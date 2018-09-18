DHA YURT BÜLTENİ-1

1)AFYONKARAHİSAR’DA YOLCU OTOBÜSÜ, REFÜJDEKİ KANALA DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 30 YARALI (1) AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Antalya’dan Eskişehir’e giden henüz sürücüsü belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste ikisi şoförü, biri muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

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Kaza yapan otobüsten görüntüler

Devrilen otobüsün kaldırılma çalışmları

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Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR,(DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ===================================================== 2)SURİYE'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR SURİYE'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde dün gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğunu ve İsrail tarafından yapıldığı yönünde iddiada bulundu. Patlamaların yaşandığı bölgelerde ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

REJİME AİT 12 NOKTADA PATLAMA

İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus'ta 2, Lazkiye'de 4, Banyas'ta 4 ve Hama'daki 47'nci Alay'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Görüntü Dökümü

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- Patlamaya ait olduğu iddiasıyla soyal medyada paylaşılan görüntüler Haber: SURİYE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR SURİYE sınırındaki Kilis ve Hatay'a askeri sevkiyatlar gece de devam etti.

Kilis'ten, Öncüpınar Sınır hattı ile Hatay sınırına doğru aralıkla bu gece de askeri sevkiyatlar sürdü. Mühimmat ve zırhlı askeri araçların yer aldığı konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar bölgesi ile Hatay'a yönlendirildi. Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların geçişi

- Mühimmat araçlar

- Zırhı araçlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)TOPRAĞA TUZAKLANAN PATLAYICI SON ANDA FARKEDİLDİ ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Kösrali köy grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde, devriye görevi yapan askeri aracın geçiş yolunda toprağa tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği son anda farkedildi. Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kösrali köyü grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde devriye görevi yapan askeri araç, büyük tehlike atlattı. Dün saat 12.30 sıralarında devriye görevi yapan askerler, yolun kenarında kablo olduğunu farketmesi üzerine, el yapımı patlayıcı maddeye karşı önlem alındı. Olay yerine gelen patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede 530 metre kablo çekilerek, karayoluna 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, radyo frekanslı telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinden sonra kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Askeri araç

Yola tuzaklanan patlayıcıya bağlı olduğu belirtilen kablo

Bir asker olanları anlatırken

Patlama anı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)KUMLUCA'DAKİ ORMAN YANGINI KONROL ALTINA ALINDI Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde dün saat 10.30'da başlayan yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının verdiği zarar da ortaya çıkmaya başladı. Kontrol altına alınan bölgeler arasında yer alan Aktaş mevkiinde de vatandaşlar yanan bölgeleri incelemeye çıktı. Mahallede yaşayan 65 yaşındaki Feyzullah Kelleci, zararının büyük olduğunu söyledi. 5 serasında toplam 7 dönümlük alanda zarar olduğunu anlatan Kelleci, seralarını 2 gün sonra ekecek şekilde hazırladığını ancak felaket sonrası ne yapacağını bilemediğini söyledi. Kelleci, "Yangın ilk çıktığında müdahale etmeye çalıştık ama başaramadık. Sonra da çocuklarımı alıp yangın yerinden kaçtım" dedi. Kelleci, en az 50 bin lira zararının olduğunu, bunu karşılayacak gücü olmadığını aktardı. Büyük bir bölümü kontrol altına alınan yangında hasar tespit çalışmalarına yangın tamamen söndürüldükten sonra başlanacak.

BÖLGE HALKI, ANTALYA KUMLUCA'DAKİ YANGINI ANLATTI

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde 8 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın kızılçam ve makilik alanların yanı sıra seralar ve seralarda kullanılan tarım ekipmanları, seraların içindeki fidanlar, işçilerin kullandığı evler ve 3 deniz botuna zarar verdi. Bölge halkı yangın sırasında yaşadıklarını ve zararlarının boyutunu anlattı. 'YANGIN ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKTI'

Bölgede oturan Ramazan Çağatay, yangından gördüğü zararı anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Ali Çağatay, "Yangın saat 09.30- 10.00 gibi başladı. Defalarca uyarmamıza rağmen TEDAŞ hatları tamir etmedi. Yangın enerji nakil hatlarından çıktı. Kargılık alandan çıkan yangın seraları da yaktı. Rüzgârla birlikte yanarak gitti. Sonra rüzgâr tersine esince alt tarafı yaktı. Seralarımın başındaki gece kondu evim yandı. İçinde televizyon diğer eşyalarım vardı. Onlar da yandı. Büyük zararımız varö dedi. 'YANGIN PATIR KÜTÜR İLERLEDİ'

Eşi Hörü Çağatay, "Yangını görünce korkudan yıkıldım, bayıldım. Evin başına çıktım. Yangın patır kütür ilerledi. Bakılacak hali yok. Sabah yangın başladı. Şu yana gitti. Rüzgar yön değiştirdi. Bu defa yangın tersine döndüö diye konuştu.

'HASARIMIZ BÜYÜK'

Gelini Bahar Çağatay da şöyle dedi:

"Kahvaltıdan sonra evde oturuyordum. Yangın çıktığını eltim haber verdi. Önce evlerdeki şalterleri indirdik. Komşularımız itfaiyeye haber vermiş. Biz de itfaiyeyi aradık. 177 ihbar hattından helikopter, uçak istedik. Seralarımızın 1,5 dönümü yandı. Komşularımızın seraları da yandı. Hasarımız büyük.ö 'ZOR DURUMDAYIZ'

Bölge halkından Volkan Gömlekli, "Saat 09.30 sıralarında başladı. O arada evlerimizdeydik. Seralarımızın başında değildik. Seralarımızın yanına geldiğimizde durum bu haldeydi. 1- 1,5 saat içinde yayılan bir yangın. Uçaklar ve helikopterler önlem aldı. Ama kurtaramadık. Zor durumdayız. Yıllardır baktığımız, büyüttüğümüz ağaçlarımız, seralarımız telef oldu. Ne yapalım? Çiftçi olarak kimseden bir şey dileyemiyoruz. Diletmiyorlar. Traktörlerimizin arkasındaki tankerlerle mücadele ettik. Ama başarılı olamadık. Canımızı kurtardığımıza dua ediyoruz. Tüm imkânlarımızı ortaya koyduk" dedi. 'ÇİFTÇİLER ÇOK ZARAR GÖRDÜ'

Gökhan Gökçe, yangının çok hızlı ilerlediğini belirtirken, "Yangın yolun karşısına geçti. Tepeyi aşınca hızlandı. Saat 14.30 sıralarında rüzgar tersine döndü. Bu sefer yanmayan yerler ve seralar da yandı. Birkaç tane işçi evi yandı. Çok sayıda kablo ve sulama hortumları yandı. Birkaç tane deniz botu gitti. Tekne ve ilaç tankerleri yandı. Çiftçiler çok zarar gördü. 30 dönüm yer yandı. Arkadaşımız sabah dikim yaptı. Öğleden sonra komple yandı" diye konuştu.

'BU TÜR BÖLGELERİ KORUMAK ÇOK ZOR'

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de yangını üzüntüyle izlediklerini kaydetti. Tarım alanlarının zarar gördüğünü anlatan Aydın Özer, şöyle dedi:

"Şu anda belli oranda kontrol altına alınmış durumda gözüküyor bir rüzgâr çıkıp bir taraftan başlamazsa. Çünkü çok sık ormanlık bir bölgemiz. Hem makilik hem de kızılçam ormanıyla kaplı bir bölgemiz. Bu tür bölgeleri korumak çok zor. Yangının çıktığı bölgeyi gösterdiler. Kargılık bir bölge. Oradaki sazların elektrik tellerine değmesi sonucu yangın çıktığını söylüyorlar. Bizim orman ile iç içe yaşayan insanlar olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. O kargılık alan halkımız tarafından temizlenmiş olsaydı bu durum yaşanmayabilirdi. Bölge halkına çok geçmiş olsun diyorum. Böyle kalırsa ucuz atlattık diyorum. Yaralar sarılır. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. Bölge halkına, kendim de bölge halkındanım, hepimize geçmiş olsun diyorum.ö Görüntü Dökümü

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- Seralardan detay

- Vatandaşlar detay

- Yanan alanlar

- Detay

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- Yanan alanlardan görüntüler

- Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI-Hasan DEMİRBAŞ-Emrah GÜL /ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)İZMİR'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekar ormanlık alan zarar gördü. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Seyirtepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 3 iş makinası ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alana dökülen moloz ve park halindeki bir TIR nedeniyle alevlerin olduğu bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Alevlerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Detaylar

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- Yanan ormanlık alandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İş makinalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI, KASADA BULUNANLAR ARACIN ALTINDA KALDI DÜZCE'de, otomobil yola çıkmaya çalışan kamyonet ile çarpıştı. Kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi yola savrularak kamyonetin altında kaldı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Batuhan Bulut idaresindeki 34 KV 0275 plakalı otomobil, bulvara çıkmaya çalışan İbrahim Bektaş idaresindeki 81 EJ 111 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kamyonetin kasasında bulunan Ayhan Karakaya (45) ve Fatih Ay (20) ise çarpmanın etkisiyle kasadan düşerek kamyonetin altında kaldı. 2 kişi aracın altından çıkarıldı. Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan Bulut ile araçta bulunan Melisa Özcan (19) ve Melih Özcan (16) ile kamyonet sürücüsü İbrahim Bektaş, Ayhan Karakaya ve Fatih Ay yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçların görüntüsü

Yaralılara müdahale görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüler

Kaza alanından görüntüler

Polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcbulvarkaza Haber-kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)CEP TELEFONUYLA KONUŞAN ANNE İLE KIZINA MİDİBÜS ÇARPTI ŞANLIURFA'da cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile kızı Fatma M., halk midibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile yanında bulunan kızı Fatma M.'ye sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 H 0026 plakalı özel halk midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan anne ve kızı için çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra M. ile kızı Fatma M., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinde toplanan kalabalık

- Kazada yaralanan Suriyeli kadına müdahalede bulunan sağlık ekipleri

- Yaralılar ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)İSTANBUL'DAN GELEN YOLCU TRENİNDEN 57 KAÇAK ÇIKTI EDİRNE Garı'nda, İstanbul'dan yolcu treni ile gelen ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek istedikleri belirlenen aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne tren garına saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyrukluları ayırdı. Yapılan incelemede aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçağın Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi.

Edirne tren garında kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Trenin gelişi

-Trenden inenler

-Yabancı uyrukluların toplanması

-Salona gidişleri

-Edirne tren garı

-Kimlik ve pasaport kontrolü

-Kaçaklar detay

-Kimliklerin yazılması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN /EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)İSTANBUL'DA DÖVİZ BÜROSUNU SOYAN 2 KİŞİ GEMLİK'TE YAKALANDI İSTANBUL'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde insanların en yoğun olduğu 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi riyali, 1700 katar riyali, 500 Danimarka kronu, 50 bin Irak dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların polis otosuna bindirilmesi

-Soygun paralarından görüntü

-Zanlıların fotoğrafları

Haber-Kamera: Kemal ALEMDAĞ /GEMLİK(Bursa),(DHA) 11)KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU KAHRAMANMARAŞ'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobil ile bir eve yapılan operasyonda gümrük kaçağı bin 590 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ejder Mahallesi'nde Süleyman K.'nın kullandığı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polis ihtara uymayarak açan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Polisler otomobilde yaptığı aramada bin 510 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan Süleyman K.'nın ifadesi üzerine Mehmet B.'nin yaşadığı eve yapılan baskında ise 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Durdurulan otomobil

- Otomobilde arama yapılması

- Kaçak sigaraların bulunması

- Genel görüntü ve detaylar Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ/DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)MOTOSİKLETLE GELİP, HAFİF TİCARİ ARACI KUNDAKLADILAR

ADANA'da motosikletli iki kişi, hafif ticari araca benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2894 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa giren kimliği belirsiz iki kişi, İsmail Şahin'e ait 01 TE 239 plakalı hafif ticari aracın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Şahin'in komşuları, durumu fark edip, kundakçılara müdahale etmek istedi. Fark edildikleri anlayan kundakçılar, motosiklete binerek mahalle sakinlerinden kaçtı. Araçtan yükselen alevlere kovayla su döken mahalleliler, itfaiye ve polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler aracı sarmadan söndürdü. Kundaklanan aracın kaportası ve motorunda küçük çaplı maddi hasara meydana geldi.

İsmail Şahin'in bir süredir husumetli olduğu Ali S. ve Aziz U.'dan şüphelenen polis, iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Kundaklanan araçtan görüntü

- Yerdeki yanmış plastik bir parçadan görüntü

- Otomobilin hasar alan kısımlarından görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Polisin araçta incelemesindeng görüntü

- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)HIRSIZLARI TAMİRCİNİN DİKKATİ YAKALATTI ANTALYA'da, motosiklet tamircisi O.G., kendisine tamir için getirilen elektrikli bisikletlerin düz kontak yapıldığı fark edince, durumu polise bildirdi. Elektrikli bisikletlerin bir hafta önce çalındığını belirleyen polis, olayla ilgili D.D. ve E.O.'yu gözaltına aldı.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet tamiri yapan O.G., iş yerine arızası olduğu gerekçesiyle getirilen iki elektrikli bisikletin düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığı fark etti. Bisikleti getirin D.D. ile E.O.'yu arızayı tespit etme bahanesiyle oyalayan O.G., durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bisikletlerin geçen hafta içinde çalındığını belirledi. Olayla ilgili suça sürüklenen çocuklar D.D ile E.O.'yu gözaltına alınırken, elektrikli bisikletler polis otoparkına çekildi.

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten O.G., "İnsanlar emek veriyor. Çalışıp kazanıp alın teriyle bir şeyler sahibi olmaya çalışıyor. Bazıları ise bunu farklı yollardan yapmaya çalışıyor. Düz kontak yapıldığını fark edince kendilerini oyalayıp durumu polise bildirdim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çalınan elektrikli bisikletlerden görüntü

- Polis aracından görüntü

- Röp: O.G (Tamirci)

- Bisiklet detay

- Detay Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Berkay KUNT /ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)SERVİS ARACINDA UNUTULAN ALPEREN'İN ÖLÜMÜNDE 3 MÜDÜR İÇİN DE DAVA AÇILDI İZMİR'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden dava açıldı. Alperen Sakin'in ölümünde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yargılanan 6 sanık, 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmış, anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk yaşamını yitirdi.

Olayın ardından 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle ile sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ya 9 yıl, servis sürücüsü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Bu arada, ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.