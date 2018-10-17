DHA YURT BÜLTENİ 1

1)ŞAİR-YAZAR BAHAETTİN KARAKOÇ HAYATINI KAYBETTİ TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.Merhum şair Abdurrahim Karakoç'un kardeşi de olan Bahaettin Karakoç, Pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece saat 23.45 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. SABAH ESPRİ YAPMIŞTI

9 çocuk babası Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, babasının pazartesi günü sabah kahvaltı sonra rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Karakoç, "Sabah kendisiyle görüştüm gayet iyiydi, espri de yapmıştı. Ama ne yazık ki ikindiye doğru sağlığı el vermiyor rahatsızlaşıyor. Sol damarlarında bir tıkanma olduğu görülüyor ve anjiyo yapılıyor. Ama daha sonra sağda bir tıkanma olduğu görülüyor oraya da anjiyo yapılıyor. İlerleyen süreçte de nefes darlığı falan derken tamamen sağlığını kaybetti ve kaybettik maalesef" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEĞER VERİLMEDİ

Babasının kendisini Türk edebiyatına adadığını ifade eden Oğuz Karakoç, "Babam olduğu için demiyorum Bahaettin Karakoç gibi edebiyata kendini adamış insanlar zor gelir. Türkiye'nin birçok şehrinde değer verildiği halde Kahramanmaraş'ta Bahaettin Karakoç'a siyasiler tarafından, bürokratlar tarafından değer verildiğini görmedim. En çok da buna üzülüyorum. Bundan sonra bol bol anarlar, hatırlarlar ama sağlığında anılması benze daha güzel olurdu" dedi. BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR?

1930'da o dönem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı olan ve Cela olarak anılan Ekinözü'nde dünyaya gelen Bahaettin Karakoç'un ilk şiiri 1942'de Yurt gazetesinde yayınlandı. 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986'da 'Bir çift beyaz kartal' kitabıyla Türk Yazarlar Birliği'nden ödül aldı. 1993'te Kazakistan'ın Başkenti Almatı'da Türkçe'nin Uluslararası 2'nci Şiir Şöleni'nde Büyük Bay ödülüne layık görüldü. 2014'te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Bahaettin Karakoç, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Festivali'ne katılarak kitaplarını imzalamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bahaettin Karakoç şiir okurken arşiv

- Hastane binası

- Oğuz Karakoç ile röp.(Özel)

- Hastane önü

-Fotoğraflar Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZADA HIZ KADRANI 175 KİLOMETREDE TAKILI KALDI BURSA'da, kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Esra Acar (31) öldü. Aracın hız kadranının 175 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey yönüne giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjdeki elektrik direğine çarparak savrulan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, araç içinde sıkışan sürücü Esra Acar'ın öldüğünü belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.Polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Aracın hız kadranının 175 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazayı haber alarak gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü. 2 çocuk annesi Acar'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Otomobil

-Üst geçit ayağı

-Polisin çalışması

-Hız kadranı Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)KOCAELİ'NDE KAMYONUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı. Kazada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Olay D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Güldane Dede (59) isimli kadına Mümin Ö.(Özcan) idaresindeki 41 HB 519 plakalı kamyon çarptı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kamyonun tekerleğinin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, kazanın olduğu kavşağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren Güldane Dede'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kamyon sürücüsü Mümin Ö.'yü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röp.

-Cenazenin kaldırılması

-Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)OTOMOBİL KAMYONET İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 8 YARALI MANİSA' nın Ahmetli İlçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Gökkaya Mevkii'nde meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Mehmet Karaaslan (32) yönetimindeki 45 SC 2865 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayarak kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Sedat Ertürk (53) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaaslan ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Karaaslan (30) ile kamyonet sürücüsü Sedat Ertürk, kamyonette yolcu olarak bulunan eşi Hatice Ertürk (48), çiftin çocukları Mustafa Ertürk (13), Muazzez İpek Ertürk (11) Dilek Ertürk (45) ve Rakibe Tuğluk (60) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 4 YARALI ŞANLIURFA'da kavşakta dönmeye çalışan TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne hareket halindeyken kavşakta dönmeye çalışan 63 AAL 159 plakalı TIR'a, arkadan gelen 63 ZD 677 palalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan TIR ile otomobil

- Kaza yerinde incelemede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)PARKTA KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ MANİSA'da, parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen İ.M. (60), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından çıkararak gözaltına aldı.

Yunusemre ilçesinin Ayni Ali Mahallesi'ndeki ilkokulda okuyan kız çocuğu, annesinin gözetiminde parkta oyun oynarken, iddiaya göre, İ.M. tarafından elle taciz edildi. Durumu fark eden çocuğun annesinin bağırmasıyla, çevredekiler İ.M.'nin başında toplandı. Vatandaşlar bir süre sonra İ.M.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.M.'yi öfkeli kalabalığın arasından çıkardı. İ.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.M., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Vatandaş cep telefonu görüntüsü 30 saniye )

- İ.M.'den görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPIP YARDIM İSTEYEN KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ BURSA'da H.P. (20) adlı kız, sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak, fuhuş çetesinin eline düştüğünü ileri sürüp yardım istedi. Polis tarafından bulunduğu yerden alınarak karakola götürülen H.P., ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

H.P., merkez Orhangazi ilçesindeki meydanda, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ileri sürdü. Gözyaşları içinde konuşan H.P., can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.P.'yi bulunduğu yerden alarak karakola götürdü. H.P., ifadesinde sosyal medyada yaptığı yayını hatırlamadığını, fuhuş çetesinin eline düşmediğini söyledi. H.P.'nin canlı yayındaki iddialarını araştıran polis, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.E.'nin de ifadesine başvurdu. Polisin araştırmasında, genç kızın canlı yayındaki iddialarının gerçek dışı olduğu belirlendi. H.P., Denizli'den gelen ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-H.P.'nin canlı yayın videosu Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (ek)

8)HEMŞEHRİLERİ TRAKTÖRLERİYLE EYLEM YAPTI Ankara'da, TBMM yakınında plakasız traktörüyle polisin 'Dur' ihtarına uymayarak güvenlik güçlerinin ayağından vurarak durdurduğu Aydın Sakarya'ya Beypazarlı çiftçi hemşehrileri traktörleriyle eylem yaparak sahip çıkmak istedi.

Beypazarı'nın mahalle ve köylerinden dün akşam saatlerinde onlarca traktörle ilçe girişinde buluşan yaklaşık 100 çiftçi, 'çiftçi dostu' diye adlandırdıkları Aydın Sakarya'ya destek vermek istedi. Aydın Sakarya'ya destek veren çiftçiler, üreticinin ektiği tüm ürünlerin tohumunu İsrail tarafından ürettiğini ve vatandaşların organik ürünlerden uzaklaştırılmasını protesto etmek istediğini anlattı. Eylem yapmak isteyen grup, Aydın Sakarya'nın İsrail'in ürettiği bu tohumla Türk insanına zarar verdiğini ve genleriyle oynanmış tohumlarla ülkeye zarar vermesini protesto etmek için Ankara'ya gittiğini ifade ederek, kısa süreli Beypazarı ilçesinde kendisinin hala gözaltında tutulmasını protesto etmek istediklerini söylediler. Polisin ilçe girişinde durdurduğu çiftçileri Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ikna etmeye çalıştı. Gencer şunları söyledi:

"Yıllardır kendisini çok yakından tanıyoruz. Hak aramak tepki koymak veya bireysel manada bununla ilgili 'İsrail Büyükelçiliği'ne gidiyordum' diyor ama amacı köylünün, çiftçinin, emekçinin, bostancının sıkıntılarını dile getirmek ve bunu Meclis'e duyurmak. Aydın Sakarya üzerine düşeni yaptı. Biz de burada toplanarak şu anda burada durarak Aydın'a sahip çıkmış oluyoruz zaten. Hepiniz sosyal medyada bunları dile getirip sahip çıktınız. Sabah olay olduğu saatten bu yana Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve ben de süreci takip ederek arkadaşımızın durumunu İçişleri Bakanlığı'na anlattık. Biz kendi haklı olayımızı böyle yasal olmayan eylemlerle dile getirmeye kalkarsak yanlış yapmış oluruz. Ben yetkilerle görüşüp yasal zemin arayıp haklı protestonuzu yerine getirmenizi sağlamaya çalışacağım. Ancak ilçeye girmek isterseniz emniyet güçleri de bizlerde zor durumda kalırız. Güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeyelim.ö

Daha sonra bir polis amiri de toplanan çiftçilere toplantı yürüyüş kanuna göre izinsiz gece vakti eylem yapmanın yasal olmadığını hatırlatarak, eylemlerini yasal yolları deneyerek yapmalarını istedi.

Grup, ikna edilerek mahalle ve köylerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu kamerası görüntüleri Haber: ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)AYVALIK'TA ÇEVRECİLER PROTESTO ETTİ, ÇED TOPLANTISI YAPILMADI BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısına, çevreciler ve CHP'liler izin vermedi.

Bir firma tarafından Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için yapılan başvuru üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Altınova Kazan Sitesi'nde ÇED bilgilendirme toplantısı düzenledi. Madene karşı olan vatandaşlar ve CHP'liler, toplantı için gelen yetkililerle firma temsilcilerinin otele girişine izin vermedi. Otel önünde toplanan vatandaşlara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin ile Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri destek verdi.

Çevreciler, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ve firma yetkililerini protesto etti. Bir süre halkı ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca ÇED bilgilendirme toplantısını yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Müdür Özel, CHP milletvekilleriyle birlikte otel yakınındaki bir evin bahçesinde, halk izin vermediği için toplantının yapılmadığına dair tutanak tuttu. Tutanak hazırlandığı sırada evin bahçesine gelen maden firması temsilcileri ile çevreciler arasında tartışma yaşandı.

'HALK İSTEMEDİ VE TOPLANTI YAPTIRMADI'

ÇED toplantısının iptalinin ardından konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, maden şirketinin ilçeyi talan etmeye ve çevreyi kirletmeye geldiğini söyledi. Vatandaşları maden arama çalışmalarına karşı tepki göstermeye çağıran Gençer, "Sadece doğa, ülke ve canlılara olan sevgimizle burada toplandık. Bütün Altınova, Ayvalık, Küçükköy, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar burada. Şehir dışından konuklarımız burada. Cumhuriyetin cumhuru burada. Sayın İl Müdürü ve devlet memuru arkadaşlarımız da ortamı gördüler. 'Halk böyle istiyorsa tutanağımızı tutarız' dediler. Halk istemedi. Madene karşı olan herkes buna dair bir yazıyı Kent Konseyi Başkanımıza ulaştırsınlar. Biz bu yazıları İl Çevre Müdürlüğüne yollayacağız. Toplantının yapılamadığına dair dosyayı bakanlığa gönderecekler. Bu gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum ama süreç bitmemiştir. Bu işi burada yaptırmayacağız" diye konuştu.

Bu sırada otel sahibi olduğunu söyleyen bir kişi ile tartışma yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'li milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin ile CHP İl Başkanı Serkan Sarı konuşma yaptı. CHP'liler Ayvalık sahillerinin maden arama çalışmaları ile kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protesto gösterisinden görüntüler

-ÇED toplantısı düzenlemek isteyen yetkililerin içeri alınmaması

-Toplantıda yaşanan tartışmalar

-ÇED toplantısı iptali sonrası CHP'lilerin açıklamaları Haber-Kamera: Kadri KAYA-Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KAMYONET KASASININ KAPAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeğinin de katılımıyla aranan bir kamyonetin kasasının kapağına gizlenmiş, bir miktar 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.A. isimli şüphelinin kamyonetiyle İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getireceğini öğrendi. Ekipler, ilçeye giriş sağlayan karayollarında önlem alıp beklemeye başladı. Narkotik ekipleri, gece Torba Mahallesi'nde aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Molly' ile kamyonette yapılan aramada, arka kasa kapağına gizlenmiş halde, 10 paket halinde toplam 2 kilo 90 gram 'Skunk'

ele geçirildi. B.A.'nın Gümbet'te bulunan evinde yapılan aramada ise kilitli kasa içinde 5 gram Skunk, 35 adet uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 111 kilitli poşet, 3 öğütücü, 1 adet esrar içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelilerden B.A. tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Narkotik köpeğinin kamyonetin kasasındaki uyuşturucuyu bulması

- Polis ekibi tarafından kamyonet kasasındaki uyuşturucunun çıkarılışı Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)KIRŞEHİR'DE DOLANDIRDI, AKSARAY'DA YAKALANDI KIRŞEHİR'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiden 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandıran Yakup A. (26), Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişinin tedirgin davranışlarından şüphelindi. Durdurulan Yakup A.'nın kimlik bilgisi ile ilgili araştırma yapan polis, Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı şebekesinin kuryesi olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Yakup A.'nın Kırşehir'de bir kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtıp 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandırdığı ve olayın ardından Aksaray'a geldiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Yakup A.'nın yapılan üst aramasında dolandırdığı kişiden aldığı 66 bin 360 lira, çorabına gizlediği 9 bin 500 euro ile 2 adet cep telefonu ve kredi kartları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.