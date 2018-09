DHA YURT BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY /KIRKLARELİ,(DHA)

ÇATALAĞZI HAVA KİTLESİ DEĞERLENDİRME RAPORU OKUNDU Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu tarafından Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirmesi Raporu'nun sunumunu gerçekleştirildi. Bozoğlu, kömürlü termik santrallerin bulunduğu Çatalağzı beldesine yapılmak istenen yeni ünite ve santrallerin mevcut ÇED raporlarında bulunan bilgilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi ölçümleri hem de Çevre Mühendislerinin ölçümleriyle çeliştiğini söyledi. Ana kaynağı kömürlü termik santral olan santrallerin kirlilik değerleri, şimdiden başta ulusal sınır değerler olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği Sınır Değerleri'nin tamamını aştığını ifade eden Bozoğlu, şöyle konuştu: "Çevre Mühendisleri Odası'nın gerçekleştirdiği ölçümlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurduğu 06 DV 9975 plakalı mobil hava kirliliği ölçüm istasyonu ve sabit istasyonların verilerinin incelenmesi sonucu oluşturulan rapor PM10 ve PM2,5 değerlerinin Zonguldak'ta insan sağlığına halihazırda ciddi etkiler oluşturan bir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı'nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı'da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor. Sanayinin olmadığı, taşıt yoğunluğunun bulunmadığı bir bölgede bu hava kirliliğinin kaynağı nettir. Mevcut termik santraller tam kapasite çalışmamalarına rağmen havayı sınır değerleri misliyle aşacak şekilde kirletmektedir. O halde yapılması gereken şey açıktır; mevcut termik santrallere denetim yapılmalı, Bakanlık tarafından baca ölçümü yapılmalı, süreçler incelenmeli ve kirletici yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır. Ayrıca halihazırda, tam kapasite bile çalışmayan termik santraller bu hava kirliliğine sebep olurken, yeni termik santraller yapılmasına asla ve asla izin verilmemelidir. Bu kadar aşikâr bir durum karşısında firmaların da yeni tesis kurma konusunda ısrarcı olmaması gerekir. Finans kuruluşlarının da iklim değişikliği sorununu ve hava kirliliği problemini gözeterek, yeni termik santral projelerine kaynak ayırmaması gerektiğini de ayrıca vurgulamak ihtiyacı hissediyorum."

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde Selvi G., barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu 10 yıllık eşi Murat G. tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanın 10'uncu katında meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süre önce sorun yaşadı. Aradaki dargınlığı bitirmek için arkadaşlarının evinde buluşan Selvi G. ile Murat G., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattan indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

ANNESİNİN EVİNE OPERASYON Olayın bir gün öncesinde Selvi G.'nin Bağlar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin otomobilini annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78017 Sokak'taki evinin bulunduğu apartmanın otoparkında buldu. Apartmanın 8'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseye rastlamadı. Evde ve şüphelinin otomobilinde arama olayda kullanılan tabanca da bulunamadı. Soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Bakanlık müfettişleri, pansiyonda değişik tarihlerde bu şekilde 180 bin lira haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında okul Müdürü E.M. ve pansiyondan sorumlu yardımcısı S.Ö.'ye maaş kesme ve kınama cezası verildi. Ayrıca dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek'e de okul müdürü ve müdür yardımcısı gibi maaş kesme cezası uygulandı. Soruşturmanın ardından okul müdürü E.M.'nin İstanbul'a tayini çıktı. Müdür yardımcısı S.Ö. ise aynı ilde başka okulda görevlendirildi. S.Ö., konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na geçen 6 Ağustos'ta ifade verdi.

S.Ö., suçlamaları reddederek, okul müdürü E.M.'nin kendisini mağdur ettiğini söyledi. Bütün para alışverişini okul müdürü E.M.'nin yürüttüğünü anlatan S.Ö., şöyle dedi:

"Orada hiçbir zaman görevimi aksatmadım. Her zaman kamu menfaatini düşündüm. Şahsi çıkarım olmadı. Bir gün dahi rapor almadım. Pansiyon denetim formlarının nasıl ve kim tarafından doldurulduğunun, kim tarafından imzalandığının araştırılmasını talep ediyorum. Bu durumu defalarca sendikaya da söyledim. Beni oradan alın, diye de söyledim. Tamamen iyi niyetle, dürüst çalıştım. Bakanlık müfettişi beni onları hâlâ korumakla uyardı. Paranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hafta sonları dahi her gün yurttaydım. Öğrencileri gözüm gibi korudum. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, kendi açıklarını kapatmak için okuldaki öğretmenler bilmesin diye öğretmen getirdiler. Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı. Bunlara rağmen habersiz hiçbir şey yapmadım."