DHA YURT BÜLTENİ - 1

ABD'Lİ RAHİP BRUNSON, SERBEST İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, dünkü dördüncü duruşmada serbest bırakıldı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, dün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

Rahip Brunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere dün saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.45'te başladı.

Brunson'ın avukatının belirlediği tanıkların dinrlenmesinin ardından, davanın dünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı. Devam edilen davanın duruşmasında, savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

2,5 aydır ev hapsinde bulunan Brunson, daha sonra verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Saat 16.30 sıralarında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre de dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Kararın açıklanmasıyla duruşma salonundaki rahip Brunson, eşi ve diğer bazı kişilerin büyük sevinç yaşadıkları öğrenildi.

BRUNSON'UN AVUKATI: UÇAK AYARLANDIĞINDA GİDECEK

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kararı değerlendirdi. Avukat, Halavurt, "Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk" dedi.

Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi.

Halavurt gazetecilerin, "Brunson hemen gider mi?" sorusu üzerine de "Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek" dedi.

Gazetecilerin, "Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?" sorusuna Halavurt, "Bu, devletin bileceği iş" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, "Oysa kendisi Türkiye'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor" dedi.

RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt ise bu talebin reddedilmesini ve kendilerinin isimlerini verdiği tanıkların dinlenmesini istedi. Duruşma savcısı ise dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkısının olmayacağını belirterek taleplerin reddedilmesini talep etti. SAVCI İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARI YİNELEDİ

Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği savcıdan esasa yönelik mütalaasını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan rapora göre, FETÖ/PDY üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, yine bu rapora göre, FETÖ'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari Bekir Baz'la görüşme yaptığını, cep telefonlarının aynı noktadan sinyal verdiğini, sanığın Kürtlerin Hristiyanlaştırılması amacıyla, Kürtlere yönelik ayinler düzenlediğini, Kobani ve hendek operasyonları sırasında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu, sanığın Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul'da olayların gelişimine yönelik toplantılar yaptığını, sanığın bağlı bulunduğu kilisenin Selçuk ilçesinde yurt dışından gelen Hristiyanlara yönelik düzenlediği kampa aynı zamanda PKK'lıların da katıldığını belirtti. Sanık Brunson'un 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra, darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduğunu yansıtan konuşmalarının olduğunu, sanığa ait flash bellekteki bir dosyada duvara yansıtılan yazıda 'Hoş geldiniz Hristiyan Kürtleri' yazdığını, PKK'lı teröristlerle fotoğraflarının bulunduğu gibi suçlamalardan dolayı, sanığın örgüt yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım yataklık yapma suçunu işlediğini öne sürdü. Brunson'un 5 ile 10 yıl arasında hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

'TÜRKİYE VE İSA'YI SEVİYORUM'

Sanık rahip Andrew Craig Brunson ise son savunmasında beraatine karar verilmesi talebinde bulunarak, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi ve İsa'yı seviyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt da müvekkiline yönelik suçlamaların gerçekten uzak olduğunu öne sürerek, "Daha önceki savunmalarımızı tekrar etmekle birlikte suçlamalar birkaç gizli tanığın söylediklerinden ibarettir. Beraat kararı verilmesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istiyoruz" dedi. RAHİP BRUNSON AĞLADI

Mahkeme heyeti, karar için ara verirken, bu sırada rahip Andrew Craig Brunson eşine sarılarak ağladı. KARAR VERİLDİ

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık rahip Brunson'a terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasından önce 5 yıl hapis cezası verdi, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Adli kontrol şartları kaldırılan rahip Andrew Craig Brunson, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Böylece Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış oldu.

EVİNE DOĞRU YOLA ÇIKARILDI

Davayla ilgili karar verilmesinin ardından, duruşmanın yapıldığı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden, buraya getirildiği aynı araca bindirilen rahip Brunson, İzmir'in Alsancak semtindeki evine getirilmek üzere, yine polis korumasında yola çıkarıldı. RAHİP EVİNE GETİRİLDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan sabah geldiği siyah camlı zırhlı araçla ayrıldı. Brunson'a güvenlik nedeniyle zırhlı araçlar ve polis eşlik etti. Brunson'ın aracı orta hızda ilerledi, bir ara trafik sıkışıklığı yaşandı. Ona eşlik eden araçlar trafiği açarak Brunson'ın aracının rahat ilerlemesini sağladı. ABD'li rahip Brunson, 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde tutulduğu Alsancak Işılay Saygın sokağındaki dairesine geldi. 79 gündür Konak'ın Alsancak semtinde bulunan dairesinde, ev hapsinde olan Brunson, sabah saat 05.45'te yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü duruşmanın ardından, yine aynı güvenlik önlemleri altında evine getirildi. ABD'li papazın evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Işılay Saygın sokağının giriş ve çıkışlarını araç trafiğine kapattı. Çevik Kuvvet Ekipleri de sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Sivil bir araçla evine getirilen Brunson, sokakta oyalanmadan evine girdi. Rahibin bırakılacağını öğrenen meraklı bazı vatandaşlar da sokakta bir süre Brunson'un gelmesini bekledi. Rahip Brunson, elinde duruşma evraklarının olduğu dünüşülen çanta ile yanındakilerle konuşarak evine girdi. Uzun süre önce asılan Türk bayrağının evin balkonunda hala durduğu görüldü.

BRUNSON'UN GÖREV YAPTIĞI KİLİSEDE 'KAPALIYIZ' YAZISI

ABD'li rahip Brunson'ın davasının duruşmasının olduğu gün, görev yaptığı kilisedeki yazı da dikkat çekti. Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'nin kapısına, üzerinde "Değerli misafirlerimiz, bugün özel bir toplantı olduğu için kapalıyız" yazısı asıldı. Normalde hafta içi açık olan kilisenin kapalı olması, buraya gelenleri şaşırttı. DENETİMLİ SERBESTLİK GÖREVLİLERİ EVDEN AYRILDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, saat 18.10'da Alsancak semtindeki evine geldi. Denetimli serbestlik görevlileri de Brunson ile birlikte eve geldi. Evdeki elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alan görevliler, daha sonra evden ayrıldı. BRUNSON'IN YURTDIŞI YASAĞI SİSTEMDEN DE KALKTI

İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin rahip Andrew Craig Brunson hakkında hapis cezası kararı verip, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu karar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden da yayınlandı. Böylelikle rahip Andrew Craig Brunson'un yurtdışına çıkışının önündeki son engel de kalkmış oldu.

BRUNSON HAVALİMANINA GİTTİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için saat 21.45 sıralarında evinden çıktı. BRUNSON HAVALİMANI'NA GELDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Brunson çiftine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da aralarında yer aldığı yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı. BRUNSON'UN UÇAĞI HAVALANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson eşi ile birlikte, Adnan Menderes Havalimanı'ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya'ya oradan da ABD'ye gideceği belirtildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİDİ Haber-Kamera: İZMİR,(DHA) Zırhlı kirpi aracı devrildi: 12 asker yaralandı ŞIRNAK-Cizre karayolunda görevden dönen ve askerleri taşıyan kirpi aracı devrildi. Kazada 12 asker yaralandı. Vali Mehmet Aktaş, hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, yaralılar ilgili bilgi aldı.

Cudi ile Gabbar dağı arasındaki bölgede görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı kirpi aracı, Kumçatı Beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda kirpi aracı içerisinde bulunan 11 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve askeri ekipler sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, yaralıları hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Görevden dönen jandarma personelimizi taşıyan kirpi diye tabir ettiğimiz bir araç yoldan çıkıp şarampole devrilmiş. Kumçatı Beldemiz ile Güneyce köyü arasında 12 jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış. Arkadaşlarımızın hepsi hastanelere alındı. En hızlı şekilde müdahale ediliyor. Gerekli tetkikleri, tedavileri ve diğer ileri uygulamalar en kısa sürede olacak. İnşallah bütün arkadaşlarımız kısa sürede sağlığına kavuşur, görevlerinin başına döner diye ümit ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Aktaş ve beraberindekilerin hastaneden çıkışı

Vali Aktaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 10 YARALI KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-755 Karayolu Eskipazar Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Necmettin Settaşı idaresindeki 06 JJ 793 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan Arife Kalay idaresindeki 18 DK 957 plakalı panelvan minibüse yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Minibüsün kepçe yardımıyla yoldan kaldırılması Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ KAYGANLAŞAN YOLDA 3 TIR ART ARDA KAZA YAPTI KAYSERİ Güney Çevre Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR sürücüsü kaza yaptı. Kazada 2 tır yan yattı, 1 tır ise yoldan çıktı. Kazanın hemen ardından yaşananlar, başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde bazı bölgelerde etkisini gösteren yağmur, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Güney Çevreyolu'nda Kayseri-Ankara istikametinde 3 TIR art arda kazaya karıştı.

Kazada 3 sürücü de yaralandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonu kamerasında kaza sonrası anları Haber: KAYSERİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI ADANA'da müstakil bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Hüseyin Köklüce (80), yaralandı. İtfaiye erleri tarafından evden çıkartılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75120 Sokak'taki müstakil evde çıktı. 2 katlı evin terasında bulunan odadan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın sırasında terastaki odada bulunduğu ve alevlerin arasında kalarak yaralanan Hüseyin Köklüce, itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köklüce, tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman itfaiye erleri ve olay yeri inceleme polisleri, çalışma başlattı. Polisin, yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- Yangın yerindeki kalabalıktan görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Evden çıkartılan yaralı Hüseyin Köklüce'nin ambulansa taşınması

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI ORMAN YANGINLARI MEYVE BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iki mahallede çıkan eş zamanlı orman yangınlarında meyve bahçeleri ve bazı seralar zarar gördü.

Kumluca'da, Erentepe ve Yazır mahallelerinde dün saat 20.00 sıralarında eş zamanlı orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlara haber verilmesi üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekipler Yazır Mahallesi Keller mevkiindeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Buradaki ekipler daha sonra Erentepe Mahallesi Akgedik mevkiindeki yangını söndürmek için bölgeye takviye edildi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın bölgesine yakın bir evde tek başına yaşayan Zeynep Aksoy (70), itfaiye ekiplerince evinden alınarak yangın bölgesinin dışına götürüldü. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını ise sürdürüyor.

Erentepe Mahalle Muhtarı Ali Göçer, akşam saatlerinde eş zamanlı çıkan yangınların rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü ve yerleşim yerlerini tehdit ettiğini söyledi. Yangın nedeniyle bazı meyve bahçeleri ve bir cam seranın zarar gördüğünü belirten Göçer, "Vatandaşların sulama hortumları zarar gördü. Tek başına yaşayan Zeynep Aksoy korkmuş ve bayılmış. Ekipler tarafından evinden alınarak güvenli bir yere taşındı. Sağlık durumu iyi. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiği sabah yapılacak tespitler sonunda belirlenecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın anından görüntü

Ekiplerin söndürme mücadelesi Haber- Kamera: ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ TIR'IN ELYAF YÜKLÜ DORSESİ YANDI, OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'ın elyaf yüklü dorsesi alev alev yandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Uşak'a gitmekte olan Mehmet Sayar idaresindeki 64 BE 703 plakalı TIR'ın elyaf yüklü dorsesinin lastiği patladı. Lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alırken, sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürmek için çabaladı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar ise D-100 Karayolu'na yönlendirildi. İtfaiye yangını 1 saatte kontrol alarak söndürdü. Yol ise yaklaşık 1,5 saat sonra ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alev alev yanan dorseden görüntü

Söndürme çalışmaları Haber: İsa ÇİÇEK /ARİFİYE(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ Saman yüklü TIR hareket halindeyken yandı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hareket halinde alev alan saman yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönünden ilçe istikametine giden Mehmet Şirin Çetinbaş yönetimindeki 21 TB 879 plakalı saman yüklü TIR'ın ön bölümü, henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü Çetinbaş, TIR'ı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan TIR

- Çevredeki sürücülerin cep telefonu kameraları

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- İtfaiye ekibinin çalışması

- Söndürülen yangın

- Kullanılamaz hale gelen TIR

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ 6 ilde terör operasyonu: 15 tutuklama VAN merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Van merkezli İstanbul,Sakarya,Bursa, Çanakkale ve Antalya'da geçen Salı günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu öğrenildi. 25 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmede, halkın huzuru ve devletin selameti için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin bir dairenin kapısını açması

-Özel Harekat polislerinin şüphelileri gözaltına alması (sesler)

-Gözaltına alınanların emniyetten adliyeye getirilmesi Haber: VAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ Van'da durdurulan otomobilde 52 kilo 'eroin' ele geçirildi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Şila'nın da katılımıyla yapılan arama sonucunda 101 paket halinde 52 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili D.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi üzerindeki uygulama noktasında önceki gün yapılan denetleme sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde narkotik arama köpeği Şila yardımıyla yaptıkları aramalarda otomobilin farklı bölmelerine zulalanmış 101 paket halinde 52 kilo 130 gram eroin buldu. Olayla ilgili, D.T. isimli şüpheli 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden görüntü

-Şila'nın uyuşturucuyu araması ve bulması

-Genel ve detaylar Haber: VAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ ERDOĞAN'LA KONUŞMAK İÇİN AĞAÇA ÇIKAN KADININ EŞİ, ESKİ YARBAY BERAAT ETTİ

ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılanan 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 7 eski askeri personelin davasında karar çıktı. Tutuklu kocasının suçsuzluğunu anlatmak için programın yapıldığı alanda ağaca çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan Nazife Kayacı'nın eşi, 1'inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi beraat etti. 109'uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli ise 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 109'uncu Topçu Alay Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli, 1'inci Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2'nci Tabur Komutanı Yarbay Serkan Aslan, Binbaşı Kadir Aluç ve Üsteğmen Cemal Doğan, 19 Ağustos 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Gözaltına alınan Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve Astsubay Soner Kurtkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen 7 eski askeri personel hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

EŞİ İÇİN AĞACA ÇIKTI

Eski Yarbay Ramazan Kayacı'nın eşi Nazife Kayacı, kocası tutuklandıktan sonra kente gelen politikacılara ulaşmaya çalıştı. Erzurum'a gelen tüm liderlerden yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, son olarak 30 Eylül 2017'de Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için programın yapılacağı alanda ağaca çıktı. Nafize Kayacı, çıktığı ağaçta Erdoğan'a seslenerek, "Yanınıza gelmek istiyorum" diye bağırdı. Erdoğan, bunun üzerine korumalara talimat vererek Kayacı'nın yanına getirilmesini istedi. Tutuklu olan eşinin durumunu anlatan Nazife Kayacı ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baktıralım" diyerek Kayacı ve oğlunu yanından uğurladı.

Erzurum 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Ekim 2017'de görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Kayacı, Serkan Aslan, Kadir Aluç ve Cemal Doğan'ın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, tutuklu sanık Oğuz Çobanbeyli'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ESKİ ALBAYA HAPİS

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 13'üncü celsede, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu 109'uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli'yi 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan önce ağırlaştılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Heyet, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak şeklinde işlendiğini dikkate alarak cezayı 16 yıla düşürdü. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, Çobanbeyli'yi 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederek, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. 5 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, 109'uncu Topçu Alayı 1'inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2'nci Tabur eski Komutanı Yarbay Serkan Aslan, eski Binbaşı Kadir Aluç, eski Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve eski Astsubay Soner Kurtkaya'nın ise 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı beraatini uygun gördü. Mahkeme heyeti, ankesörlü telefon soruşturmasında ismi geçen eski Üsteğmen Cemal Doğan'ın dosyasını ise ayırdı.

Kararı değerlendiren Ramazan Kayacı, Serkan Aslan ve Kadir Aluç'un avukatı Ercüment Şenol, "Adaletin tecelli etmesine sevindik. Müvekkillerin atılı suçları işlediklerine dair en ufak bir belirti yoktu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV

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-Erzurum adliyesi

-Nazife Kayacı'nın ağaca çıkması

-Cumhurbaşkanı Edoğan'ın çağırması

-Yanına gelmesi ve Erdoğan ile sohbet etmesi

-Tahliye olan Ramazan Kayacı

-Akrabaları ve eşiyle kucaklaşması

-Nazife ve Ramazan Kayacı ile röp. Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ SEVGİLİSİNİ YAKARAK ÖLDÜREN ADAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA'da, otomobilde tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Ümit Varol (30), tedavisi tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen 27 Eylül'de, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol ile buluştu. Varol, iddiaya göre ayrılmak istediğini söyleyen Vatansever ile tartıştı. Varol, tartışma sırasında Vatansever'in üzerine benzin döküp ateşe verdi. Varol, alevler içinde kalan sevgilisini araçtan atıp otomobille kaçtı.

Çevredekilerin üzerine su dökerek müdahale ettiği Vatansever, çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan İstanbul'daki hastaneye sevk edilen 2 çocuk annesi Vatansever, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Sevgilisini araçtan atarken kendisi de kısmen yanarak yaralanan Ümit Varol, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Varol, taburcu edilmesinden sonra polis ekiplerince Bursa'ya getirildi. Emniyette susma hakkını kullanan Varol, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ümit Varol, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. Varol, savunmasında, olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra ağaçlık alana gidip otomobilde konuşmaya başladıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Sohbet ederken aramızda tartışma çıktı. Bana 'seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Ben de sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak kendi kollarıma döktüm. O da buna sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım."

Varol, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlının adliyeye sevk edilişi

-Zanlının yanan ellerinden detay

-Emniyet binasından detay Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ SEZGİ KIRIT DAVASINDA TEKRAR YARGILANAN SANIKLARA 1 İLE 5 YIL ARASINDA HAPİS ANTALYA'da Sezgi Kırıt'ın (16), 2009'da cinsel istismarın ardından öldürülmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada, 3 sanık 1 ile 5 yıl arasında ceza aldı.

Antalya'da Ağustos 2009'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Daha önce Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl hapis, Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verildi. Karara davanın savcısı ve sanık avukatları 'delil yetersizliği' gerekçesiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Sanıklar itirazdan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında adli tedbir kararı verildi.

1 İLE 5 YIL ARASINDA HAPİS

Dün görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük ile Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emine Karpi'nin ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığı açıklandı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Öldürülen Sezgi Kırıt'ın kardeşi Sevgi Kırıt, sanıkların cezalandırılmasını isterken, Kırıt Ailesi'nin avukatı Sibel Önder de dün adaletin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Ardından söz alan savcı, bir önceki celsede söylediği gibi sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emine Karpi'ye 'delilleri yok etme' suçundan 4 yıl, 'evi terk eden çocuğu rızası ile de olsa ailesine veya yetkili makamlara haberdar etmeden yanında tutma suçu'ndan 1 yıl hapis cezası verdi. Sanık Mehmet Mutlu Kurtlar, 'evi terk eden çocuğu rızası ile de olsa ailesine veya yetkili makamlara haberdar etmeden yanında tutma suçu'ndan 1 yıl hapis cezası aldı. Sanık Osman Küçük ise 'evi terk eden çocuğu rızası ile de olsa ailesine veya yetkili makamlara haberdar etmeden yanında tutma suçu'ndan 1 yıl, 'reşit olmayanla cinsel ilişki suçu'nu işlediği için de 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanıkların gözetim ve tutuklulukla geçen süreleri cezalardan mahsup edildi. Kararı duyan abla Sevgi Kırıt, duruşma salonunda tepki gösterdi.

'HUKUKUN, ADALETİN ÖLDÜĞÜ BİR GÜNDEYİZ'

Sanıklar hakkındaki karara tepki gösteren KADEM üyeleri ile Kırıt Ailesi'nin avukatı Sibel Önder, adliye dışında 'Sezgi için adalet' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Avukat Sibel Önder, Antalya Adliyesi'nde adaleti aradıklarını belirterek, "Adaleti bulabildik mi, hayır. Bugün mahkeme sanıklar için 1'er yıl verdi. Sadece 1'er yıl. Hukukun, adaletin öldüğü bir gündeyiz. Bugün biz Sezgi Kırıt'ın hesabını soramadık. Bu da bize dert olsun. Adalet bugün mülkün temeli olamadı. Bugün adalet yıkıldı, adalet öldü. Ben cübbemden utanıyorum. Ben aldığım hukuk eğitiminden utanıyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Türk toplumu içerisindeki hassasiyetin değerlendirme altına alınması, bugün verilen kararın bir kez daha göz önünde bulundurulması ve bundan sonra ölecek olan tüm masum canların hesabının sorulabilmesi için adaletin işlemesi gerekmektedir. Cezalar var ama bu cezaları uygulacak yürekli insanlar yok. Bugün suç işleniyorsa, kanunların yürürlüğü girmemesi, işleyişin uygulamaya dökülmemesinden kaynaklanmaktadır. Tekrar ediyorum. Hukuk çoktan öldü, bugün cenazesini kaldırıyoruz. Katiller aramızda, çocuklarınıza sahip olun" diye konuştu.

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu ise Türkiye'deki hukukçulara seslenerek, bu dosyanın incelenmesi ricasında bulundu. Sanıkların ceza almaması için hiçbir engel olmadığına dikkat çeken Pınar Hacıbektaşoğlu, "Buradan herkesin vicdan, adaletine sesleniyorum. Bu sanıkların mahkumiyetine engel hiçbir şey yoktu. Biz bugün hukukun ve adaletin tecellisini istiyorsak, gelip bu adliyedeki dosyalara lütfen gelip bir bakın. Bu davada mahkumiyete engel tek bir şüphe varsa, sanıklardan özür dileyeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından tekrar söz alan avukat Sibel Önder, davayı Yargıtay'a taşıyacaklarını, buradan da sonuç alamamaları halinde AİHM'e kadar gideceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların adliye önünde pankartlı görüntüsü,

- Avukat Sibel Önder'in konuşması,

- Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu'nun konuşması,

- Detaylar... Haber-Kamera: Süleyman EKİN /ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ CEPHANELİK GİBİ OTOMOBİL UŞAK'ta polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 32 av tüfeği, 15 şarjör, gümrük kaçağı 7 şişe viski ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde çok sayıda silah bulunduğu bilgisini alınca harekete geçti. Afyon'dan gelen otomobil, Uşak girişinde polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş ruhsatsız 32 pompalı av tüfeği, 15 şarjör, gümrük kaçağı 7 şişe viski ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.G.(27) ve M.U. (23) gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin polis tarafından aranmasından görüntü

-Bagajda bulunan silahlardan görüntü

-İki zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ MATEMATİK SOKAĞI BAŞARIYI ARTTIRDI MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gediz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri doğa, bilim, sanat ve mimari çizimlerin yer aldığı 'Matematik Sokağı' projesini hayata geçirdi. Okulun matematik başarısı bu sokak sayesinde yüksek seviyelere çıktı.

Gediz Ortaokulu'nda öğrencilere matematiği sevdirmek ve daha kolay öğrenmelerini sağlamak, kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla 'Matematik Sokağı' oluşturuldu. Oluşturulan bu sokakta arıların yaradılışındaki kodlanış matematiğinden, insanlığın vücudunda ki gizli matematiği keşfetmelerini sağlamak amacıyla okulun koridorlarına çeşitli formüller yazıldı. Matematik sokağı sayesinde okuldaki başarı oranı yüzde 34'ten yüzde 86'ya çıktı. Öğrenciler bu koridorlar sayesinde baktıkları her yerde matematiğe dair birşeyler bulabiliyor. Öğrencilerin matematiğe olan sevgisi hem velileri hem de öğretmenleri memnun ediyor. Koridorlarda doğa, bilim, sanat ve mimarilerden ilham alındığı belirtilen mesajlar yer alırken, koridordaki çizimleri ise okulda bulunan resim öğretmenleri ve öğrenciler yaptı. Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan, koridorlar sayesinde okulda matematiğin çok sevilen bir ders haline geldiğini ifade etti.

"MATEMATİK SEVİYESİ YÜZDE 84'E ÇIKTI"

Matematik sokağının okula çok fayda sağladığını söyleyen Okul Müdürü Evren Arslan, "Bu çalışmayla öğrencilerimizin zihinlerinde yer edinen matematik şemasını zor ders kalıplarından kurtarıp onu daha keyifli bir ders haline getirdik. Buradaki sokağımıza matematiğin doğa, bilim,sanat ve mimariyle olan ilişkisini açıklayan her köşeye nöbetçi birer öğrenci görevlendirdik. Bu öğrencilerimiz sokağı gezen diğer arkadaşlarına bilgi aktarımı yapıyor. Öğrencilerimiz bu sayede hem öğrendiklerini pekiştiriyor, hem de eğitici bir rol üstleniyorlar. Okulumuzda matematik artık korkulan bir ders olarak değil, çok sevilen bir ders haline geldi. Yıl sonu yapmış olduğumuz çalışmada matematikteki başarı seviyesi yüzde 34'ten yüzde 84'e çıktı." ÖĞRENCİLERİN DERSE OLAN İSTEĞİ ARTTI

7'ci sınıf öğrencisi Fatma Hümeyra Arslan, matematik sokağından geçtiği zaman duvarları gördüğünde derse olan ilgisinin ve başarısının daha da arttığını söyledi. Öğrenci Abdullah Akpınar, matematik sokağındaki Edirne ilinde bulunan Mimar Sinan'ın eseri olan Selimiye Cami'sinin her santimetresinde ayrı bir matematiksel ayrıntı olduğunu ifade etti.