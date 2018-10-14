DHA YURT BÜLTENİ 1

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE KONUŞTU

** "TÜRKİYE'NİN TÜM RENKLERİ ÜNİVERSİTELERDE OLMALIDIR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 40'ıncı kuruluş yıldönümü ve 2018-2019 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin önemine değinerek, "Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" dedi. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve akademisyenler katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erciyes Üniversitemizin öğrencilerine ve akademik personele yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Bugün Kayseri'de gerçekten dolu dolu bir gün yaşıyoruz. Kayseri sanayi ve ticarette ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. Hayırseverlerin eserleri ve kamu yatırımları ile şehrimiz kalkınmaya bundan sonrada inşallah devam edecektir. Üniversitelerin destek olmadığı kalkınmanın hedefine ulaşması mümkün değildi. Milletin dertlerinden kopuk bir üniversitesinin ne öğrencisine nede topluma bir faydası olur. Üniversite sanayi işbirliği örneğinin sarf edildiği en güzel yerlerden birisi Erciyes Üniversitesidir. Üniversitemizin de destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları hikayesine imza atmıştır. Erciyes Üniversitemizin kalitesi sadece ülkemizde değil dünyada da iyi biliniyor. Erciyes Üniversitesi'ne ait binaların çoğu hayırseverler tarafından yapılır. Kayserili kardeşlerimiz Erciyes Üniversitesi'ne bizim diyerek sahip çıktı. Bu şekilde Erciyes Üniversitesi ülkemizin büyük kazanımlarından birisi oldu. Bu vesile ile Erciyes Üniversitesi'nin büyümesine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'16 YIL ÖNCE ÖĞRENCİLERİMİZE 45 LİRACIK BURS VERİLİYORDU'

Ülke olarak son 16 yılda çok büyük dönüşüm yaşandığını belirten Erdoğan, "Ülkemizin standartlarında da çok büyük başarılara imza attık. 76 üniversiteden aldığımız üniversite sayısını 206'ya çıkarttık. 1 milyon 656 milyon olan öğrenci sayımızı 7 milyon 616 bine ulaştırdık. Hocalarımızda kendi değerlerini eserleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Öğrencilerimize 16 yıl önce burs kredi olarak 45 liracık veriliyordu. 1 Ocak'tan itibaren 500 lira vereceğiz. Yüksek lisans öğrencilerine 1000 lira, doktora öğrencilerine ise bin 500 lira vereceğiz. Asıl büyük değişim üniversitelerin rolü ve konumunda yaşanmıştır. Ülkemizde üniversiteler yasaklarla, çatışmalarla ya da kapılarda gözyaşı döken başörtülü kardeşlerimizle anılıyordu. Aynı şehirden gelmiş gençler bir süre sonra siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. Şuan 81 ilimizde üniversite var" dedi. Geçmiş dönemde üniversitelerde başörtüsü sıkıntısı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldınız? Bu nasıl tavırdır. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere şahit olduklarını düşünüyorum. Hem mesleğin onurunu koruyan akademisyenlerimiz hem kapı önlerinde gözyaşı döken yavrularımız tarihe karışmıştır. Ben başörtüsü nedeniyle ülkemde okuyamadı dediğimde bana 'Senin ülken Müslüman değil mi?' dediler. Ben de 'Halkım Müslüman' dedim. Başka bir şey diyemedim" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR MEDENİ DEVLET TERÖRÜN ÜNİVERSİTELERDE MAYALANMASINA MÜSAADE ETMEZ'

Son 16 yılda üniversitelerin gelişiminde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin başka çevrelere tek bir eleştirileri yoktur. Bunların varoluş gayesi ait oldukları planların tetikçiliğini yapmaktır. Türk üniversitelerinin en özgür ve güçlü dönemi yaşadıklarını iyi biliyoruz. Hiçbir medeni devlet terörün üniversitelerde mayalanmasına müsaade etmez. Terör savunuculuğunu devletin kendine sağladığı imkanlarla yapmak kimsenin haddine değildir. Bizim anlayışımıza göre üniversiteler evrensel anlayış taşımalıdır. Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" diye konuştu.

Suriye'de terör konusunda sınır ötesi operasyonlarına devam edildiğini belirten Erdoğan, "Masayı ve araziyi kimseye asla bırakmadık. Standartları belirleyen, bilgiyi üreten, takip edilen bir ülke olmak durumundayız. Üniversitelerin adını bilim ve sanatla duyulmasını istiyorum" dedi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üniversite tarafından 'fahri doktora' unvanı verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAH TÖRENİNE KATILDI

** "Milletler ailelerden oluşur. Güçlü aileler güçlü milletleri oluşturur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılışının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan Çelik ile Beyza Selçuki'nin nikah törenine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yanı sıra Adalet Bakanı Amdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Furkan Çelik ve Beyza Selçuki çiftinin nikahını İl Müftüsü Şahin Güven kıyarken, şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank yaptı. Nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah iki cihan saadeti versin. Bir yastıkta kocatsın. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizlere bir nasihatim var. Yine şahitlerin huzurunda tekrar ediyorum. Bir garip olur, iki rakip olur, üç denge olur, dört bereket olur, gerisi de Allah kerim. Milletler ailelerden oluşur. Güçlü aileler güçlü milletleri oluşturur" diyerek nikah cüzdanını gelin Beyza'ya verdi.

Görüntü Dökümü

---------------------- (Fotoğraflar)

- Erdoğan'ın nikah defterini vermesi

- Toplu fotoğraf KAYSERİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ ÇİFT ÖLDÜ MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 CRL 69 plakalı hafif ticari araç, Dursun Deveci'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Dursun Deveci ile arkasındaki eşi Nuray Deveci, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.K. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza yapan motosiklet ve hafif ticari aracın görüntüsü

-Olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüü ve eşi

-Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar

-Olay yerinden genel görüntü (BOYUT: 189 MB )(SÜRE: 1,33 DK) Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 6 YARALI

SİVAS'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Sürücü ise yaralanmadı.Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Ulaş ilçesine giden Ahmet Kartal (36) yönetimindeki 58 AU 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek yolun sağındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 4 metrelik şarampole yuvarlanarak kullanılmaz hale gelen otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada Hatice (38), Yusuf (19) ve Huriye Kartal (12) ile Zeynep Sarıkaya (28), Abdülhamit Özdemir (36) ve Zehra Özdemir (2) yaralandı. Sürücü Ahmet Kartal ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan yaralılardan bazıları itfaiye ve sağlık ekiplerinih çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASI SONRASI ARBEDE, O ANLAR KAMERADA ** Kulüp binasına girmeye çalışan futbolculara saldırdılar TFF 3'üncü Lig'de Pazarspor ile evinde golsüz berabere kalan Adıyaman 1954 Spor futbolcularıyla taraftar arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kavga sona erdi.TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 7'nci haftasında, Adıyaman 1954 Spor, Adıyaman Atatürk Stadı'nda Pazarspor karşılaştı. Golsüz biten maç sonrası Adıyaman 1954 kafilesi Kapcami Mahallesi'ndeki kulüp binasına geldi. Burada bekleyen taraftar ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma, büyüyerek arbedeye dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından kavga sona erdi. Futbolcular ve yönetim, otobüsle polis eskortu eşliğinde Adıyaman 1954 Spor Tesisleri'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

----------------------

- Kapcami Mahallesi

- Taraftar,sporcular ve yönetim arasında arbede

- Polisin önlem alması

- Yönetimin tartışması

- Polislerin taraftarı dağıtması

- Sporcuların ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)GAZİANTEP'TE DURDURULAN TIR'DA 67 KİLO 'EROİN' ELE GEÇİRİLDİ GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurulan TIR'da 67 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan TIR'ı, otoyol doğu gişelerinde durdurup arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 131 paket halinde toplam 67 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

----------------------

- Polisin takip ettiği TIR

- TIR'ın durdurulması

- TIR'da arama yapılması

- Bulunan eroin

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)KAHRAMANMARAŞ'TA ARANAN 97 KİŞİ YAKALANDI KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve jandarma tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan 'Hırsız kapanı' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen Hırsız Kapanı operasyonuna 485 jandarmadan oluşan 114 jandarma devriyesi ile 109 polisten oluşan 32 ekip katıldı. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan aranan toplam 97 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

----------------------

- Şüpheliler polisler arasında

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYADA OYALIYORLAR SAKARYA'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Günümüzde 'parlayan nesne sendromu' yaşanıyor. Sürekli bir şeyleri parlatıp çocukları sosyal medyada oyalıyorlar" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı'ndaki bir otelde düzenlediği 'Ortak Akıl Arama Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, 'parlayan nesne sendromu' yaşandığını ve çocukların sosyal medyada oyalandığını belirterek, "Çok fazla popüler eğitim akımları var. Geçenlerde kullandığım bir kavram vardı; 'parlayan nesne sendromu'. Günümüzde o kadar çok parlayan şey var ki sürekli bir şeyi parlatıyorlar, oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Çocukları sosyal medyada oyalıyorlar. Reklamlar hep aynı şeyi yapıyor ve ne parlatılıyorsa bizim dikkatimiz oraya yönleniyor. Bizim aslında biraz gözümüzü kapatmak, içimize dönmek ve içeriden dışarı bir harekete yönelmek, aşağıdan yukarı doğru harekete yönelmekle; gizem felsefesinde bir şey vardır, der ki, doğan her şeyin hareketi yukarıdan aşağıya doğru olur. Biz eğer bir akıl yürüteceksek aşağıdan yukarı doğru büyütmemiz gerekiyor. Bunları bir ön koşul olarak almamız lazım" dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünyada eğitim konusunda önünü açmak için uğraşacaklarını kaydederek şunları söyledi: "Tekillik çağı; dijital, fiziksel ve biyolojik olanın, üçünün aynı bedende buluşacağı çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici. Bu elbette müjdeler de taşıyor içinde. Eğer biz eğitim sistemini OECD'nin söylediği gibi sadece akıl yürütüp eleştirel düşünmek gibi birkaç konu üzerinde tahmin etme becerisi yürütüp, bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek çok sağlıklı bir ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bizim bir gelecek tasavvurumuz olmak zorunda. Bunu beslemek için ne lazımsa bir fedakârlık yapmamız lazım. Böyle gelmiş böyle gider şeklinde bir bakış açısıyla Türkiye'nin geç kaldığı bir nokta yaşarız. Bizim Türkiye'nin eğitim sistemini yönetmek, Sakarya'nın eğitim sistemini yönetmek gibi bir problemimiz olmaz; bizim asıl derdimiz küresel rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak. Bir iddia sahibi olan Türkiye'ye dönüşmektir." Bakan Selçuk, konuşmasının ardından otelden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bakan geliş

-Bakan salonda

-Salondan genel

-Bakan konuşma

-Detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)BAKAN PAKDEMİRLİ : MİRASLA BÖLÜNEN ARAZİLERDE TARIM GİDEREK AZALIYOR TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin giderek mirasla bölündüğünü belirterek, "Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak git gide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, tarımın geliştirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım havzalarına yönetici atayacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Havzalara yönetici atayacağız. DSİ, orman ve tarım buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki tüm birimler bu arkadaşın başkanlığında gidecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla çalışacağız. Sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak. Biz sadece bu arkadaşları izliyor olacağız" diye konuştu.

Tarım arazilerinin mirasla birlikte giderek küçüldüğünü anlatan Pakdemirli, bu yüzden toplulaştırmaya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama bizim hala planlama ile ilgili sıkıntılarımız var. Planlı bir şekilde tarım istiyoruz. Planlamayı iyi yapabilirsek, yarın ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak. Ürün fiyatlarında spekülatif olmayacak. Birçok şey olmayacak. O yüzden planlamayı çok iyi yapmamız lazım. Bunun için baştan alfabeye yazar gibi tekrar çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretimin planlamasını yapıp tek bir bütüncül yaklaşımla bu konulara yaklaşıyor olacağız. Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak git gide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım. Ama devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşin bu üretimlerin içerisinde mutlaka olun. Ürün tarlada bir lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Üreticinin elinde 23 lira geçmeli, tüketici de 34 liraya bunu almalı. Bizim bu aradaki seviyeleri mutlaka daha verimli hale getirme yolunda adımlar atıyor olmamız lazım."

Türkiye genelinde, 14 bin birliğin olduğunu hatırlatan Pakdemirli, her birlik başkanına yarım saat randevu vermesi halinde bu sürenin 2.5 yıla ulaşacağını ifade ederek, "Her köyde bir kooperatif var. Hepsinin de cebinde bir tane başkan yazan kart var. Biz bu işi bu şekilde yönetmemiz zor. 14 bin tane birlik ve kooperatif var. Her birine yarım saat randevu versem 2.5 sene geçiyor. Biz ilerleyen zamanlarda bunları bir araya getireceğiz. Bu işten bir verim doğmuyor. Üreticiyi kollayacak, tüketiciye de ucuz mamul ulaştırmamız gerekiyor. O zaman bu verimi doğuracak şekilde siz tekrar yapılanın diyeceğiz. Biz karışmayacağız. Kendilerinin çözüm bulması yönünde yönlendirici olacağız. Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma sanayi eşittir tarım ve tarım eşittir savunma sanayidir. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayiden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuranın lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye bin 700 tane ürün ihraç ediyor. Ama bugünün başarısı yarınların başarısının garantisi değil. O yüzden düne göre çok daha fazla çalışmamız lazım" diye konuştu.

Tarımın, dalgalı dövizden en çok etkilenen sektör olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Tarım sektörü deyince dövizdeki hareketlikten en çok etkilenen sektör. O yüzden gübrede ve yemde bazı indirimler konusunda ilgili kuruluşlardan rica ettik. Onlarda bizi kırmadılar. Gübrede yüzde 15, yemde de yüzde 10 indirim aldık. Etin karkas fiyatlarını Et Süt Kurumu olarak 26 lira olan ithal karkas et kesim fiyatını 28 liraya çıkardık. Yerli ete de daha pozitif ayrımcılık yaparak 28 liradan 29 liraya çıkardık" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Pakdemirlinin valiliğe gelişi

- Pakdemirli'nin AK Parti ziyareti

- Bakan Pakdemirli'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)İBRAHİM KALIN'IN AMCASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ERZURUM'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren amcası Mehmet Kalın (84), kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde KOAH rahatsızlığı sebebiyle 3 haftadır tedavi gören Mehmet Kalın dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın için Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazına Ankara'dan yola çıkan İbrahim Kalın yetişemedi. Amca Mehmet Kalın, cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Amcasının cenaze namazına katılamayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 17.00'de Erzurum'a geldi. Kalın'ı havalimanında Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Arslan karşıladı. Kalın, havalimanından Palandöken İlçesi Mevlana Caddesi'ndeki amcasının evine gitti. Kalın, amcasının vefatı sebebiyle vatandaşlardan gelen taziye dileklerini kabul etti.