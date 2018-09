DHA YURT BÜLTENİ 1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Kortejden detaylar

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşması

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yabancı katılımcılarla konuşurken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

ADANA'DA 'KISA FİLM' ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

ADANA'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.

75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu Oylum Talu yaptı. Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:

Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik

Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned / Yönetmen: Leonardo Martinelli

Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy

Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara

Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi