne yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Sızı'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Yaralıların araçtan çıkarılmasından görüntü

- Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü (Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================== OTOMOBİL KAFEYE DALDI: 3 YARALI; O ANLAR KAMERADA ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaraladı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde bulunan kafede meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi. Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu müşterilerden 3 kişinin yaralandığı kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Güvenlik kamerası)

- Kafede oturanlar ve akan trafik

- Otomobilin kafeye dalması

- Savrulan vatandaşlar

- Şöförün otomobilden çıkması

- Detaylar

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- Kaza sonrası kaldırıma dökülen taşların görüntüsü

- Kafede oturan insanlar Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK / ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü Kerim Önder'in (64) ağır yaralanırken, o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine giden Kerim Önder'in yönetimindeki 16 KJH 74 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Kerim Önder'in yardımına yakındaki akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. Kazada ağır yaralanan sürücü Önder, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerasından kaza anı

-Yardıma koşan istasyon görevlisinin konuşması Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MARMARİS'teki ormanlık alanda çıkan yangında 20 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde dün öğleden sonra orman yangını başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı. Yangın kontrol altına alındı. 20 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Bördübet mevkiinde saat 14.52'de başlayan yangına 15.05'de ilk müdahale yapıldı. Yangına 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 6 helikopter, 3 uçak, 9 teknik eleman, 6 memur, 225 söndürme işçisi, 50 mükellef söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının sebebi araç kazası olarak belirlenmiştir. Yangın saat 19.30'da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından helikopter çekimi görüntü Haber: Cavit AKGÜN / Kamera: MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DALAMAN'DA KAĞIT FABRİKASININ HURDALIK BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI ** Alevler, cezaevi çöplüğüne sıçradı Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde yangın çıktı. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçradı. Fabrikanın arazisindeki 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, maki ve okaliptüs ağaçlarının yandığı kaydedildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan ve bitişiğindeki Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrikaya ait 10 hektarlık alan zarar gördü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havadan söndürme çalışması

- Yangından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ERMENİSTAN'DA TUTUKLU UMUT'UN KIZ KARDEŞİ: TAYYİP DEDE TEŞEKKÜR EDERİZ KARS'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Özmen'in (16) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesini sevindirdi. Özmen'in kız kardeşi Bengü Nisa Özmen (8), "Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz" dedi. Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine kondu.

Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Kars Sağlık Meslek Lise'si 3'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen'in Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesi sevinç gözyaşları döktürdü. Oğluyla ilgili çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un kendisini aradığını söyleyen baba Mustafa Özmen (46) Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Mustafa Özmen, "Sayın Mehmet Uçum beni arayarak 'oğlunuzu inşallah pazartesi günü Allah'ın izniyle size kavuşturacağız' dedi. Devletimizin varlığı, cumhurbaşkanımızın da hizmetiyle oğlumuza kavuşacağız. Çocuğumuzu ümitle ve sevgiyle bekliyoruz. Sağlık durumunu, neler yaptığı çok merak ediyoruz. Bir şey yediğimizde boğazımız düğümleniyor 'aç mı tok mu' diyoruz Biz her gece uyanıp üzerini açıp açmadığını kontrol ederdik acaba kuru yerde mi yatıyor, üzerinde battaniye var mı diye meraklanıyoruz. Okullar açılıyor, çok başarılı bir öğrenci, bir an önce Umut'a kavuşmayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Oğlunun tutuklandığı günden beri ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadığını söyleyen anne Altınay Özmen (41) ise kendilerinin ve çocuklarının mağdur olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden anne Altınay Özmen, "Fotoğraflarla hasretimizi gidermeye çalışıyorduk. 2 ay bana 2 asır gibi geldi. Psikolojimiz bozuldu. Oğluma kavuşacağım için çok sevinçliyim" dedi. Ağabeyine kavuşacağını için çok mutlu olduğunu belirten Bengü Nisa Özmen de, "Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz. Ağabeyimi dört gözle bekliyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Umut Ali'nin köyü

-Babası ile röp.

-Annesi ile röp.

-Kız kardeşi ile röp.

-Detay Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ŞANLIURFA'DA 'DRONE' DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından eve düzenlenen drone destekli operasyonda 1150 kök kenevir, 250 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hamurkesen Mahallesi'nde İ, A.'nın evinin bahçesinde esrar ekildiğini ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli düzenlenen operasyonda evde 1150 kök kenevir, 250 gram esrar, 2 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve malzemelere el koyan jandarma, ev sahibi İ.A.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Drone kamerasından operasyon yapılan ev Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ PAKİSTANLI 37 KAÇAK, İSTANBUL DİYE SİNOP'A BIRAKILDI TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren ve İstanbul diye Sinop'a bırakılan 37 Pakistan uyruklu kaçak göçmen, otogarda mahsur kaldı. Türkiye'ye, Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen, İstanbul diye Sinop Otogarı'na bırakıldı. Pakistan uyruklu kaçaklar burada bekleyişe başladı. Otogarda zor şartlarda kalan ve İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçakların üzerinde para olmadığı bu nedenle mahsur kaldıkları belirtildi. Sinop Otogarı'nda kafeterya işletmecisi Hayrettin Bozkurt, kaçakların otogarda kaldıklarını, İstanbul'a gitmek için yardım beklediklerini belirterek, "Ama parasız kimse kimseyi de taşıyacak durumda değil. Bizler sabah bu insanlara biraz katkıda bulunduk. Karınlarını doyurduk. Ama nereye kadar. Öğlen oldu. Tekrar yemek ihtiyaçları var. Akşam olacak tekrar olacak. Bu insanların tuvalet ihtiyaçları var. Temizlik ihtiyaçları var. Her şeyden önce ben bu işin sağlık boyutuna bakıyorum. Bu kente gelen insanlar hijyenik bir ortamda mı geliyor? Bir kontrolden geçirildi mi? Bu insanların yayabileceği bir mikrop var mı? Sağlık endişemizi giderecek sağlık kuruluşlarının bilgisi var mı?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçakların görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KILIÇDAROĞLU, CELAL BAYAR'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik ve Orhangazi ilçelerinin ardından Gemlik ilçesine geçti. Gemlik'te sahil kenarındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Gemlik'in Fevziye köyünü ziyaret etti. Burada elini öpmek isteyen çocuklara, elini öptürmeyen Kılıçdaroğlu daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu Fevziye köyünde yöresel bir lezzet olan 'Bişi' pişirdi ve yedi. Kılıçdaroğlu, burada kendisi için kazanlarda pişirilen 'Bişi'yi gevgirle karıştırdı. CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gemlik ilçesindeki son durağı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarı oldu. Mezara girişinde rastladığı gelin ve damadı tebrik eden Kılıçdaroğlu, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezara gelen Kılıçdaroğlu, burada Bayar'ın mezarına gül bıraktı. Ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Bayar'ın büyük emeklerinin olduğunu belirterek, "Kendisini her zaman her ortamda saygıyla anmakta bizim görevlerimizden birisidir. Az önce mezarını ziyaret edip, güller bıraktık. Allah rahmet eylesin. Onu ve arkadaşlarını, bütün Kuvayi Milliyecileri saygıyla selamlıyoruz. Onlara şükran borçluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kılıçdaroğlu'nun Celal Bayar'ın mezarını ziyareti

-Kılıçdaroğlu'nun köylülerle sohbet etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun bişi pişirmesi

-Ziyaretlerden detaylar Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/GEMLİK,(BURSA),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KILIÇDAROĞLU, DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI Gemlik'te 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer'in düğün törenine katıldı. Törende 24 Haziran seçimlerinde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile aynı masaya oturan Kılıçdaroğlu, İnce ile tokalaşarak bir süre sohbet etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliklerini Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Muharrem İnce, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik yaptı. Nikah töreninin ardından Kılıçdaroğlu, aile cüzdanını çifte teslim ederken mutlu bir ömür diledi.

Kılıçdaroğlu, nikah töreninin ardından Ankara'ya gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun düğüne gelenlerle selamlaşması

-Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin tokalaşması sohbet etmesi

-Nikah töreninden detaylar

-Kemal Kılıçdaroğlu aile cüzdanını teslim etmesi

-Detaylar Süre: 3 dakika 46 saniye Boyut: 422 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN BURSA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İSLAHİYE'DE BEDELLİ ASKERLER, KIŞLAYA TESLİM OLMAYA BAŞLADI GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik uygulamasından ilk cep döneminde faydalanan yaklaşık 200 kişi kışlasına teslim olmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca Bedelli Askerlik 1'nci Celp Dönemi'nde temel askerlik eğitimi alacaklar ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na teslim olmaya başladı. Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illerden gelen bedelli askerler kışla kapısında güvenlik aramasında geçirilerek içeri alındı. Yakınlarıyla vedalaşıp kışlaya uğurlarken cep telefonuyla bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler selfie yaptı. İslahiye'de konuşlu Jandarma Komando Tabu Komutanlığı'nda 1'nci celp döneminde 200 bedellinin askerlik temel eğitimi alacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma Tabur Komutanlığı girişi

- Bedelli askerlerin içeriye alınması

- Bedellilerin yakınlarının selfi çekmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DHKP-C'LİNİN KÖY MEZARLIĞINA DEFNİNE TEPKİ İSTANBUL'da 2 gün önce Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda, etkisiz hale getirilen örgüt üyesi İbrahim Devrim Top (25), Çorum'un Büyük Palabıyık köyünde toprağa verildi. Köy sakinlerinin bazılarının define tepki göstermesi üzerine bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta, Efendi Y.'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için Sarıyer'de 4 adrese yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Bu sırada iddiaya göre bir adrese baskına giden ekiplere Efendi Y.'nin vurulmasıyla ilgili olaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki İbrahim Devrim Top'un silahla ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada İbrahim Devrim Top ölü olarak ele geçirildi. İbrahim Devrim Top'un terör örgütü DHKP-C'ye üyelikten kaydı bulunduğu ve arandığını belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. gözaltına aldı. Ev sahibi olduğu kaydedilen Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonda öldürülen İbrahim Devrim Top'un cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Çorum'a getirildi. Top, polis ve jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında merkeze bağlı Büyük Palabıyık köyünde defnedildi. Cenazenin defni sırasında, bir grup kalabalık, 'İbrahim Devrim Top ölümsüzdür, devrim şehitleri ölümsüzdür' sloganları attı. Cenaze defnedilmesi sonrası bazı köylüler de, öldürülen Top'un cenazesinin köylerine defnedilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Tepkiler üzerine, jandarma ekipleri köydeki mezarlık çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı (konvoy hali)

- Mezarlık

- Ölen kişinin fotosu

- Detaylar (SÜRE: 40. SN ) (BOYUT 51.9 MB) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ PARKA BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZ PANİĞE NEDEN OLDU KARAMAN'da parka bırakılan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Olay, saat 21.50 sıralarında Fenari Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan Alparslan Türkeş Parkında şüpheli valiz gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek bomba imha uzmanından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı sinyal kesici jammer cihazını kurarak paket çevresinde inceleme yaptı. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, şüpheli valizin etrafında bulunan araçlar çekiciler ile olay yerinden götürüldü. Olay yerine güvenlik amaçlı sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı şüpheli valize fünye yerleştirdi. Bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile patlatırken, valizin boş olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli valize bomba imha uzmanının yaklaşması

-Şüpheli valizin patlatılması

-Valizin boş çıkması

-Detay Haber-Kamera:Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DONDURMA FESTİVALİ SONA ERDİ KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği aralarında Alpedo Kervanhan Dondurmaları'nın da bulunduğu bazı dondurma firmalarıyla düzenlenen Kahramanmaraş 2'nci uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Önceki gün, 2 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük dondurma topu rekoruyla başlayan festivalin son gününde yine renkli görüntüler yaşandı. Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirilen festivalde, geleneksel gelin alayı düzenlendi. Ata bindirilen gelinle birlikte çeyizi de atlarla birlikte getirildi. Festivalin en renkli görüntülerinden biri ise geleneksel dondurma yapılışı oldu. Ahir Dağı'ndan atlarla getirilen karlar, sahneye alındı. Sahneye dökülen karlar, parçalandıktan sonra geçmiş dönemde kullanılan dondurma yapma makinesine dolduruldu. Alpedo Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve diğer dondurma ustaları makineyi çevirerek karla dondurma yaptı. Yapılan dondurma külahlarla halka ikram edildi.

Festival kapsamında 2 Ağustos'ta yola çıkan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 21 kentte 29 noktaya uğrayan dondurma TIR'ında insanlara külah külah dondurma dağıtan kaşıkçılara da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı tarafından plaket verildi. Yerel sanatçıların da sahne aldığı festivale katılanlara tonlarca dondurma dağıtıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelin alayı

- Gelinin gelmesi

- Gelin ve damadın oynaması

- Kaşıkçılara plaket verilmesi

- Cambaz gösterisi

- Atlarla kar getirilmesi

- Karlarla dondurma yapılması

- Dondurma ikram edilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 492 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 'SİVRİHİSAR HAVA GÖSTERİLERİ' NEFES KESTİ ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2018' etkinliğindeki akrobasi uçak gösterileri izleyenlerin nefeslerini kesti. Etkinliğe Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk ekibi de katıldı. İki gün sürecek olan gösteriler Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslar arası Havacılık merkezi Necati Artan Tesisleri'nde başladı. Etkinliği Ulaştırma ve Alyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda kişi izledi. 2'nci Dünya Savaşı'nda da kullanıldığı belirtilen ve uçar durumda sadece 3 adet bulunan CATALINA da Sivrihisar Hava Gösterileri'nde yerini aldı. Bakan Yardımcısı İskurt, Vali Özdemir Çakacak ve milletvekili Harun Karacan CATALINA uçağına binerek pilotlardan uçak hakkında bilgi aldı.

Türkiye'ye M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nce kazandırılan P-51 MUSTANG de Sivrihisar'daki gösterilere katıldı. İngiltere'den gelen Martin Lovell helikopterle, Hollanda'dan gelen Frank Van Houten ile Almanya'dan gelen Tim Tibo da akrobasi uçaklarıyla gösteri sundu. BABA-KIZIN AKROBASİ GÖSTERİSİ Türkiye'nin milli akrobasi pilotları Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk de ayrı uçuklarla gösterilerini gerçekleştirdi. İlk olarak Semin Öztürk 'Pitts S2-B' uçağıyla gösteri sundu. Semin Öztürk gösterisinin ardından uzun kuyruk oluşturan izleyicilere imza verdi. Semin Öztürk'ün ardından babası Ali İsmet Öztürk 'Mor Menekşe' adlı uçağıyla gösterisini gerçekleştirdi. Etkinlikte Türk Hava Kurumu planör ve paraşüt grupları gösteri sundu. SOLO TÜRK İLGİYLE İZLENDİ Türkiye'nin en eski tayyaresi Boeing-Stearman ve Aviat Husky'in de yer aldığı etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Bugün sona erecek olan etkinlikte 'Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı' da yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törene katılan protokol

-Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un konuşması

-Catalina uçağının görüntüsü

-Gösteriler

-Gösterileri izleyenler

-Semin Öztürk'ün gösterisi,

-Semin Öztürk'ün kalabalığı selamlaması,

-Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi

-Ali İsmet Öztürk'ün üstü açık bir otomobilden kalabalığı selamlaması

-Solo Türk'ün gösterisi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇAMUR, USTA ELLER İLE SANATA DÖNÜŞTÜ ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 12'ncini düzenlediği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda, sanatçılar usta elleriyle toprağa hayat veriyor. Tarihin en sıcak yapı malzemesi olarak bilinen pişmiş toprağın farklı yönleri ile ele alındığı Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 2001 yılından beri düzenleniyor. Bu yılki sempozyum, geçen yıl vefat eden Eti Şirketler Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı'nın anısına düzenleniyor. Sempozyuma Şili'den Catalina Vial, Ukrayna'dan Zuban Nataliya, Lübnan'ndan Neville A. Salha, Güney Kore'den Kim Jaekyu, Karadağ'dan Luka Rodojevic ile Türkiye'den de seramik sanatçıları Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar katılıyor. Sempozyum alanını ziyaret eden vatandaşlar yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini şekillendirişlerini yakından takip edebilme fırsatı buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam 12 Sempozyuma 121 sanatçı katılırken 170'e yakın eser kazandırıldı.

BİLİMSEL, SANATSAL, SEKTÖREL Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumda her yıl olduğu gibi yine bilimsel, sanatsal ve sektörel olarak ele alındı. Ayrıca kentin en önemli kimliklerinden biri olan tuğla ve kiremit sektörünü sahiplenmek, pişmiş toprağı sanatsal olarak değerlendirmek ve bu alandaki bilimsel çalışmaları bir araya getirmek gibi işlevler üstleniliyor. Sempozyum süresince seramik ve fotoğraf sergileri, tuğla-kiremit sektöründe üretim yapan işletmelerin ürünlerinin yanı sıra geleneksel yöntemlerle üretim yapan yerel üreticilerin el emekleri de açılan stantlar aracılığı ile büyük ilgi gördü. TOPRAĞA DOKUNAN MİNİK ELLER Her yönü ile dolu dolu geçen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla da buluşturuyor. Eski Eti Fabrikası alanında gerçekleşen çocuk atölyeleri ile çamurdan çeşitli figürler yapan çocuklar, sempozyum alanını gezerek burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar daha sonra sanatçı çalışmalarını ziyaret ediyor. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koyuyor. Üretici olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor.

SANATSEVERLER SERGİLERE AKIN EDİYOR Sempozyum kapsamında açılan sergiler de sanatseverlerden beğeni topladı. Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Pişmiş Toprak Eserleri Fotoğraf Sergisi, Aysun Çölbayır Diniz Seramik Sergisi ve Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri olan Almanya'nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile ortak mirası yeniden keşfetmek fikrine dayanan Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi, çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi. TORNA VE YEMEK YARIŞMALARI Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen torna yarışması, heyecanlı bir çekişmeye sahne oldu. Öğrencilerin kızlar ve erkekler olmak üzere iki grupta yarıştığı torna yarışmasında katılımcılar maharetlerini gösteriyor. Öğrenciler, kendilerine verilen 20 dakikalık sürede en iyi forma sahip çömleği yapmaya çalışıyor. Yemek yarışmaları ise Down Sendromlu Çocuklar Arası Yemek Yarışması, Pişmiş Toprak Kaplarda Genç Aşçılar Yarışması ve Yöresel Yemek Yarışması olmak üzere 3 ayrı etapta düzenleniyor. Yarışmalarda Down Sendromlu Çocukların yanı sıra TAFED'e bağlı dernekler bünyesindeki profesyonel aşçılar ile Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri bünyesindeki kadınların pişirdikleri lezzetler yarışıyor.

'SEMPOZYUM BİZİM DÜĞÜNÜMÜZ, BAYRAMIMIZ' Sempozyum hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu 12. Sempozyum ama Türkiye'de bunu yapmak gerçekten mücadele ister. Bize destek olan dostlarımız var, kurumlar var ve onlar sayesinde bu yolda yürüyoruz. Bu bizim düğünümüz, bayramımız. Gerçekten Eylül ayı yaklaştığında içimiz kıpır kıpır ediyor. 2000 yılında sanatsal bir etkinlik yapalım diye düşündük. Malzeme ne olsun diye tartışıyorduk, derken aklımıza tuğla-kiremidin şamotu geldi. Şamot, Tepebaşı için çok önemli çünkü 1927'de ilk kiremit Tepebaşı'nda üretiliyor. Yani toprak, Tepebaşı'nda bir kimlik ve bellektir. Burada 3 ayaklı bir sempozyum var. Sektör, sanat ve bilim var. İnanın dünyada tek proje, farklı ülkelerden gelen sanatçılarımız da söylüyor. Geçtiğimiz yıllarda iki tane ödül aldı. Gerçekten çok ödüle layık bir çalışma. Burada arı kovanı gibi bir çalışma var. Bizim bu sempozyumumuz sadece seçkinlerin değil, halkın sempozyumu. Bu sayede bugünlere kadar geldi ve daha kuvvetli şekilde geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sempozyuma katılan sanatçıların çalışmaları

-Sanatçıların konuşması,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın konuşması

-Ahmet Ataç'ın çocuklarla birlikte seramik çamuruna şekil vermesi Haber-Kamera: ESKİŞEHİR / DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ'NDE TERK EDİLMİŞ ESKİ HÜKÜMET BİNASINDA TEMİZLİK MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bir grup çevreci, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan, kaderine terk edilmiş eski hükümet binası ve çevresinde temizlik yaptı. Datça'da kısa süre önce 'Kirlilik Avcıları' adı altında sosyal medyada örgütlenen grup üyeleri, yaklaşık 1 saat içerisinde, eski hükümet binası ve çevresinden çuvallar dolusu çöp topladı. İskele Mahallesi Esenada Mevkiinde, deniz kenarında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan iki katlı eski hükümet binası, 1988 yılında boşaltıldıktan sonra iki kez yenileme ve tadilat çalışması yapılmasına rağmen bir daha kullanılmamıştı. Kirlilik Avcıları, yıllar sonra içinde ve çevresinde biriken çöp dağlarını temizledikleri eski hükümet binasının, etnografya müzesi olarak hizmete açılmasını istedi.

Datça Kirlilik Avcıları grubu kurucusu Kubilay Gezer (32), 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, 30 yıldır adeta unutulan eski hükümet binasını temizlemek istediklerini belirterek, "Eski Hükümet binamızın durumu bizleri üzüyor. Burası, Datça'nın en güzel yerlerinden biri olmasına rağmen, ne yazık ki yıllardır atıl duruyor. Eski Hükümet binasının içi ve çevresi adeta mezbelelik haline geldi. Datça Belediyesi ile buranın yeniden halkın hizmetine açılması için girişimlerde bulunacağız. Etnografya müzesi olarak açılmasını istiyoruz. Umarız bu isteğimiz bir an önce yerine getirilir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Datça eski hükümet binası ve çevresinde temizlik çalışmalarından görüntü

- Toplanan atıklardan oluşan çöp dağlarından görüntü

- Datça Kirlilik Avcıları grubu kurucusu Kubilay Gezer ile röp.

- Eski hükümet konağının iç ve dışından genel görüntü Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ VAN'DA 'KAMP VE KARAVAN MERKEZİ' AÇILDI VAN'ın Edremit ilçesinde belediye tarafından Köşk Mahallesi'ne kurulan 'Kamp ve Karavan' merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce sahil kordonu çalışması, olimpik binicilik merkezi ve göl kıyısına yapılan plajlar ile adından çokça söz ettiren Edremit Belediyesi yine turizm yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından ilçenin Köşk Mahallesi'nde 3,5 dönüm alan üzerine kurulan, 50 karavan ile 100 çadır kapasitesine sahip 'Kamp ve Karavan' merkezi açıldı. Açılışa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı İlhan Kubilay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede turizminin gelişmesi adına önemli bir tuğlayı daha duvara yerleştirdiklerini belirterek, "Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları vizyonumuz ve imkanlarımız dahilinde atacağımızı daha önce ifade etmiştik. Sahil bandımızla, plajımızla, binicilik merkezimizle, Kız Kalesi'nin restorasyonuyla, ekolojik parkımızla, tekne turlarımız, ayran aşı balık başı festivalimizle turizm konusunda adımlar atarak şehrimizin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına, daha fazla ön plana çıkması için vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ne yazık ki terörün azmasıyla beraber buralar karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz uluslararası öneme sahip bir sulak alanıdır. Ben burayı gördüğümde, buraya aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp, turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Ve bu vesileyle Binicilik Merkezi'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi." dedi.