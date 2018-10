DHA YURT BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

6)KAMYONET İLE TABELA TAŞIRKEN BÖYLE DÜŞTÜ

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında tabela taşıyan kişinin araçtan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Türk Telekom Köprülü Kavşağında seyir halindeki kamyonetin kasa kısmında reklam tabelası taşıyan bir kişi, dengesini kaybederek tabela ile birlikte kamyonetten düştü. Tabelanın üzerine düştüğü kişi, arkadan gelen araç sürücülerin tarafından üzerine düşen tabela kaldırıldı. Kamyonetten düşen ve tabela altında kalan kişi daha sonra diğer sürücülerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, düşme anı saniye saniye Mobese kameralarına yansıdı.

7)ATM'YE KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİRKEN YAKALANDI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirip 6 kişinin hesabından 30 bin lira çeken B.E., aynı bölgede farklı bir ATM'ye düzenek yerleştirirken suçüstü yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıoğlu Mahallesi'nde bir ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle kart bilgileri kopyalanan 6 kişinin hesabından 30 bin lira para çekildiğini belirledi. Düzenek üzerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek B.E.'nin peşine düştü. B.E. aynı mahalledeki farklı bir ATM'ye aynı düzeneği yerleştirmek istedi. Polis, şüpheliyi ATM'ye kadar takip etti. B.E. yanında getirdiği düzeneği çıkarıp kart giriş bölümüne yerleştirdiği sırada ortaya çıkan polisleri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından B.E. yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen B.E. emniyete götürüldü. ATM'ye yerleştirilen düzenek çıkarılarak polis merkezine götürülürken, ekiplerin şüpheliyi yakaladıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sorgusu tamamlanan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.