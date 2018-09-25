DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP KAÇTI ADIYAMAN'da, daha önce ilk eşi ve oğlu ile teyzesinin oğlunu öldürmek suçundan uzun süre cezaevinde kalan Bekir Avcı (66), dün de dini nikahlı eşi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güzelyut köyünde meydana geldi. 1984 yılında ilk eşi ile oğlunu öldürdüğü için cezaevine giren ve tahliye olduktan sonra bu kez teyzesinin oğlunu öldüren Bekir Avcı, uzun yıllar cezaevinde kaldı. Avcı, cezaevinden çıktıktan sonra Emine Orki (61) ile evlendi. Bu evliliğinden de Enes isimli bir çocuğu dünyaya gelen Bekir Avcı'nın dün evinden silah sesi duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Emine Orki ile Enes Avcı'yı (19) kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde tabancayla vurularak öldükleri belirlenen anne ile oğlunun cesetleri otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın incelemesi sırasında olayı duyarak eve gelen yakınları ise anne ve oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Olayın ardından köyde önlem alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Bekir Avcı'nın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN YOLA ÇIKACAKTI

Bu arada babasının tabancasından çıkan kurşunlarla annesi ile birlikte can veren Enes Avcı'nın dün akşam saatlerinde bu yıl sınavla kazandığı Sivil Havacılık Bölümü'nde eğitim görmek üzere Iğdır'a gitmek üzere yola çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili skoruşturma sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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- Olayın meydana geldiği köy

- Önlem alan jandarma ekipleri

- Olayı duyarak gelenlerin oluşturduğu kalabalık

- Ambulans ve jandarma araçları

- Genel ve detay görüntüler

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- Olay yeri

- Jandarma önlem alması

- Yakınların sinir krizi geçirmesi

- Sağlık görevlileri

- Savcılığın inceleme yapması

- Toplanan köylüler

- Cenazeler ambulansla götürülmesi

- Köylüler ile röp.

- Yakınları sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)SAPANCA'DA TAKSİCİ ARACININ YANINDA ÖLÜ BULUNDU SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksici İshak Akdeniz (53) aracının yanında ölü bulundu. İshak Akdeniz'in bir aracın çarpması sonucu mu yoksa öldürüldüğü mü araştırılıyor. Dün gece saatlerinde, Sapanca Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çalışır vaziyette yol üzerinde duran 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz birisi olduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Çalışır haldeki aracın yanında yatan kişinin İshak Akdeniz olduğu tespit edildi. İshak Akdeniz'in, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde taksicilik yaptığı bir müşterisini Sapanca'ya getirdiği tahmin edilirken, araçtan indikten sonra bir aracın çarpması sonucu mu yoksa öldürüldüğü mü konusunda araştırma yapıldı. İshak Akdeniz'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Çalışır vaziyette taksinin görüntüsü ve çalan telefon sesi

Ekiplerin çalışması

Cesetten görüntü Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK /SAPANCA(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)UYUŞTURUCU BAĞIMLISI YANARAK CAN VERDİ ESKİŞEHİR'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu bildirilen Ahmet Çelik (41), iddiaya göre kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp alev alması sonucu sokakta yanarak öldü.

Olay dün gece geç saatlerde Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57'nci Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin giysilerinin alev aldığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik olduğu belirlendi. Çelik'in önceki gün yanıcı maddenin alev alması sonucu iki elinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Evsiz olduğu belirtilen Ahmet Çelik'in Baksan Sanayi Sitesi civarında yatıp kalktığı, bir hafta önce de yanıcı madde koklarken bir mobilya mağazasında yangının çıkmasına neden olduğu öğrenildi.

Kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp giysilerinin sigara ateşiyle alev alması sonucunda yandığı sanılan Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki cesedin,

-Polis ekiplerinin,

-Ekiplerin incelemeleri Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)YALOVA'DA POLİSTEN KAÇAN GENÇ OTOMOBİLLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI YALOVA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Y.E. (24), kaldırımda yemek yiyen vatandaşların arasına daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olaydan sonra yine otomobille kaçan genç, daha sonra gizlendiği yerde polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Y.Ü., gözaltına alınırken, gencin kalabalığın arasına daldığı dehşet görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Bursa-Yalova karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 10 BR 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. polisin 'dur' ihtarına uymayan genç, otomobille Yalova şehir merkezine kaçtı. Polisin takip ettiği genç, lokantaların bulunduğu Huzur Sokak'ta kaldırımda kurulan masalarda yemek yiyen kalabalığın arasına daldı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. Otomobille İsmet Acar Caddesi'ne giren genç, polislerin takip ettiğini anlayınca bu kez aracına term ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Burada bir fırının jeneratör odasında gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobili kiraladığı öğrenilen Y.Ü. (24) adındaki gencin üzerinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu bulundu. Yapılan araştırmada hakkında çeşitli suçlardan kaybı bulunduğu belirlenen Y.Ü. gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüpheli Y.Ü.'nün otomobille yemek yiyen kalabalığın arasına daldığı dehşet dolu dakikalar, çevdredeki işyerlerinin güvenlik kameralırnca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin yaya yoluna girme anı güvenlik kamerası Haber: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)HASTANEDE DARP, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanının darp edilmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz 3 Mayıs'ta trafik kazasından kontrol amacıyla hastaneye getirilen Sefa U., 4 yakınıyla güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarıyla tartıştı. Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarını darp eden Abdil U., Erol Y. ve Sefa U., Filiz U. ve Mustafa U., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Abdil U., Erol Y. ve Sefa U.'yu tutuklarken, Filiz U. ve Mustafa U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Haklarında 'basit yaralama, hakaret, yaralama' suçlarından Abdil U. ve Erol Y.'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davada dosyasında hastane koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde hastanenin acil servis koridorunda bir yaralı sedye ile taşınırken acil servis odasının kapısında tartışma yaşanıyor. Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşanırken polis ve güvenlik görevlileri biber gazı sıkıyor. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Hastanede çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri Haber: ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)PORSUK BARAJI'NDA BALIK VE KEREVİT ÖLÜMLERİ KÜTAHYA'daki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri tedirginlik yarattı.

Merkeze bağlı Sofça Köyü yakınlarındaki barajda yüzlerce ölü balık ve kereviz kıyıya vurdu. Sofça köyü sakinleri, yetkililerden toplu balık ölümlerinin neden kaynaklandığını belirlenmesini istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin ise baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattıkları öğrenildi. KOOPERATİF BAŞKANI: KİRLİLİK OLDUĞU ORTADA

Kütahya'nın merkeze bağlı Sofça köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri köylüleri tedirgin etti. Olayı, 'facia' olarak değerlendiren Sofça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gültekin Çaksaz, "Bu olay hafta sonu meydana geldi. Şuan gördüğünüz gibi doğa katliamı gibi bir durumla başbaşayız. Bu kerevitleri biz yurt dışına ihraç ediyorduk. Yıllık 800 bin TL gibi rakamlarla köylü gelir elde ediyordu. Bundan sonra nasıl olur? Bu kirliliğin önüne geçilmez ise artık sonuçları hepimiz için kötü olacak. Nedeni konusunda hiçbir fikrimiz yok ama bir kirlilik olduğu ortada. Normalde ufak tefek kirliliklerde bu balıklar ölüyordu ama kerevitler ölmezdi. Normalde kerevit batağa saplanıp kendini koruyabilen bir hayvan ama bu da ölmüş ve karaya atıyor şuan. Suda hissedilebilir derecede ağır bir koku var." dedi.

Sofça köyü sakinlerinden Serpil Büyükköse de 15 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "Bizim geçim kaynağımız, balığımız da öldü. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçimim balıkçılıkla benim ve balıkçılar mağdur durumda şuan. Daha önce böyle bir şey olmadı. 15 senedir balıkçılık yapıyorum böyle bir şey başımıza gelmedi. Bizce zehir atılmış olabilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla çekilmiş görüntüde ölen balıkların görüntüsü

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-Barajdaki ölü balıkların,

- Sofça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gültekin Çaksaz'ın konuşması,

-Serpil Büyükköse'nin konuşması,

-Detay görüntüler bulunuyor Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yunan polisi, kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye geri gönderdi iddiası (ek)

7)'TÜRK ASKERİNE SÖYLERSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ' Yunan polisi tarafından dövülüp paraları gasbedildikten sonra üzerlerindeki kıyafetleri çıkarılarak yarı çıplak Türkiye'ye gönderildiklerin iddia eden kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yunan polisi tarafından dövüldüğünü iddia eden Pakistanlı göçmenlerden Mihracettin Rahmatullah, "Yunan askerleri bizi dövdü. Burada 2 gün aç susuz bıraktılar. Çok acımasızlardı. Çocukları bile dövüyorlardı. Yunan polisleri cebimizde ne var yok aldılar. Bizim üzerimizdekileri de çıkarıp, Türkiye'ye gönderdiler. 'Bu yaptıklarımızı Türk askerlerine anlatmayın. Türk askerlerine anlatırsanız sizi öldürürüz' diye tehdit ettiler. Yaşadıklarımız çok korkunçtu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Pakistanlılardan genel detay

Mihracettin Rahmatullah ile röp.

Detay görüntü Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)ÇANAKKALE'DE 106 KAÇAK YAKALANDI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak jandarma tarafından yakalandı. Yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın ilçesi Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık arazideki bölgelerde kaçak olduğu bilgisi üzerine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 kaçak saklandıkları çalılıklarda yakalandı.

Minibüsler vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine tesilm edildi. Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ /AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)BABANIN, OĞLUNA PANTOLON ALAMADIĞI İÇİN İNTİHAR ETTİĞİNİ YAZAN GAZETECİ İLE MUHTAR SERBEST BIRAKILDI Körfez Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Ergün Demir ve Hereke 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş serbest bırakıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, gazeteci Ergün Demir'in yanında yer alarak, destek oldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (45), okula giden oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla haber yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir, gözaltına alınmıştı. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Gazeteci Ergün Demir şu açıklamada bulundu:

"Hepimizin haber kaynağı var, bana Hereke'den bir bilgi geldi, ben bunun çok önemli ve trajik bir haber olduğunu hissettim. Olay yerine gittim ve haber ile yarım gün uğraştım. Haber çok trajikti ve çok etkileyiciydi. Haberi bütün verileriyle, belgeleriyle yaptım. Haber birden büyüdü çok etkili, çok trajik bir haber olduğunu zaten Türkiye öğrendi. Ben oraya gitmeseydim öğrenemeyecektik ama haber benim için bu kadardı. Haberi ben bir ailenin trajedisini alıp basında ve gazetemde yayınladım. Bundan sonraki konular benim tamamen dışımdadır. Birilerinin bunu başka bir şey için kullanır, bu hepimizin başına gelebilen olaylardır. Haberimizin hep arkasında olduk, belgeyle durduk. Bir sürü saçma sapan suçlamalar manipülasyonlar oldu ama belgeli olması ve doğru haber yapmamız çok büyük bir avantaj oldu bizim için. Ama orada ilginç bir şey oldu, bir belge eksikliği ya da bir hatalı haber olması haberin eksik olması, yanlış olması, yalan olmasıyla ilgili hiçbir mahkeme süreci yaşamadık oradan hiçbir şey çıkmadı. Çok tuhaf bir şekilde ayen beyan bir cenaze evinde, kalabalıkta konuştuğum intihar eden kişinin eşi daha sonra bir şekilde benim gizli ses kaydı aldığımı ve onun istemi dışında yayın yaptığım gibi bir ilginç durumla karşılaştım. Bu yangın anında bu trajik durumda böyle bir şeyle karşılaştım. Sanki izinsiz bir şey yapmışım gibi. Oysa ki hepimiz biliyoruz bir habere gideriz, hepimiz çekeriz, kaydederiz, fotoğraf çekeriz bu bizim haberimizdir kullanırız. Ben de bunu yaptım, aksi hiçbir şey yapmadım. Röportajım da zaten soru cevap şeklindeydi. Yani bunun bir röportaj olduğunu kaseti dinleyen herkes görmüştür. Orada ilginç bir durum oluştu, korkunç bir basınç oluştu, haber büyüdü. Ben Hafize hanımın konuşmalarını bire bir yazdım, bunu haber siteme koydum ve isteyen tüm arkadaşlarıma da verdim. Haberin belgesi de bende isterseniz belgesini de verebilirim dedim herkese. Benim ve kadının doğru söylediğini ispatlamak için, o ses kaydını başından sonuna kadar yayınladım. Yayınlama gerekçem aslında o kadına yapılan saldırıları da manipüle etmekti. Ben o kadına asla kızgın değilim, ben o kadını hissedebiliyorum. Hakim karşısına çıktım ve hakim beni koşulsuz serbest bıraktı. Yani haberle ilgili benim hiçbir sıkıntım yok."

Muhtar Halil Taş ise adliyeden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben iyilik yaptım bu duruma düştüm. Benim suçum fakir aileye yardım etmek. Beni serbest bıraktılar şu anda. Benim bir suçum yok. Tek suçum garibana yardım etmek" dedi.

'PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

İntihar eden İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim ise savcılığa yaptığı şikayette, basında yer alan haberlerden rahatsızlık duyduğunu, eşinin bir fabrikada çalıştığını, 1,5 yıl önce kredi çekerek ev aldıklarını, kredi borçlarını düzenli olarak ödeyebildiklerini, kredi borçları dışında herhangi bir borçlarının olmadığını söyledi. Hafize Devrim eşinin Kurban Bayramı'nda motosiklet kazası nedeniyle yaralandığını ve raporlu olduğunu ifade ederek, "İşten çıkarılması veya maaşının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak omzundaki kırık sebebiyle kolunda güç kaybı olduğunu söylüyordu. Çalışamayabileceğini, evi geçindiremeyeceğini düşünüyordu. Bunu çok kafasına takıyordu. Halbuki tedavisi iyi gidiyordu. Evde oturunca çalışmaya alışkın olduğu için iyice bunaldı. Kolundaki güç kaybı da canını sıktı. Böylelikle psikolojisi bozuldu" dedi.

'HABERLERDE KONU ÇOK FARKLI ANLATILIYOR'

Habere konu olan pantolon meselesini de açıklayan Hafize Devrim, şöyle dedi:

"Haberlerde yer alan pantolon meselesi ise çocuklar okula başlamadan önce okula göre bir pantolon almadık. Daha sonra Gebze'ye gittiğimizde alırız diye düşünmüştük. O gün Y. (oğlu) okula gitti. Ancak pantolonunun farklı olması sebebiyle okuldan gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bana derslerine girdiğini söyledi. Zaten okul çıkışı eve geldi. Siyah pantolon alması gerektiğini söyleyince eşim ile birlikte gidip pantolonunu aldılar. Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor."

'AİLEVİ VE EKONOMİK BİR PROBLEMİMİZ YOKTU'

Hafize Devrim olaydan önceki gece eşiyle konuştuğunu belirterek, "Kaza sebebiyle çalışamayacağını düşünüyordu. Morali bozuktu. O zaman bize iyi bakamadığını, ölse daha iyi olacağını söyledi. Ben kendisine bize gayet iyi baktığını söyledim. Morali bozuk olduğu için böyle söylediğini düşündüm. Ancak intihar edebileceği aklıma gelmedi. Ailevi ve ekonomik bir problemimiz yoktu." diye konuştu.

Hafize Devrim muhtar ve gazetecinin evine geldiğini, gazetecinin bilgisi ve rızası dışında ses kaydı aldığını, konuşmasının çarpıtılarak haber yapıldığını, eşinin ölümünün suistimal edildiğini söyleyerek, bilgisi ve rızası dışında konuşmasını kayda alan ve yayınlayan gazeteciden ve ona yardımcı olan kişiler hakkında şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü

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Muhtarın açıklaması

Ergün Demir'in adliyeden çıkışı

Ergün Demir'in açıklaması

Avukatının açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU /KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Dolandırıcı banka müdürü, insan tacirleriyle buluşunca yakalandı (2)

10)ALANYA'YA GETİRİLDİLER Antalya'nın Alanya ilçesinde müdürü olduğu bankayı ve 'Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile bazı iş insanlarını yaklaşık 100 milyon TL. dolandırdıktan sonra İzmir'de yakalanan A.İ., Torbalı ilçesinde oturan amcası İ.İ. ve A.G. ile Yunanistan'a kaçmak için pazarlık yaptığı A.Y.O., İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk işlemlerinin ardından Alanya'ya getirildi. Alanya'da hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Yoğun güvenlik altında binaya sokulan şüphelilerin işlemleri sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Emniyet müdürlüğünden görüntü

- Şüphelilerin emniyete getirilmesinden görüntü Haber-Kamera: Engin ANAK /ALANYA(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)SİİRT'TE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ SİİRT'in Baykan ilçeine bağlı 8 kırsal mahallede 23 Eylül tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı dün saat 21.30 sıralarında tamamlandı. Operasyonda PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Baykan ilçesine bağlı Çukurca, Oğlaklı, Meşelik, Ardıçdalı, Bahçeli, Korucu, Aydınlar ve Çamtaş mahallesinde 23 Eylül günü başlayan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, dün saat 21.30'da sona erdiği belirtildi.

Operasyon sonuçlarına ilişkin valilikçe yapılan ikinci açıklamada, "24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt'in Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam (5) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; (2) adet Seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, (10) adet Kaleşnikof şarşörü, (291) adet Kaleşnikof fişeği, (3) ader şarjör kütüğü, (4) adet el bombası,(2) adet sırt çantası, (3) adet kırık şemsiye, (1) adet radyo (3) adet not defteri, (1) adet Flash bellek, (1) adet uyku tulumu, (1) adet panço, (1) adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir

Görüntü Dökümü

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-Operasyon bölgesi Haber-Kamera: SİİRT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)ŞEHİT BEDİRHAN BEBEĞİN ADI, YÜKSEKOVA'DA PARKTA YAŞATILACAK HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonuc hain tuzakta annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Düzce Belediyesi tarafından Yüksekova'da yapılacak olan parka verilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain tuzakta annesi ile birlikte şehit olan Bedirhan Karakaya adına park yapmak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Kardeş Belediyecilik Protokolü kapsamında, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile görüşen Düzce Belediye Başkanı Ay, belediyenin ilçe merkezinde sürdürdüğü yol ve alt yapı çalışmaları ile yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Ay, protokolü kapsamında, Yüksekova ilçesine, PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Bedirhan bebek adına park yapacaklarını belirterek, "Yeni parkın projelerini çizdik. Gerekli konuşmaları gerçekleştireceğiz. Bu parkımızın adı da, Yüksekova Birlik, Kardeşlik ve Bedirhan Karakaya Parkı olacak. Bu parkı yapmaktan çok mutluluk duyacağız. Yüksekova'da çok iyi karşılandım. Bundan dolayı da Kaymakam Bey başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Kardeşliğimiz devam edecekö dedi.

-------- KUTU ------- Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı ve mutfak tüpü ile güçlendirdiği belirlenen el yapımı patlayıcının infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. Görüntü Dökümü

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-Düzce Belediye Başkanı'nın Havalimanına inmesi

-Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile belediye personelleri tarafından karşılanması

-Öğrencilerin Başkan Dursun Ay'ı çiçekle karşılaması

-Heyetin ilçenin Orman, Güngör ve Kışla Mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını incelmesi

TOKİ konutlarının incelemesi

-Başkan Dursun Ay'ın konuşması Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN /YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)YIKILMA TEHLİKESİ OLAN 2 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

KONYA'da yaklaşık 150 kişinin yaşadığı 16 daireleri bitişik 2 bina, bodrum katındaki kolonlarda olaşan çatlaklıkların yıkılma tehlikesi oluşturabileceği endişesiyle tahliye edildi.

Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü Sokak'ta giriş katında dükkanlar olan 4 katlı bitişik iki binada oturan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonların bazılarında çatlaklıklar olduğunu fark etti. Ardından belediyeye haber verdi. Belediye, AFAD ve İnşaat Mühendisleri Odası, yaptığı incelemede binanın yıkılma tehlikesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine yaklaşık 150 kişinin oturduğu binanın tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinleri valizlerini toparlayıp binayı tahliye etti. Kalacak yeri olmayanların kamu kurumlarına ait misafirhanelerde konaklayacakları belirtildi. Tahliye sırasında aynı binada oturan bir kişinin ise balkondan izlemesi dikkat çekti.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, yaptıkları incelemede çatlaklıklara rastladıklarını ve can kaybı yaşanmaması için tahliye edilmesine karar verdiklerini belirtti. Akın, yapılacak detaylı incelemenin ardından binanın yıkımı ya da güçlendirilmesi konusunda karar verileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Binan tahliye edilmesi

- Binadan detay

- Balkondan izleyen bina sakini

- Kamil Akın röp. Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)SİNEMANIN USTALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Sineması'na katıda bulunan usta sanatçılar Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a 'Onur Ödülü', yönetmen Şerif Gören'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' ve Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya ise 'Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü' verildi.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılış ve onur ödülleri gecesi, Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi. Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Oktay Kaynarca'nın yaptığı törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk Sineması'nın tanınan yüzleri ile davetliler katıldı.

YERLİ VE MİLLİ OLMADAN EVRENSEL OLMAK MÜMKÜN DEĞİL

Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, yerli ve milli olmadan, evrensel olmanın mümkün olmadığını söyledi. Festivalin Türk Sineması geleneğinden aldığı güçle 1969 yılında başladığını hatırlatan Sözlü, şöyle konuştu:

"Hem yerli sinemamıza, hem uluslararası sinemaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün onur ödülleri vereceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum ki onurlu Türk Sineması'nın zaten onurlu olan değerli sanatçılarına onur ödülü vermek tabii ki haddimize değil, bizim ki bir vefa örneğidir. Ne mutlu ki onlarla Türk sineması yücelmiş ve bugün dünya sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası camiaya baktığımızda kendi sineması yabancı filmlere yenilmeyen, en fazla seyirci çeken sinemalardan bir tanesi Türk sinemasıdır. İşte biz, o sinemaya, Türk Sineması'na, Türk Sanatı'na, Türk sanatçısına Adanalılar adına bereketli topraklardan hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz."

VİZYON SAHİBİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ RUSYA'YA

Başkanı Sözlü, konuşmasının ardından Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü'nü Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya verdi. Ödülünü alan Fedorchenko, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

YÖNETMEN GÖREN'E 'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ'

Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almak için sahneye gelen Şerif Gören, ilk filmini Adana'da çektiğini belirtip, bunun kendisine çok uğurluğunu geldiğini söyledi. Adana'nın kendisine ustası Yılmaz Güney'i hatırlattığını dile getiren Gören, "O bana 'Şerif kardeş', ben ona 'Yılmaz ağabey' derdim. Beraberliğimiz yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Tabii ki Yaşar Kemal ile sohbetlerimizi, Orhan Kemal'in tavla oynayışını, tespihini hiçbir zaman unutmadım. 25'inci yılda bu ödül önemli bir şey. Bu ödülle de beni onurlandırdınız, gururlandırdınız ve bu ödülü şerefle saygıyla taşıyacağım" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Sözlü, Gören'e ödülünü takdim etti.

CÜNEYT ARKIN KATILAMADI

Gören'in ardından Türk Sineması'nın usta oyuncuları Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a Onur Ödülleri verildi. Cüneyt Arkın, sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamazken, ödülü ise eşi Betül Cüreklibatur ile oğlu Murat Arkın'a takdim edildi. Törene görüntü kaydı ile mesaj gönderen Arkın, güzel Adana'dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi.

KONUŞMASI ALKIŞ TOPLADI

Babası adına aldığı ödülü, kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirten Murat Arkın, konuşmasıyla alkış topladı. Babasının 51 yılını Türk Sineması'na adadığını aktaran Arkın, şöyle devam etti:

"Çok ter döktü yetmedi, kanını döktü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı. Ölümlerden döndü ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında, istediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını, hakkını istiyor. Bunu niye istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil, gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına baksanız o Vatandaş Rıza'nın ta kendisi, Öğretmen Kemal, Komiser Cemil. İnsanlığıyla adamlığıyla 82 yaşında olmasına rağmen delikanlılığıyla milliyetçiliğiyle vatanseverliğiyle, halkına olan aşkıyla, askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın."

DELLA MİLES'TEN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ŞARKILAR

Ödül törenin ardından ABD'li pop müzik sanatçısı Della Miles, Türkçe ve İngilizce seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu. Dansları ve sesiyle izleyenleri büyüleyen Miles, unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film yarışacak.