DHA YURT BÜLTENİ 1

'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKK/YPG üyesi M.C., İ.M., A.M., İ.M., R.M., M.K., H.K., F.K. ve C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. BAŞSAVCI ATAMAN'DAN AÇIKLAMA Hatay Cumhuriyet Başsavcsı Ahmet Ataman, 9 teröristin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Piyade Üst Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Muhmet Muratdağı'nı şehit eden teröristlerin 14 Eylül günü Suriye'nin Afrin bölgesi Raco Beldesi'nde yakalanarak Hatay'a getirildiğini belirten Ataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca müdafi huzurunda ifadeleri alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak', 'Kasten Öldürmek' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak' suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları talebi ile sevk edilmiş, Hatay 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Eylül 2018 tarih ve 2018/407 sorgu sayılı kararı ile şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde önceki gün kaybolan keçi çobanı Yavuz Kayabaşı'nın cansız bedenini, onu aramaya çıkan annesi Sebiha Kayabaşı buldu. İlçede keçi çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı(27), önceki gün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. Önceki gün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı'ın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Anne Kayabaşı akşam saatlerinde Üç Tepeler mevkisindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı'nın cesedi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çobanın ölüm nedeni otopside belli olacak.

ŞARBON virüsü taşıdığı ileri sürülen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı 'Rahmeh' adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, geminin ambarlarında ve güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvanın olmadığını söyledi. İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açılan geminin Akdeniz sularında dolaştığı iddialarıyla ilgili bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu. Nurdoğdu, şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlığın ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, şöyle dedi: "Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Brezilya'dan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gemi ile gönderilen büyükbaş hayvanlar, 18 Ağustos 2018 tarihinde Bandırma Limanı'nda gemiden tahliye edildi. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından hayvanların muayene ve kontrolleri yapılırken, klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması nedeni ile tahliye işlemlerinin başlamasına izin verildi. Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Muayene ve Komisyonu'nca da bu durum tespit edilmiştir. Kaldı ki bahsi geçen hayvanların gemiye yüklenmesinden önce tüm sağlık kontrolleri ve aşıları yaptırılmış olup hiçbir risk taşımadığı açıktır."

SATILMASI GÜNDEMDE Geminin Akdeniz'e seyri sırasında sahip değişikliği olma ihtimali nedeni ile yedek parça ve 1 şirket temsilcisi katılımını sağlamak için Çeşme'deki Demir mevkisine 'Transit geçiş/uğraksız olmadan' demirlediğini kaydeden avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, şunları söyledi: "Haberlerde yer alan hayvanların Çeşme'de tahliye edileceğine ilişkin iddialar da tamamen asılsızdır. Zira o gemi boştur. Ambarlarında, güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvan yoktur. Ayrıca Çeşme Limanı tahliye veya yükleme yapmasına izin verilen bir liman olmayıp, gümrüğü ihtisas gümrüğü değildir. Ancak Boğaz'dan geçen gemilere, personel, kumanya, tamir, yedek parça temini için 168 saate kadar izin verilmiş bir demirleme sahasıdır. Akıllarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması için Sahil Sağlık Denetleme Merkezi doktorunun gemiye çıkması ve işlem yapmak üzere girişimde bulunuldu. Buna rağmen hava muhalefeti sebebi ile doktor gemiye çıkarılamamıştır. Gemi, yoğun baskı ve gerçek dışı haberlerin çoğalması nedeni ile armatörün talimatı ile ikmali dahi sağlanamadan Çeşme'den ayrılmak durumunda kalmıştır. Geminin hedef haline gelmesi ve tüm bunlardan dolayı Türkiye kara sularında vakit kaybetmesinden dolayı gemi en uygun liman olan Beyrut'a yönlendirilmiştir. Ancak maalesef ki bu asılsız haberler Beyrut'a da sirayet etmiş ve oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Şu an için gemi ikmallerini tamamlayıp sefere çıkmak için hâlâ Akdeniz'de beklemektedir. Ancak mevcut haberlerden dolayı çok büyük zorluklar yaşanmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, bahsi geçen geminin donatanı-işletmecisi Türkiye'de uzun yıllardan beri faaliyet gösteren, istihdam sağlayan, önemli bir gelir kaynağı olan ve tüm ulusal/uluslararası kurallara riayet ederek işlerini gerçekleştiren profesyonel ve şeffaflıktan yana olan bir şirkettir. Siz konusu haberlerden ötürü Türkiye'ye karşı güven duygusu zedelenmiş olup bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaların da tekrardan değerlendirilerek herhangi bir hastalıklı hayvan ithalatının yapılmadığının vurgulanmasını, halkı endişeye sürükleyen ve hakkımızda çıkan haberlerin engellenmesini istiyoruz."

12)LÖSEV 'İYİLİK TIRI' İZMİR'DE

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan 'İyilik Tırı' kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için İzmir Alsancak İskelesi'ne geldi. LÖSEV'in İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları İzmir Alsancak İskelesi'nde kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı. Ankara'dan yola çıkan İyilikler Tırı sırasıyla Uşak, Afyon, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla illerini ziyaret ediyor. Gün boyunca açık kalacak olan tır, Alsancak'tan sonra Kemalpaşa'ya yola çıkacak. İzmir'deki lösemili ve diğer tanılı kanser hastalara ayni yardımları ilettiklerini belirten İzmir İrtibat Ofisi Sosyal Hizmetler Birimi sorumlusu Begüm Yalçınkaya (25), Kırmızı et, kurban bağışları, kuru gıda, erzak, kıyafet, kırtasiye, oyuncak ve ayakkabı gibi her türlü yardımlarımızı bize kayıtlı olan ailelerimize iletiyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Hastalarımız, yalnız olmadığını hissediyorlar, bu hastalığı atlatan kişilerin olduğunu görmek onlara umut oluyor. Bağışçılarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yılın her döneminde bağışçılarımız, ikamet ettikleri bölgedeki LÖSEV merkezlerine giderek ya da kargo yoluyla ayni bağışlarını yapabilirler dedi. LÖSEV üyesi olan çocuklara bisiklet dağıtıldı. Bisiklete binen çocukların sevinci dikkat çekti.

