DHA YURT BÜLTENİ -1

1)SAMSUN'DA RUH SAĞLIĞI HASTANESİ'NDE YANGIN ÇIKTI SAMSUN'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla başka hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Samsun'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı gören hastane personeli itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bu arada hastanede bulunan hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 sağlık personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, olayı haber alan hasta yakınları da hastaneye geldi. Ancak hastane nizamiye girişinde bulunan güvenlik görevlilere hasta yakınlarına ve basın mensuplarına hastaneye giriş için izin vermedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane dışından detay

-İtfaiyeden detay

-Ambulanstan detay

-Ambulansın hastaneden gidişi

-Hasta yakınlarından detay

-İtfaiye merdiveni ile müdahale

-Detaylar Haber-Kamera:Tayfur KARA, Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)FUTBOLCULARI TAŞIYAN MİDİBÜS SEYİR HALİNDE YANDI AFYONKARAHİSAR'a Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı için gelen Çayağzısporlu kafileyi taşıyan midibüs seyir halindeyken alev aldı. Kafile hızla tahliye edilirken, itfaiyenin söndürdüğü yangında midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresi Köroğlubeli mevkisinde meydana geldi. BAL 6'ncı Grup'ta mücadelen eden Sandıklıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Sandıklı'ya gelen Kırşehir Çayağzısporlu kafileyi taşıyan Okan Karakaya'nın kullandığı midibüs, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Midibüs şoförü ön tarafta başlayan yangını fark edince aracı durdurup, kafileyi hızla tahliye etti. Büyüyen alevler bir anda midibüsün tamamını sardı. Yangın, Afyonkarahisar ve Bayat belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Midibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının ardından kafile başka bir araçla yola devam etti. Yangın anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------------------- (Cep telefonu kamerası)

- Araçtan yükselen alevler Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)HATAY'DA FABRİKA YANGINI Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık iki saatte söndürülen yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya-İskenderun karayolu üzerinde Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın nedenyile fabrika kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. Görüntü Dökümü

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- Yangın söndürme çalışmaları

- Fabrikadaki alevler

- Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)BANDIRMA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi .Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran yağış Ordu Caddesi'nde uzun araç trafiğine neden oldu. Yağışın etkisiyle rögar kapakları yerinden çıkınca caddeyi kanalizasyon suları kapladı. Bazı dükkan sahipleri su baskınını önlemek için dükkan önlerine barikat kurdu. Yağmurun gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Görüntü Dökümü

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-Balkondan yağmur

-Rögarlardan taşan yağmur

-Han kapısını kapatan görevli

-Detaylar Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)TEKİRDAĞ'DA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ TEKİRDAĞ'da, apartmanın dördüncü katına damacana su götüren Mustafa Çeliker (20), dönüşte asansör boşluğundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Ladin 4 Apartmanı'nda meydana geldi. Kapaklıda su şirketinin dağıtım elemanı olarak çalışan Mustafa Çeliker, apartmanın dördüncü katında oturan müşteriye damacana suyu teslim ettikten sonra, aşağıya inmek isterken asansörün boşluğundan aşağı düştü. Mustafa Çeliker'den 2 saat haber alamayan iş yerindeki arkadaşları, son dağıtım yaptığı yerlerde arama yaptı. Çeliker'i asansör boşluğunda cansız halde bulan çalışma arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çeliker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Çeliker'in cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Asansör önündeki ekip

-Polis ve itfaiye ekibi

-Ambulans ve asansörün olduğu apartman

-Genel görüntüler

- Mustafa Çeliker sağlık fotoğrafı Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)İKİ KARDEŞ 4 YIL SONRA BABALARINA KAVUŞTU TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, anneleri Fatma K.'nın 4 yıl önce DEAŞ'a götürdüğü ve hayatını kaybetmesinin ardından sahipsiz kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonrasında babaları Yılmaz K.'ya kavuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Yılmaz K.'nın eşi Fatma K., 4 yıl önce çocukları Umut ve Hatice Nisa'yı alarak Irak'a kaçtı. DEAŞ'ın elinde olduğu öğrenilen kadının bir süre hayatını kaybetmesi üzerine sahipsiz kalan çocukların Bağdat'ta bir cezaevinde 363 ve 364 koduyla kaldığı belirlendi. Dışişleri Bakanlığı, anneleri ölen çocukları Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulundu. Bağdat Büyükelçiliği personellerince cezaevinden alınan çocuklar uçakla Irak'tan Ankara'ya getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan baba Yılmaz K. da çocuklarını alabilmek için Ankara'ya gitti. Çocuklarını karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Yılmaz K., iki yavrusunu yetkililerden teslim alarak Çorlu'daki evlerine döndü.

Çocuklarına kavuşmanın büyük sevincini yaşadığını ifade eden Yılmaz K., "AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya ve tüm yetkililere teşekkür ederim. 4 yıldır çocuklarımı göremiyordum. Sonunda kavuştum onlara. Çok heyecanlandım ve çok mutluyum. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Baba Yılmaz K. ile röp.

-Çocuklardan görüntü Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI ÇOCUĞUN BABASI: DAVACI OLACAĞIM BURSA'da iki gün önce okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan Abdülmetin Fidan'ın (12) babası Abdullah Fidan, çöp konteynerinin etrafında duran köpeklerin, evlerine gitmekte olan çocukları kovaladıklarını belirterek, "Köpeklerin toplanıp barınağa alınmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın diye davacı olacağım" dedi.

Olay, iki gün önce merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte okuldan eve dönmekte olan Abdülmetin Fidan, yol kenarındaki çöp konteynerinin önünde bulunan köpeklerin saldırısına uğradı. Arkadaşları kaçarak kurtulurken, köpekler Fidan'ı bir sitenin bahçesinde sıkıştırdı. Köpeklerin göğsünden ısırdığı Abdülmetin Fidan'ın bağırmasıyla köpekler kaçtı. Eve gelen Fidan'ı gören ailesi, çocuklarını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Abdülmetin Fidan, arkadaşları ile birlikte yolda yürürken, çöp konteynerlerinin önünde bulunan köpekler tarafından kovalandığı görülüyor.

'OĞLUM KÖPEKLERE TAŞ ATMADI' Yaralanan Abdülmetin Fidan'ın babası Abdullah Fİdan, oğlunun köpeklere taş attığına yönelik iddiaları yalanladı. Çocuğunun tedavisinin devam ettiğini belirten Fidan, "Bugün yine kuduz aşısı yaptırdık. Bu olayı unutmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Burada oturuyorum. Her gelip, geçtiğimde yüreğim yanıyor" dedi. Fidan, şöyle devam etti: "Yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay günü çocuk okuldan arkadaşlarıyla beraber geliyor. Zaten burası okul bölgesi. Buradan çok fazla çocuk geçiyor. Çocuk buradan köşeyi dönünce oturduğumuz binanın karşısına geliyor. Bina önünde 4-5 köpek. Onunla beraber arkadaşları da olduğu yerde çakılıp kalıyor. Köpeklerin yanlarından geçmek gibi bir şansları yok. Çocukların yolunu değiştirme şansı da yok. Çünkü o binada oturuyor. Köpekler çöp konteynerinin yanında, kafalarını kaldırınca çocukları görüyor ve onlara doğru koşuyor. Basında çocukların taş atması nedeniyle saldırı olduğu yazıldı. Saldırı anının hemen öncesi görüntü var. Köpeklerin nereden geldiği görülüyor. Bu görüntüde çocukların olması gerektiği gibi okuldan geldikleri görülüyor. Yani ellerinde taş yok."

'HAYVAN BARINAĞINA ALINSIN' Yetkililerin ilgisizliğinden yakınan Abdullah Fidan, "Belediye geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçmiş olsuna geleceklerini ilettiler. Fakat gelen olmadı. Bu olayı sanki biz hayvanlara karşıymışız gibi gösteriyorlar. Böyle bir durum yok. O gün hayvanlar alınacak dediğimde, oğlum bana ‘Baba oradaki 4 köpekten ikisi saldırdı. Gerisi saldırmadı. Onları almasınlar’ dedi. Bu hayvanlar olması gereken yerde olsun. Burada ana okulu da var. Burada birine saldırsa hayvandır sonuçta, ne olur? Başkası çeker bunun acısını. Hayvan için de bu lazım. Benim istediğim tek bir şey var, tekrardan biri böyle bir şey yaşamasın. Köpekler hayvan barınağına alınacaksa alınsın. Orada aşıları yapılsın. Özellikle bu okul etraflarında bu hayvanların olmaması gerekiyor. Çünkü taş da atsa, çocuk bu" dedi. "BENİM YERİMDE BAŞKASI OLMASIN" Köpeklerin saldırısından dolayı çok korktuğunu belirten Abdülmetin Fidan, okuldan gelirken köpeklerin önlerine çıktığını belirterek, "İlk önce bize baktılar. Biz de durduk. Sonra bize doğru koşmaya başladılar. Biz de kaçtık. Benin yakaladılar orada. Kendimi savunmaya çalıştım ama pek başarılı olamadım. Daha sonra eve gittim. Ardından hastaneye gittik. Çok korktum. Köpeklerin toplatılmasını değil de başı boş olmamalarını istiyorum. Benim yerimde başkası da olabilir’’ diye konuştu.

Olayın ardından çocukları için endişelenen mahalle sakinleri de başıboş köpeklere bir çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Yasemin Barış, "Bu köpeklerle ilgili daha önce de belediyeye şikayette bulundum. Ama yok kulağında küpe var, yok bunları toplayamayız diye hiç umursamadılar. Ben şikayetçiyim bu durumdan. Çocuklarımı yalnız başına bir yere salamıyorum. Hele bu olaydan sonra asla salamıyorum. Korkuyoruz hepimiz. Sitenin içine giriyorlar. Biz bile korkuyoruz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kameraları

-Abdülmetin Fidan hastanede ağlayarak cep telefonu kamerasına konuşması

-Baba Abdullah Fidan röportaj

-Abdülmetin Fidan röportaj

-Mahalle sakini Yasemin Barış röp

-Detaylar Süre 5 dakika 53 saniye, Boyut: 658 mb Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)YÜRÜYÜŞ İÇİN YAYA OLARAK GİTTİĞİ PLAJDA OTOPARK FİŞİ KESİLİP 12 TL ALINDI ANTALYA'da hamile eşi Marina Çebi'nin isteğiyle yürüyüş için sahile giden Erol Çebi, yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti kesilip 12 TL alınmasına itiraz etti. Tüketici hakem heyetinin ücretin iadesine hükmettiğini belirten Erol Çebi, "Paramı vermezlerse icraya gideceğim" dedi.

Antalya'da oturan Erol Çebi, 7 ay önce hamile eşi Marina Çebi'nin isteği üzerine Konyaaltı ilçesindeki Topçam Plajı'na gitti. Plaja girip sadece yürüyüş yapmak isteyen Çebi ve eşinden plaj görevlileri kişi başı 6 TL ücret istedi. Çebi'nin, piknik yapmayacaklarını, yaya olarak giriş yapıp kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söylemesine rağmen görevliler, ısrarla kendisi ve eşi için toplamda 12 TL giriş ücreti istedi.

Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen araç kabul edilip otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.

Kararda, Kıyı Kanunu'nun 5. Maddesi'nde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır' ibaresine işaret eden tüketici hakem heyeti, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, alınan 12 TL'nin iadesini istedi. 'HESAP NUMARAMI GÖNDERDİM AMA ÖDEME YAPMADILAR' Kararın ardından şirketin kurumsal mail adresine elektronik posta göndererek hesap numarasını paylaşan Erol Çebi, 12 TL'sinin iadesini talep etti. Şirketin kendisini dikkate almadığını belirten Çebi, "Ödeme yapmadılar. Ödeme yapmalarını bekliyorum. Yoksa icraya vereceğim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Erol ve Marina Çebi çiftinden detay

- Sahil genel detay

- Çiftin bebekleriyle ilgilenmeleri

- Çiftin yürüyüş yapması Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı (2)

9)TUTUKLANDI Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bankada dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şahıs adliyeye çıkarılırken polis kamerası HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)MALATYA'DA VOLEYBOL MAÇI SONRASI KAVGA TÜRKİYE Erkekler 1'inci Ligi B Grubu Voleybol müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Akkuşspor'un sporcuları taraftarlar ile sözlü tartışması büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 taraftar yaralandı. Atatürk Spor Salonu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuşspor mücadelesi başladı. Malatya temsilcisi maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü korudu. Maç esnasında ara ara Akkuş'lu sporcular ile Malatyalı taraftarlar arasında sözlü tartışmalar sürdü. Maçın son dakikalarında 3-2 Akkuş öne geçerken, taraftarların da sözlü müdahaleleri artmaya başladı. Maçın bitmesiyle Akkuşlu sporcular soyunma odasına giderken Malatyalı taraftar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. 1 taraftar sporcu ile tartışırken, tribünden aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Müsabaka için hazır bekletilen sağlık ekipleri ise yaralanan taraftara ambulansta müdahale etti. Spor Salonu içinde ve dışında oluşan kalabalığı dağıtan polis daha sonra eskort eşliğinde Akkuşlu sporculara kentin çıkışına kadar eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tartışmalar

- Kavga

- Polislerin müdahalesi

- Yaralanan taraftarlar

- Spor Salonu'nun görüntüleri

- Kalabalıktan detay

- Polisler ve arabaları

- Ambulans

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)İZMİR'E İNDİRİLMEYEN ANGUSLARI TAŞIYAN GEMİ, İSKENDERUN'DA İZMİR'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı.

'Julia AK' isimli gemi, İskenderun Limanı açıklarına gelerek körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına demirledi. Gerekli izinlerin çıkması durumunda geminin limana yanaşacağı ve angusların tahliyesine başlanacağı öğrenildi.

'GEMİ GERİ DÖNSÜN'

İzmir'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi. Limakport İskenderun kapısı önünde toplanan çevreciler ise, geminin ülkesine geri dönmesini istedi. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Arsuz İlçe Belediye Başkanı Nazım Culha ve dernek üyeleri liman kapısını önünde açıklama yaptı. Bakanlık yetkililerin konuya ilgili inceleme yaptığını belirten Nermin Yıldırım Kara, "İnsan ve çevre hayatı her şeyin üzerindedir. Bu geminin geri gönderilmesini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan çevreciler

- Dernek Başkanı Nermin Kara'nın konuşması

- Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha' nın konuşması

- Gemiden fotoğraflar Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)YILDIRIM: DEVLETTE CEZASIZ HİÇBİR İŞ OLMAZ, HER HİZMETİN BİR CEZASI VARDIR TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yaptığı konuşmada, "Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız" diyerek dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile olan anısıyla salondakileri güldürdü.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen, '2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü' çalıştayına katıldı. Burada yaptığı konuşmada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önemine değinen Yıldırım, engelliliği engel olmaktan çıkarmak için önemli adımlar atıldığını söyledi. 2006'dan itibaren kanunların tamamından özürlü, sakat ifadelerinin ayıklanıp tek engelli tanımı konulduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, birçok mevzuatın buna göre düzenlendiğini belirtti. Yıldırım konuşmasında özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin işlerini yapmaya kalkışması durumunda sadece istihdam edeceği personelin parasını karşılayamayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Elli bin insanımız bu işten ekmek yiyor. Engellilerin eğitimini yapıyor ve ayrıca, tesis, gidiş geliş yol parasıyla devleti de bu anlamda büyük bir yükten kurtarıyor. Devlet sizin kadar da başarılı yapamaz onu da söyleyeyim. Mevzuat diye bir şey var, sizde mevzuat hazretleri yok. Devletin her işinde mevzuat vardır, mevzuatın önüne geçmek zordur, bunu yapanlarda cezasız kalmaz. Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız. Bir gün bir genel müdür yardımcısını görevden aldım. Cumhurbaşkanı da Sayın Ahmet Necdet Sezer, geri gönderdi, iade etti. Görevden alınması uygun değildir. Türkiye'de binlerce genel müdür yardımcısı var. Merak ettim biliyor mu tanıyor mu? acaba. Randevu aldım gittim, 'Sayın Cumhurbaşkanım ben bu arkadaşı görevden aldım siz iade ettiniz. Tanıyor musunuz bu arkadaşı?' dedim. 'Yok' dedi. 'Peki niye böyle bir tasarrufta bulundunuz' dedim. 'Dosyasına baktırdım hiçbir şeyi yok' dedi. Bende işte tam onun için aldım. Adam hiçbir iş yapmamış ki bir şey olsun dosya da. Ömrü boyunca hiçbir sorumluluk almamış, hiçbir şeye imza atmamış, ne olacak dosyada. Tertemiz. Bizim Nazmi Amca vardı ayakkabıcı, muzip bir adamdı, gelen müşteriler soruyor, sağlam bir ayakkabı ver bana Nazmi amca çok sağlam olsun. O da raftan indirir bu ayakkabı çok sağlam diyordu, hiç giymezsen 10 sene giyersin derdi."

Yıldırım konuşmasında ayrıca Türkiye'nin sosyal devlet olma alanında son 15 yılda büyük mesafe kat ettiğinin altını çizerek; "Türkiye'nin toplam sosyal destekleri 2002'de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor. Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaşlı bir amca geldi, hanımı vefat etmiş evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. Hanımlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmıyor, evlenemiyoruz dedi. Dolayısıyla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var" dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, çalıştayın ardından Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserine katıldı. Yıldırım, Uğur Işılak'ın sahne aldığı konserin ardından millet bahçesi ve kıraathanesinin açılışını yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binali Yıldırım'ın salona girişi

-Salondan genel görüntü

- Binali Yıldırım'ın konuşması

-Konserden görüntü

-Millet Bahçesinin açılışı Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)İBRAHİM KALIN'DAN BAHAETTİN KARAKOÇ'UN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim kalın, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı şair-yazar Bahaettin Karakoç'un Kahramanmaraş'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İbrahim Kalın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında kitabını imzalamak için geldiği şehirde ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kalın, bir süre Vali Özkan ile sohbet edip bilgi aldıktan sonra Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye evinde Karakoç'un emekli öğretmen oğlu Oğuz Karakoç ve kardeşleri tarafından karşılanan İbrahim Kalın, aileye Beyaz Kartal'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi. Vali vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un da eşlik ettiği ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından taziye İbrahim kalın taziye evinden ayrıldı.

'TÜRKİYE'NİN SEVGİSİNİ KAZANMIŞ BİR EDEBİYATÇIMIZDI' Çıkışta değerlendirmelerde bulunan Kalın, Bahaettin Karakoç'un Türkiye'nin çok kıymetli kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Kalın, şunları söyledi: "Kendisinin ortaya koyduğu şiir dili, edebiyatı, Türkçe'nin bir edebiyat dili olarak, şiir dili olarak imkan ve kabiliyetlerinin nerelere taşınabileceğine en güzel örnektir. Bunu yaparken tabii ki şiirinde ilham aldığı, esinlendiği kaynaklar farklı tarzlardan ve törelerden gelmekteydi. Kendisinin ortaya koyduğu sentez, o kaynakların farklılığının da bir zenginliğini ifade ediyor. Aynı zamanda bir insan olarak da, uzaktan tanıyabildiğim kadarıyla Maraş halkının sevgisini kazanmış, onun ötesinde bütün Türkiye'nin sevgisini kazanmış, saygısını kazanmış bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak hatıralarda ve hafızalarda yaşamaya devam edecek. Vefat ettiği günün sabahında dahi elinde kitapla okuyan,bir taraftan da yazan, yeni projeler üzerinde çalışan bir edebiyatçımızdı." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İbrahim Kalın'ın aracının gelişi

- Kalın'ın araçtan inmesi

- Çiçeği alması

- Valiliğe girmesi

- Defteri imzalaması

- Valilikten detay

- Taziye evi

- Minibüsün gelişi

- Kalın'ın araçtan inmesi

- Oğuz Karakoç'a başsağlığı dilemesi

- Taziye evine girmesi

- Kur'an-ı Kerim okunması

- Dua edilmesi

- Kalın'ın açıklaması

- Taziye evinden ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 696 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)BİLECİK'TE BEBEK EMEKLEME YARIŞMASI BİLECİK Belediyesi tarafından bebekler arasında düzenlenen 'Küçücüktüm büyüdüm emekleyerek yürüdüm' adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe 41 bebek katıldı. 07-12 ay arası çocuklar arasında yapılan emekleme yarışmasında bebeklerden çok anne ve babalar heyecanlı onlar yaşadı. Bazı çocuklar ise yarış sırasında sürekli olarak ağladı. 07-09 ve 10-12 ay arasında 2 kategoride düzenlenen yarışmada İkra Melis Şahin ile Eslem Su Zengin gruplarında birinci oldu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yarışmada dereceye giren bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verdi. Başkan Can,"Bu yıl Küçüktüm büyüdüm, emekleyerek büyüdüm' yarışmasının ikincisini düzenledik. Geçen sene çok güzel bir ilgi ve alaka vardı yarışmaya. Bu senede yaptık ve bu sene artı olarak aileleri de yarıştırmak gibi bir proje koyduk. İnşallah bir dahaki dönemde daha farklı bir şekilde bu yarışmayı devam ettireceğiz. Benim torunum da vardı yarışmada. Hakikaten çok güzel bir heyecan. Ben buradan katılım sağlayan tüm ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Patates soyulması

- Bebeklerin yarışması Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)'İSTANBUL MUHAFIZLARI' EKİBİ BURSALILAR'LA BULUŞTU BURSA'ya gelen 'İstanbul Muhafızları' filminin oyuncuları, sinemaseverlerle buluştu. Çocuklar, filmin oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.

5 Ekim'de vizyona giren ve izleyicilerin beğenisini kazanan 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' sinema filminin oyuncuları Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Bir AVM'de gerçekleşen buluşmaya oyuncular Ali Uyandıran, Lemi Filozof, Funda Güray, Merve Sevin, Ziya Çiçek ve Berk Yaparel katıldı. Hayranlarını filme davet eden oyuncular, daha sonra sinemaları gezerek izlecilere 'keyifli seyirler' diledi.

Genç oyuncu Funda Güray, İstanbul Muhafızları'nın markalaştığını belirterek, "Çizgi filmi var ve çocukların hemen hemen hepsi İstanbul Muhafızları'nı tanıyorlar. Biz de bu hikayeye dahil olduk. Çok mutluyuz. İstanbul Muhafızları aslında İstanbul'un güzelliklerini barındıran, kültürel ve tarihi değerlerini çocuklara aktarmaya çalışan, bir amacı olan çizgi film" dedi.

Filmin çocuklara güzel bilgiler verdiğini dile getiren oyunculardan Merve Sevin ise "İnternet çağında olduğumuz için çocuklara ulaşmanın birçok güzel yollarından bir tanesi sinema. Böyle bir projenin içerisinde yer aldığım için çok büyük gurur duyuyorum. Şahane bir ekip vardı, çekimlerimizden sonra da uzun süre animasyonlar yapıldı, arkamızda çok güçlü bir ekip var. Biz çok mutluyuz, izleyenlerin de çok büyük keyif alacağından eminiz" diye konuştu.

Aynı zamanda Bursalı olan sanatçı Ali Uyandıran da memleketinde olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtirken, filmin diğer oyuncularından Lemi Filozof da İstanbul Muhafızları'nın gerçek ve animasyon karakterleri bir arada uyarlayan film olduğunu söyledi.