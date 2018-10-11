DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BOLU'DA SU DOLUM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikasının büyük bir kısmı alev alev yandı.

Saat 01.30 sıralarında, Abant Tabiat Parkı yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Dereceören Köyü mevkiindeki bir su dolum fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler, 112 Acil, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Alevler

-Amatör kamera görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================================= 2)MUŞ'TA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden açılan ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 2'si kadın 5 terörist öldürüldü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yol kontrolu sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin de ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 2'si kadın 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Muş Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yılanlı Köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2'si kadın 3'ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Haber: Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- ================================================= 3)CİNSEL İSTİSMAR İDDİASININ ARDINDAN, TEDBİR AMACIYLA İLÇEDEKİ SURİYELİ AİLELER TAHLİYE EDİLDİ

** Denizli'nin Kale ilçesinde; biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı

** İlçedeki yaklaşık 30 Suriye aile ilçe dışına götürüldü Denizli'nin Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Adliye önünde toplanarak olaya tepki gösteren yaklaşık 500 kişi otomobille adliye önünden geçen Suriye uyruklu iki kişiyi darp etmek istedi. Polis ilçede yaşayan yaklaşık 100 Suriyeliyi ilçe dışına nakletti. Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi savcıya ifade verdikleri sırada kaymakamlık binası etrafında toplanan çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi. Kalabalığın artması üzerine Denizli ve çevre ilçelerden takviye olarak polis ve jandarma personeli Kale İlçesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'de ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamlık binası çevresinde çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet güvelik önlemi aldı. İlçeye iki TOMA, bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri de gönderildi. Toplanan vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

Öfkeli kalabalığın bulunduğu alandan otomobiliyle geçmek isteyen Suriyeli 2 vatandaş kalabalık tarafından darp edilmek istendi. Ancak, 2 Suriyeli polis tarafından zırhlı araçla kalabalık arasından çıkarıldı. Kalabalık taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Ayrıca ilçede yaşayan 100 Suriye uyruklu kişi ise polis korumasında otobüslerle ilçe dışına nakledildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ İlçede gerginliğe yolaçan olayla ilgili Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi. SURİYELİLERİN İLÇEDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ANONSLARI YAPILDI Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç öfkeli kalabalıktan sağduyulu davranmalarını istedi. Kaymakam Güneş kalabalığa ilçedeki bütün Suriyelilerin tahliye edildiğini söyledi. Kale Belediyesi tarafından ilçede hoparlörden kalabalığın öfkesini dindirmek amacıyla Suriyelilerin tahliye edildiği anonsları yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üst düzey subaylar kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak evlerine dağılmalarını istedi. 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Kalabalık dışarıda beklerken, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriyeli toplam 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında arka kapıdan çıkartılıp zırhlı araçlara bindirilerek cezaevine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı kalabalığa 7 kişinin tutuklandığını ve cezaevine götürüldüklerini söylemesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünde toplanan öfkeli kalabalığın görüntüsü

-Yetkililerin kalabalığı ikna etmeye çalışmasından görüntü

-Adliye çevresinde alınan önlemlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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- Adliye çevresinde toplanan kalabalık ve bağırmaları

- Polislerin ikna etmeye çalışması

- Jandarma ve polisler

- Kalabalığın bir otomobile saldırması ve polisin müdahale etmesi

- Otomobil içindeki Suriyeler'in zırhlı araca bindirilip götürülmesi

- Belediye hoparlöründen anons yapılması

- Genel ve detay Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / KALE (Denizli), (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ================================ 4)TIR'A ARKADAN ÇARPAN ARAÇTA 2 KİŞİ ÖLDÜ TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hafif ticari araç önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü.Kaza, Marmara Ereğlisi Işıklı Kavşak'ta bu gece meydana geldi. Özgür İşgüzar yönetimindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Ataş'ın kullandığı 78 BU 700 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan hızla çarptı. Kazada araçta bulunan Özgür İşgüzar ile Gökhan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla İşgüzar ve Gürkan'ın cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüs Mustafa Ataş, çarpmayı hissettiğini belirterek, "Ancak lastik patladı zannettim. Sol aynadan baktığımda aracı görmedim. Lastik patladığını düşünerek ani fren yapamadım. Yavaşlamaya başladığımda bir sürtünme sesi duydum. Durduktan sonra araçtan indiğimde bu manzarayı gördüm. Ambulansa haber verdim" dedi. Polis, TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ı ifadesine başvurmak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Araçlardan detaylar

-Vinç tarafından aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera :Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)ORTADAN İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı. Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivan'ın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Ortadan ayrılan aracın görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Ölen şahsın üzerine ceset torbası ile görüntüsü

- Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ALEVLER YÜKSELDİ, 3 ARAÇ YANDI ** Geri dönüşüm deposu ve yediemindeki araçlar alev alev yandı İZMİT'te bir geri dönüşüm deposunda başlayan yangın, yanında bulunan yediemin otoparkına sıçradı. Depodaki malzemeler ve otoparktaki 3 araç yandı. Olay önceki gece saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta meydana geldi. Geri dönüşüm deposu içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Deponun yanındaki yediemin otoparkına da sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın söndürülürken, geri dönüşüm deposundaki malzemeler tamamen yandı. Yediemin otoparkı içerisinde bulunan 3 aracın da yandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının başlangıç sebebini bulmak için çalışma başlatırken, görgü tanıkları depo içerisinde bulunan dilek fenerlerinin yangına sebep olduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından cep telefonu görüntüleri HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI KAHRAMANMARAŞ'ta park halinde hafif ticari araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesindeki Tekerek yolunda meydana geldi. Mahmut Şekerli'ye ait 46 KH 993 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği aracın sahibi Mahmut Şekerli, aracın park halindeyken birden yanmaya başladığını söyledi. Yangının LPG sisteminden kaynaklı bir arızadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, araç kullanılamaz hale geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araç

- İtfaiyenin söndürme çalışması Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)MUTFAK TÜPÜ, YANAN EVDEN PATLAMADAN ÇIKARILDI

AMASYA'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında soğutma çalışması sırasında bulunan mutfak tüpünün patlamadan itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın bu akşam Yüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal A.'ya ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı Osman G., eşi Ceren G. ve kızı İkra Bulem G., alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı 2 katlı ahşap evdeki yangına müdahale etti. 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında mutfakta bulunan tüp, patlamada dışarı çıkartıldı. Soğutsa çalışmaları sürdükrülen yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yükselen dumanları gösteren cep telefonu görüntüsü

(SÜRE:1 Dk) (BOYUT:10.02 MB)

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)EŞİYLE TARTIŞMASINA KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERİNCE SOKAKTA DEHŞET SAÇTI MALATYA'da eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren çevredekilere sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirildi. Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza A. ile eşi arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıza A'nın eşi sokağa çıkarak, çevredekilerden yardım istedi. Komşuların tepki göstermesi üzerine Rıza A. bulunduğu evden sokağa çıkarak, tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirdi ve 2 tabancaya da el koydu. Ardından Rıza A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisler

- Boş kovanlar

- Polislerin incelemeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)RESİM TABLOLARININ İÇİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI GAZİANTEP'te, kargoyla başka kente gönderilmek istenen 10 resim tablosuna gizlenmiş kaçak bin paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir kargo firmasında arama yaptı. Yapılan aramada, başka bir kente gönderilmek istenen 10 resim tablosunun içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, tabloların sahibi 1 kişi gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kargoyla gönderilmek istenen tablolar

- Tabloların içinin açılması

- Gizlenen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)GAR SALDIRISINDA ÖLEN 103 KİŞİ, ESKİŞEHİR'DE ANILDI ANKARA'da 3 yıl önce Gar Kavşağı'nda düzenlenen bombalı terör saldırısında ölen 103 kişi, basın açıklaması ile anıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. '10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız' yazılı pankart açan kalabalık adına TMMOB İKK sözcüsü Neşet Aykanat konuşma yaptı. Aykanat şunları söyledi: