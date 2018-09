DHA YURT BÜLTENİ 1

Açılış töreninde, Cumhur İttifakındaki MHP'nin, TBMM'ye sunduğu af teklifi konusunda değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Cumhur İttifakındaki bir partimiz af'la ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Heleki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

"Değerli meclis başkanımız Binali Yıldırım'ın İzmir için ortaya koyduğu 35 projenin bir kısmını bizim evde yazdık. İzmir için neler iyi olur tartıştık. Hepimiz her an İzmir'e katkı sağlamalıyız. Köylü bir bakanım ama teknolojiyle de aram iyi. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı analiz ettiğimizde eski paradigmalarla devam eden ülkelerin gücünün durduğunu görüyorum. Biz bugün ne tarım ne sanayi toplumuyuz. Oysa 2035'de dünyadaki en büyük sektör eğitim, ikinci en büyük şirket ise tarım şirketi olacak. Şehirleşme bugün itibariyle yüzde 55, 2050 itibariyle yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Dünyayı doyuran lider ülke olacak."

İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin başlatıldığını, 2013-2017 yılları arasında etüd proje ve fizibilite çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Özgener, "2017 yılı Mart ayında nihai ÇED Raporu verildi, ardından yine bir kamu yatırımına dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Projenin eksikleri olabilir tamamlanır, ancak her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. Biz Oda olarak İzmir Körfez Geçişi Projesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır, biz de kendilerine her aşamada destek olacağımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki yabancı tur şirketinin Marmaris'te yerleşik yaşayan rehberleri ve belediye ekipleri tarafından koylarda sahil temizliği yapıldı. 150 kişinin topladığı toplam 3 traktör römorku dolusu çöp imha edilmek üzere atık merkezine götürüldü. Marmaris'te, iki yabancı turizm şirketinin İngiliz, Hollandalı, Alman, Fransız ve Türk tur rehberlerinden oluşan 130 personeli ve Marmaris İlçe Belediye Temizlik İşlerinden 20 personel kırsal mahallelerdeki koylarda kıyı temizliği yaptı. İlçede yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 150 kişi otobüslerle Bördübet Mahallesi'ne geldi. Eldivenlerini takıp çöp torbalarını alan tur rehberleri belediye ekipleri eşliğinde 8 kilometrelik sahilde temizliğe başladı. 4 saat süren temizlikte toplam 3 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler cam, plastik, kağıt ve metal atıklar olarak ayrıştırılıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Çalıştıkları tur şirketlerinin ofislerinin bulunduğu tüm kentlerde aynı anda temizlik etkinliği yapıldığını söyleyen şirket yetkilisi J.J. Van Eardley, "Marmaris, cennet koylarıyla fantastik turizm şehri. Marmaris'in doğal halini korumak ve sahip çıkmak için her yıl turizm sezonunda yaptığımız etkinliği bugün de gerçekleştirdik. Lütfen yaşadığımız alanlara sahip çıkalım. Marmaris'imize turistler bu eşsiz doğal güzellikleri için geliyor" dedi. Türk vatandaşı ile evli olan Hollandalı Bianca Özkan ise, "Doğayı korumak ve sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Gelecek nesillere doğanın güzelliklerini bırakmak için herkesin çevre duyarlısı olması gerekmektedir. Sizlerin de gördüğü gibi yaptığımız temizlik çalışmasında ciddi çöpler mevcut. Lütfen dinlendiğiniz, denizine girdiğiniz ve piknik yaptığınız doğaya sahip çıkın" diye konuştu. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü de, "Yabancı tur rehberleri ile birlikte kırsal mahallelerdeki cennet koylarda kıyı temizliği yaptık. Sahillerdeki çöpleri gördükçe çok utandım. Farkındalık yaratmak için her yıl yapılan bu etkinlikte yabancı tur rehberlerine ilgileri ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Yabancı tur rehberlerinden görüntü

- Çöp toplanmasından görüntü

- Yabancı tur rehberleri ile röportajlar

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===================================================

21)'ÜZÜM VE İNSAN' TEMALI BİSANTHE TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen '4'üncü Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu', düzenlenen kokteyl ve sergi ile sona erdi. Sanatçıların Marmara mermerine şekil verdiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar" dedi.

Bu yılki teması 'Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan' olarak belirlenen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni marina alanında yapıldı. Törende 8 sanatçının yaklaşık bir ayda tamamladığı heykeller, kaideleri üzerinde sergilenirken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Sempozyum Küratörü Nermin Sözel, sanatçılara eserleri başında birer teşekkür belgesi takdim ederek sanatçıları çalışmalarından dolayı tek tek kutladı.

Başkan Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi. Sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Eşkinat, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık. Sanatçılar Tekirdağ'a çok güzel 8 eser kazandırdı. Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için bir aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar birazda buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Sanatçıların bir ay boyunca Marmara mermerine şekil verdiklerini söyleyen Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar. Dört yıldır büyüyerek devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl da yine üzerine koyarak sempozyumumuzu sürdüreceğiz. Bu sempozyum, bir ayda başlayıp bitiyor ama bunun bir de hazırlık süreci var. Aylar önceden çalışmalara başlanıyor, duyurular yapılıyor, başvurular alınıyor. Yüzlerce başvuru arasından en iyi eserler seçilerek sanatçılar davet ediliyor. Uygun mermerler yerinde incelenip seçiliyor, sanatçılarımız kentimizde misafir ediliyor ve ilk çekicin vurulmasıyla sempozyum başlamış oluyor. Sonuç olarak bir ay gibi bir sürede de eserler ortaya çıkıyor ve kentimizin belli noktalarında sergileniyor. İşte tüm bu süreçlerde emek veren çok sayıda yol arkadaşım var. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni eserler kentimize hayırlı olsun" dedi.

SÖZEL: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TEMASI 'ÇEŞMELER' OLACAK

Sempozyumun Küratörü Nermin Sözel, 4'üncü sempozyumu da başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Her yıl büyüyerek devam ettiğimiz bu sempozyumun önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine inanıyorum. 2019'un temasını 'Çeşmeler' olarak belirledik. Önümüzdeki yıl çeşmenin, suyun taşla nasıl bütünleşebileceğine dair çalışmalar göreceğiz. Çalışmalarımıza kısa bir dinlenmenin ardından hemen başlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Çalışması biten heykeller

-Heykelleri ziyaret eden vatandaşlar

-Ekrem Eşkinat'ın konuşmaları

-Sanatçıları katılım sertifikası verilmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ