DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli 16 yaşındaki Abdurrahim Mustafa öldü. Olay, akşam saatlerinde Suriyelilerin barındığı Harran konteyner kent konaklama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdürrahim Mustafa ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Said H., elinde bulunan bıçakla Abdurrahim Mustafa'ya saldırdı. Kanlar içerisinde kalan Mustafa için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri yaralı Mustafa'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acilde tedaviye alınan Mustafa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Said H. ise saklandığı barınma merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

17)CHP'Lİ SARIBAL TÜRKİYE GIDA VE ÜRETİM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYADIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Gıda egemenliğimizi kaybettik. Gıda güvenliğimize de kaybediyoruz. Acilen çiftçiler desteklenmelidir. Çiftçinin ödeyemeyeceğini söylediği borçlar hemen sıfır faizle uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. "Türkiye gıda egemenliğini kaybediyor. Üretim Türkiye'de artık bitiyor. Denetim mekanizması bütünüyle zayıf. Ve bugün dolar krizinden sonra ne yazık ki çok açık bir şekilde ülke gıda ve üretim kriziyle karşı karşıyadır? diyen Sarıbal, şöyle devam etti:

"Bugünler daha bu durumun başlangıcı. Gerçek sorunları 2019'un bahar ve yaz aylarının sonrasında göreceğiz. 10 gün önce Tarım Bakanı dedi ki : 'Bu ülkede et sorunu yoktur. İnsanlarımızın yeterli et ihtiyacı karşılanmaktadır. Yeterli etimiz vardır. Sadece et tercihi denen bir kavram vardır' lafı hiç fazla uzatmak istemiyorum. Bu ülke insanı yılda 14 kilogram civarında kırmızı et tüketmektedir. Ve bu ülkede bir grup insan da hiç et yiyememektedir. Ramazan ve Kurban bayramları olmasa daha çok et yemeyen insanla karşılaşacağız. Ama hemen yanı başımızdaki Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Kanada 80 kilogram ile 110 kilogram arasında et tüketmektedir ve bu doğrulta et üretmektedir. Yani Bakan'ın söyledikleri ile TÜİK'in verdiği rakamlar hiç birbirini tutmamaktadır. Ne yazık ki Bakan baktığı yerden seyretmeye devam etmektedir."