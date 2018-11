DHA YURT BÜLTENİ 1

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 'Nitelikli hırsızlık suçundan' yargılanan ve o dönem pilot yüzbaşı olan Davut Uçum, helikopterin düşmesinin kaza süsü verilmiş bir suikast olduğunu öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Uçum, "Kaza süsü verilmiş bir suikast olduğunu, cinayet olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmemdeki nedenlerine gelince, böylesine büyük bir olayın, cinayet olayının indirgene indirgene salt cihaz hırsızlığına indirilmesi birinci sebebi. Akıl sınırlarımı zorluyorum, anlayamıyorum" dedi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği helikopterdeki Argus 5000 ve Skymap III C isimli GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanık hakkında 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan davaya Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ailenin avukatları Kemal Yavuz, Selami Ekici ve Muammer Çolakoğlu ile bazı sanıklar SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmanın başında Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile avukatlar Kemal Yavuz, Selami Ekici ve Muammer Çolakoğlu, davanın sıradan bir hırsızlık davası olmadığını, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen ana soruşturma dosyasından ayrı tutulamayacağını ve olayın da hırsızlık değil suç delillerini karartma olduğunu belirtip davaya müdahil olma talebinde bulunurken, hakim de bu talebi kabul etti. Duruşmada söz alan Fatih Furkan Yazıcıoğlu, 9 yıldır ciğerlerinin yandığını belirterek sanıklardan doğruyu söylemelerini istedi. UÇUM: KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ BİR SUİKAST, BİR CİNAYETTİR Davaya tutuksuz sanıklardan olan ve o dönem pilot yüzbaşı olan Davut Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden dolayı tutuklu bulunduğu İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Davut Uçum, Yazıcoğlu ailesi dışında hiç kimsenin olayın açığa çıkmasını istemediğini o nedenle aile üyelerinden duruşmaları takip etmesini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen Uçum, "Helikopterin geçirdiği kazanın normal bir kaza olmadığını, kaza süsü verilmiş bir suikast olduğunu, cinayet olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmemdeki nedenlerine gelince, böylesine büyük bir olayın, cinayet olayının indirgene indirgene salt cihaz hırsızlığına indirilmesi birinci sebebi. Akıl sınırlarımı zorluyorum, anlayamıyorum. Bu kanıya varmamın diğer nedenler ise, kaza sonrası olay yerine sivil havacılıktan alanında uzman olmayan 3 kişinin gitmesinden ve özellikle sivil havacılık personeli olmayan Kenan Köksal'ın bu ekipte yer almasından, Nedim'in, helikopterin bulunması işlevine yardımcı olacak ELT cihazının kablosunun kesik olarak tespit etmesinden vardım. Bu olay niye basite indirgeniyor, niye kapatılmak isteniyor?" dedi. Kendilerinin helikopteri aramaya çıkan ve kırıma uğrayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait helikopteri incelemek için gittiklerini belirten Uçum, cihazların sökülme görüntülerinin hatırlatılması üzerine, olay yerinden birliğe döndüklerinde iddia edilen cihazların olmadığını söyledi. Cihazların kendilerinde olmadığını ancak bunu kimseye anlatamadıklarını belirten Uçum, "Bunu yapan birisi var ki cihazı kaybediyor ve bizim üzerimize atıyor. Dolayısıyla normal şartlarda kaza olsa böyle bir şeyi yapma ihtiyacı duymaz. Bu cihazların da bilirkişiye sorulmasını istiyorum. Her şey bu cihazlarla ortaya çıktı, tekrar olay kapanmıştı zaten. Ben de açığa çıkmasını istiyorum. Hangi örgüt, hangi yapı ne yapıyorsa, bizi harcayanlar kimler ben de bunu istiyorum. Basit bir hırsızlığa indirgendiği için davanın genişletilmesini itiyorum" diye konuştu.

7)RAFLARI AT ARABASINA YÜKLEYİP ÇALDILAR

DÜZCE'de, bir bakkalın önüne gelen maskeli iki kişi, bakkala ait rafları at arabasına yükleyerek çaldı. Aziziye Mahallesi'nde bulunan Bülent Taş'a ait bakkalın önüne dün sabaha karşı at arabasıyla gelen hırsızlar, bakkala ait rafları at arabasına yüklemeye başladı. Maske takan ve biri erkek biri kadın olduğu anlaşılan iki hırsız, market raflarını kısa sürede at arabasına yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

Sabah bakkalını açmaya gelen Bülent Taş, rafları yerinde görmeyince güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anını gören Taş, iki kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

