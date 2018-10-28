DHA YURT BÜLTENİ 1

Şehit Ferruh Dikmen Silifke'de toprağa verildi (2) BAKAN SOYLU, ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Silifke ilçesine gelerek Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (25) ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileğinde bulundu. İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu'ya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, milletvekilleri ile askeri erkan eşlik etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Nihat Dikmen tarafından karşılanan Bakan Soylu, Dikmen Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin babası Nihat Dikmen ve ağabeyi Mesut Dikmen ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, devlet olarak her zaman için hür türlü ihtiyaca cevap vererek yanlarında olacaklarını dile getirdi. Burada sohbet esnasında taziyeye gelen bir vatandaş tarafından, "Şehidimiz adına bir okul yapılsın. Cumhurbaşkanımıza bu talebi iletir misiniz?" demesi üzerine Bakan Soylu, "İleteceğim. Şehidimize minnettarız. Hepimizin başı sağ olsun. Allah cennette kavuştursun" dedi.

Bakan Soylu, buradaki ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak Mersin merkez Toroslar ilçesine hareket etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Soylu'nun gelmesi

-Bakan Soylu'yu karşılayanlar

-Bakan Soylu ve beraberindekiler bekleyenleri selamlarken

-Bakan Soylu şehidin babası ve kardeşi ile bir arala gelirken

-Şehit için mevlit okunurken, dua edilirken

-Bakan Soylu, şehidin kardeşi ve babası ile konuşurken

-Genel ve detay (BOYUT:92.11 MB) (SÜRE: 2.12 DK) Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Şehit Ferruh Dikmen Silifke'de toprağa verildi (3)

TÜRKEL AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Silifke ilçesindeki şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (25) ailesini ziyaret ettikten sonra yine Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel'in (23) Mersin merkez Toroslar ilçe sınırları içerisindeki Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek acısını paylaştı. Bakan Soylu'ya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başta olmak üzere kent protokolü ve milletvekilleri eşlik etti. Burada şehidin babası Hasan Türkel'le yakından ilgilenen Bakan Soylu, taziye çadırındaki diğer şehit aileleriyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra eve girerek anne Sebahat Türkel'e de taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin evinin görüntüsü

- Bakan Soylu'nun karşılanması

- Taziye dileklerini iletmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 'ÖLÜM YOLUNDA' CİP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 4 YARALI ** POLİS MEMURU VE AİLESİ ARAÇTAYDI İZMİT ile Kandıra arasındaki 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda, cip ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ve ailesinin bulunduğu araçtaki 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kandıra'ya bağlı Dalca Köyü mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra'ya giden Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık yönetimindeki 54 D 6290 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Gökkaya'nın kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalının arkasındaki yeşil alana savruldu.

Sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Tezcan Çıbık ile Fahriye Çıbık'ı ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralılar polis memuru Yunus Emre Gökkaya, kardeşi Atilla Gökkaya ve oğlu Hamza Ali Gökkaya'yı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri aynı araçta bulunan polis memurunun eşi Merve Gökkaya, Murat Atilla Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Yunus Emre Gökkaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlardan görüntü

-112 ekiplerinin çalışmaları

-Yaralılardan görüntü

-Jandarmanın çalışmaları

-Detay HABER-KAMERA: Müslim SARIYER - Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KOZAN'DA İKİ KAZA: 1'İ AĞIR, 7 YARALI ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. Kozan-Adana yolunda Burhan S. yönetimindeki 01 ASS 99 plakalı otomobil, Yunus Kızıldağ yönetimindeki 01 EPY 89 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Yunus Kızıldağ'ın aracındaki Şengül, Muhide ve Erhan Kızıldağ yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer kazada ise Kadirli yolunda kontrolden çıkan 01 L 3018 plakalı otomobil, refüje çarptı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Önder Durmuşoğlu, Ahmet Çetinkaya ve Ayşe Kösece, Kozan Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Cuma Arar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerindeki yaralı çocuk

- Yaralı çocuğun bir yakınının kucağında hastaneye getirilmesi

- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi

SÜRE:34" BOYUT:65 MB Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ İŞ YERİNE GİRDİ YALOVA'da yanlışlıkla fren yerine gaza basan kadın sürücü, otomobiliyle sokak üzerindeki kapalı iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza, akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Zarife A. (46) yönetimindeki 77 BR 444 plakalı otomobil caddeden sokağa dönerken kontrolden çıktı. İddiaya göre, panikleyerek fren yerine gaza basan Zarife A., otomobiliyle, ısıtma sistemleri ve sıhhi tesisat üzerine çalışan işletmenin ofisine daldı. Zarife A., kazadan yara almadan kurtulurken, yarım saat önce iş yerinin kapanmış olması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların da desteği ile otomobili iş yerinden çıkarttı. Zarife A.'nın eşinin iş yerinde meydana gelen zararı karşılayacağını belirtmesi üzerine iş yeri sahibi şikayetçi olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Kadın sürücüden görüntü

-Otomobili çıkarma çalışmaları

Süre:1.22 Boyut: 154 Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALINDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde Fatih Kılıç'ın evinin önüne park ettiği motosiklet düz kontak yapılarak çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki gece Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. Fatih Kılıç, 16 KLA 49 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Bir süre sonra dışarı çıkan Kılıç, motosikletinin olmadığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildiren Kılıç, sokaktaki iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyince, motosikletinin çalındığını tespit etti. Görüntülerde motosiklet, kısa bir süre içerisinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından düz kontak yapılarak çalındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü Yavuz YILMAZ / BURSA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HESAP TARTIŞMASINDA EĞLENCE MERKEZİ ÇALIŞANINI VURDU TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada müşteri C.A. (23), tabancayla iş yeri çalışanı M.M.O.'yu (45), bacaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında gece meydana geldi. İddiaya göre, mekana arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen gelen C.A., hesap nedeniyle burada çalışan M.M.O. ile tartıştı. Tartışmanın ardından C.A., kapı önünde bekleyen M.M.O.'yu belinden çıkardığı tabanca ile bacaklarından vurdu. C.A. ve beraberindekiler otomobile binerek kaçarken, M.M.O. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen M.M.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan buldu, kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvelik kamerası görüntüsü

- Kapı önündeki tartışma

- Tartışma sonrası tabanca ile şahsı vurması

- Detaylar Haber: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ORTACA'DA OTELDE YANGIN ÇIKTI MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi Maraş Caddesi üzerindeki bir otelde, dün saat 18.00'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde konaklayan olmadığı öğrenilirken, personel ise korkuyla binayı tahliye etti. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen 3 itfaiye aracıyla söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürüyor. OTELDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde maddi hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan otelden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü Haber- Kamera: Süleyman İLTER-Cavit Akgün / ORTACA (Muğla), DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 45 RESSAM 'EKİM GÜNLERİ' SERGİSİNİ AÇTI MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, farklı şehirlerden gelen 45 ressam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sekizinci kez 'Ekim Günleri' adlı geleneksel resim sergisini açtı.

Marmaris Belediyesi'nin 8 yıldır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Ekim Günleri' adlı resim sergisi Kültür ve Sanat Evi'nde açıldı. İlçede yaşayanların yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Bursa, Balıkesir, Ankara, Antalya ve Çanakkale'den gelen 45 ressam toplam 63 eserini sergiledi. 'Ekim Günleri' sergisinin Cumhuriyet Bayramı kapsamında uzun yıllar devam edecek olan anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ressamlara teşekkür belgesi verdi. Kokteylin ardından ilçenin tanınmış ressamlarından Kaysu Biber ve Belediye Başkanı Ali Acar serginin açılış kurdelesini kesti. İlkokul öğrencilerinin bale gösterisinin ardından sergi gezilerek eserlerle ilgili bilgi verildi. Yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarının yer aldığı sergi 8 Kasım gününe kadar açık kalacak. Marmaris'in tanınmış ressamlarından Kaysu Biber, "Sekiz yıldır devam ettirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki 'Ekim Günleri' adlı karma resim sergimiz ilelebet devam edecektir. Sergiye Marmaris'in yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden ressamlarımız katılmaktalar. Hedefimiz etkinliği Türkiye'nin her yerinden ressamların katılımıyla ulusal bir karma sergi haline getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konuşma, belge takdimi ve kurdele kesiminden görüntü

- Bale yapan çocuklar görüntü

- Resim sergisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ PAMUKKALE VOSVOSLARLA RENKLENDİ DENİZLİ'de, Pamukkale Belediyesi'nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Pamukkale Belediyesi 1'inci Vosvos Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün sürecek festivale çok sayıda vosvos tutkunu otomobilleriyle katılıp Pamukkale'de tur attı. Pamukkale Belediyesi, turizm merkezleri Pamukkale ve Karahayıt'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl farklı bir etkinlik düzenleyerek 3 gün sürecek '1'inci Vosvos Festivali'ni başlattı. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla vosvos derneği üyesi katıldı. Karahayıt'ta kamp kuran vosvos severler ilk gün Karahayıt'dan başlayıp, Pamukkale'de Kocaçukur'da tamamlanan 'Cumhuriyet Konvoyu' yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin'in de katıldığı 'Cumhuriyet Konvoyu' Pamukkale ve Karahayıt'ta tur atarken halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı, renkli görüntülere sahne oldu.